Kılıçdaroğlu: Rus askerlerinin Türk gemisine baskın görüntüleri neden basına dağıtıldı? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Rus askerlerinin Türk gemisine baskın görüntüleri neden basına dağıtıldı?

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şükrü Okan adlı Türk Gemisi'ne Rus ordusu tarafından yapılan baskına ilişkin kamera görüntülerinin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Saray Devleti'nin konuya dair herhangi bir açıklama yapmamasını sorguladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna'ya sefer yapan kuru yük gemisi Şükrü Okan'a Rus ordusu tarafından yapılan baskınla ilgili hükümetten açıklama gelmemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" dedi.

RUSYA, TÜRK GEMİSİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Rus askerleri geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi Şükrü Okan'ı durdurarak baskın düzenledi. Saniye saniye kaydedilen baskının görüntülerini Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı.

"KONUYA DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI, NEDEN?"

Olayla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin baskına ilişkin açıklama yapmamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz'de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"

Kılıçdaroğlu: Rus askerlerinin Türk gemisine baskın görüntüleri neden açıklanmadı?

RUS ASKERLERİ GEMİYE HELİKOPTERLE İNİŞ YAPMIŞTI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan baskına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan 'Sukra Okan' adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Rus askerlerinin Türk gemisine baskın görüntüleri neden basına dağıtıldı? - Son Dakika


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