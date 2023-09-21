İstanbul Polisi, Atina'da Öldürülen Örgüt Üyelerinin İntikamını Almak İçin Eylem Hazırlığında Olan Şüphelileri Yakaladı - Son Dakika

İstanbul Polisi, Atina'da Öldürülen Örgüt Üyelerinin İntikamını Almak İçin Eylem Hazırlığında Olan Şüphelileri Yakaladı

İstanbul Polisi, Atina\'da Öldürülen Örgüt Üyelerinin İntikamını Almak İçin Eylem Hazırlığında Olan Şüphelileri Yakaladı
Son Güncelleme: 21.09.2023 13:29

İstanbul polisi, Barış Boyun suç örgütü üyelerinin Atina'da öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Ömer Faruk T. ile Enes T.'nin Atina'da öldürülen Abdurrahman T. ile Burak T.'nin kardeşleri olduğu belirlendi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek, 6 gram uyuşturucu madde ve yaklaşık 430 bin lira ele geçirildi.

İSTANBUL polisi, Barış Boyun suç örgütü üyelerinin, Atina'da öldürülen 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirledi. İstanbul ve Izmir'de yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlardan Ömer Faruk T. ile Enes T.'nin Atina'da öldürülen Abdurrahman T. ile Burak T.'nin kardeşleri olduğu öğrenildi.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun çetesinin 6 üyesi, 11 Eylül'de Yunanistan'ın Atina kentinde silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı çete üyelerinin öldürülenlerin intikamını almak için İstanbul'da eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine eylem hazırlığında olan örgüt üyelerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli belirlendi. Ekipler şüphelilerin İstanbul ve İzmir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Fatih K., Melih B., Enes T., Berke Y., Mehmet Ali S., Fuat U., Ömer Faruk T., Yusuf A. ile birlikte iki kadında gözaltına alındı.  Şüphelilerden Ömer Faruk T. ile Enes T.'nin Atina'da öldürülen Abdurrahman T. ile Burak T.'nin kardeşleri olduğu öğrenildi.  Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek, 6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 430 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İstanbul Polisi, Atina'da Öldürülen Örgüt Üyelerinin İntikamını Almak İçin Eylem Hazırlığında Olan Şüphelileri Yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Polisi, Atina'da Öldürülen Örgüt Üyelerinin İntikamını Almak İçin Eylem Hazırlığında Olan Şüphelileri Yakaladı - Son Dakika
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