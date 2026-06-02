İzmir\'de OSB Yatırımları Artıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002'den bu yana; OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 60 bin 800'e, çalışan sayısını ise 415 binden 2,7 milyona yükselttik. Bugün Anadolu şehirlerimiz; savunma sanayiinden otomotive, makineden kimyaya, yenilenebilir enerjiden biyoteknolojiye kadar pek çok alanda geliştirdikleri üretim kabiliyetleriyle Türkiye'nin küresel rekabet gücüne omuz veriyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Atatürk OSB Termal Çamur Kurutma Tesisi ile Hizmet Binaları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "OSB'mizin üretim altyapısını güçlendirecek, çevreye duyarlı sanayi anlayışımızı pekiştirecek ve atık yönetiminde verimliliği artıracak, toplam yatırım büyüklüğü 172 milyon lira olan Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Ünitesi ile Depo ve Hizmet Binası'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA TAŞIMAYI ÖNCELİKLİ GÖRÜYORUZ'

OSB modelini yurdun dört bir köşesine yaymayı ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak için öncelikli gördüklerini söyleyen Bakan Kacır, "Bu anlayışla 2002'den bu yana; OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 60 bin 800'e, çalışan sayısını ise 415 binden 2,7 milyona yükselttik. Bugün Anadolu şehirlerimiz; savunma sanayiinden otomotive, makineden kimyaya, yenilenebilir enerjiden biyoteknolojiye kadar pek çok alanda geliştirdikleri üretim kabiliyetleriyle Türkiye'nin küresel rekabet gücüne omuz veriyor. İzmir, Türkiye Yüzyılı'nın üretim vizyonuna en güçlü katkıyı sunan şehirlerin başında geliyor. Son 23 yılda şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için 4 OSB'yi daha şehrimize kazandırdık. OSB'lerin sayısını 14'e çıkardık. OSB'lerimizde 97 bin ilave istihdam oluşturduk" dedi.

'GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM İNŞA ETTİK'

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Petrokimya ve demir-çelik başta olmak üzere, ülkemizin sanayi gücünü ve kalkınma vizyonunu doğrudan destekleyen stratejik yatırımlar doğrultusunda İzmir'de 5 endüstri bölgesi kurduk. Bugünün dünyasında kalkınma için yalnızca üretmek yetmez; üretimi akıllandırmak, bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi de yüksek katma değere dönüştürmek zorundayız. İzmir'de kurduğumuz 6 teknoparkla; girişimcilerimizin, araştırmacılarımızın ve teknoloji odaklı firmalarımızın yenilikçi fikirlerini ürüne, markaya ve ihracata dönüştürebilecekleri güçlü bir ekosistem inşa ettik. 103 Ar-Ge merkezi ve 28 tasarım merkeziyle; İzmir'in araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik kapasitesini tahkim ettik."

'BİR KALKINMA SEFERBERLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ'

"İzmir'imizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 15,4 milyar liralık destek sağladık" diyen Bakan Kacır, "Yatırım teşvik sistemimizle, şehrimizde gerçekleşecek 1,2 trilyon lira yatırımın ve 188 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle ilimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payı'nın yarısını; yatırımın organize sanayi bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda 1 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin sacayaklarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerimizin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren bir kalkınma seferberliği yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON DERECE ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Kacır, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Programın ilk çağrısında; Yüzer Deniz Üstü Rüzgar Türbini Platformu Üretim Tesisi ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı için Bitkisel Atık Yağdan Hammadde Üretimi yatırımları için toplam 27 milyar liralık yatırım projesini destekliyoruz. 2026'nın ocak ayında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, İzmir'de; aktarma elemanlarının üretimi, deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel gıda maddeleri üretimi, Küçük Menderes Havzası ilçelerinde doğa temelli turizm ve nitelikli kültür endüstrisi yatırımları alanlarında hayata geçirilecek toplam 11,5 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 46 proje başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. İzmir Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen 703 kalkınma projesine 6,9 milyar lira destek sağladık. Gençlerimizin bilim ve teknolojiyle erken yaşlarda tanışmasını; fikirlerini tasarıma, tasarımlarını prototipe, prototiplerini ise katma değerli ürünlere dönüştürmesini son derece önemsiyoruz."

'GENÇLERİMİZ FİKİRLERİNİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRECEK'

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanacağı Milli Teknoloji Atölyesi'ni kuracaklarını belirten Bakan Kacır, "Gençlerimiz, TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle hayata geçecek bu atölyelerde; tasarımdan üretime, yapay zeka uygulamalarından robotik sistemlere kadar geniş bir alanda yetkinlik kazanacak, fikirlerini projeye dönüştürecek. Şehrimizi Türkiye Yüzyılı'nda üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü haline getirmekte kararlıyız. İzmir'i ihya etmek, bu güzel kenti yeni yatırımlarla buluşturmak gayesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Tesisi ile Depo ve Hizmet Binası da bunun göstergesidir. OSB'miz bünyesinde Atıksu Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Tesisi'ni en kısa sürede tamamlayarak, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgemizin su verimliliği, atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki örnek konumunu daha da ileri taşıyacağız. Bizler, her daim olduğu gibi; sanayicimizin, müteşebbislerimizin önüne çıkan her türlü engeli kaldırmayı, yatırımcımızın karşılaştığı her zorluğu kolay kılmayı sürdüreceğiz" dedi.

'KELİMENİN TAM ANLAMIYLA BİR KAHRAMANLIK'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Sanayicimizin kanayan yarası olan sanayi arazisi sorununu, özellikle büyük ölçekli yatırımlar için yer bulma sıkıntısını çok iyi biliyorum. Bu sorunu çözmek ve genişleme taleplerinize cevap vermek için şahsen çalışıyorum. Ama biz bu işi tek bir gündemle, dar bir çerçevede değil; Çiğli'den Bergama sınırına kadar çok geniş bir perspektif ve hedefle ele alıyoruz. Belki biraz zaman alacak fakat inanın, neticesi İzmir sanayisi için çok büyük olacak. Bugün bu salonda bulunan her bir müteşebbisimizi yürekten tebrik ediyorum. Çünkü sizler, Türkiye'nin açık ara en kötü yerel yönetim altyapısına rağmen bu muazzam büyümeyi başarıyorsunuz. 25 sene boyunca bu şehrin potansiyelini heba eden, şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetimden, sanayiye yönelik bir vizyon beklemenin yersiz olduğunu biliyoruz. Yerel mekanizmaların destek olmak yerine ayağınıza bağ olduğu bir ortamda, eksikleri sırtlanıp İzmir'i ihracatta tepeye taşımanız sıradan bir başarı değil; kelimenin tam anlamıyla bir kahramanlıktır" dedi.

'DİJİTALLEŞTİREREK HIZLANDIRIYORUZ'

İnan, Çeşme Projesi'yle ilgili yaptığı açıklamada, "Yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinin ve lojistik devlerinin rotalarını doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesidir. Bu projeyle birlikte dünyayı artık İstanbul üzerinden değil, doğrudan İzmir'e bağlayacağız. Yabancı yatırımcı, fabrikanızın kapısına aktarma yorgunluğu çekmeden, tek bir uçuşla gelecek. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bilişim vadisi ile tam entegre çalışan, lojistik, teknoloji ve inovasyonun tek bir çatı altında birleştiği bir ekosistem kuruyoruz. İhracatımızın şah damarı olan İzmir Alsancak Limanı'nda Türkiye Varlık Fonu'muzun çalışmalarıyla tarihi bir modernizasyon hamlesi başlatıyoruz. Gemi bekleme sürelerini asgariye indiriyor, lojistikteki tıkanıklıkları aşıyoruz. İzmir Alsancak Limanı'nı doğu Akdeniz'in en stratejik ticaret üssü haline getirerek katma değerli ürünlerinizi en hızlı ve en güvenli yoldan küresel lige taşıyoruz. Bu hamleyle limanımızın elleçleme ve depolama kapasitesini artırıyor, rıhtımları en modern gemilerin dahi rahatça yanaşabileceği bir yapıya kavuşturuyor, gümrük ve yükleme süreçlerini dijitalleştirerek hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Organize Sanayi Bölgelerinde hem alan daha verimli kullanılıyor hem altyapı tasarrufu sağlanıyor. Özellikle yeşil OSB'lerin, yeşil üretimin, yeşil enerjinin ve Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesinin gündemde olduğu bir dönemde çok önemli bir açılış" dedi.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de "Arıtma tesislerinden bir miktar çamur çıkıyor. Bu çamuru değerlendirip tekrar bilhassa çimento sanayinde kullanılmak üzere geri dönüşüm yakıt malzemesi olarak sanayicilerimizin çimento üreticilerinin kullanımına sunacağız" diye konuştu.