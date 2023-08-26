KKTC Dışişleri Bakanı İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

KKTC Dışişleri Bakanı İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı

KKTC Dışişleri Bakanı İbrahimağa Köprülü Camisi\'ne yapılan saldırıyı kınadı
Son Güncelleme: 26.08.2023 22:56

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Limasol kentindeki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki Osmanlı döneminden kalma İbrahimağa Köprülü Camisi'ne molotofkokteyli saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Bir kınama da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Osmanlı camisine yapılan provokatif saldırıya Türkiye'den sert tepki

"BU SALDIRI, TEHDİDİN NE DENLİ CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTIĞINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMAKTADIR"

Söz konusu menfur saldırıyla GKRY'de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisinin eklendiği belirtilen açıklamada, "Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Diğer taraftan anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Osmanlı camisine yapılan provokatif saldırıya Türkiye'den sert tepki

KKTC'DEN KINAMA GELDİ

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, " Güney Kıbrıs'ta Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece molotofkokteyli ile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırının "Türk-İslam düşmanlığının göstergesi" olduğunu ve geçmişte bu tür saldırıların sayısız örneklerinin bulunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin, bu tür saldırılara karşı gerekli önlemleri almadığını, yeterli soruşturma yapmayarak saldırganları hukuk önünde cezalandırmadığını kaydetti.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Osmanlı camisine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi

RUM YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Ertuğruloğlu, benzer eylemlerin tekrarlanmaması için önlem alınmasını ve saldırganların bir an önce yakalanarak hukuk önünde hesap sorulmasını Rum yönetiminden beklediklerini sözlerine ekledi.

CAMİYE MOLOTOFKOKTEYLİ ATTI

KKTC resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) ve Rum medyasında yer alan haberlerde, Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde bir kişinin molotofkokteyli attığı; caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğü kaydedildi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Osmanlı camisine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi

Philenews internet sitesi, saldırının molotofkokteyliyle yapıldığı bilgisine yer verirken Antenna ise camiye çatapat atıldığını ve bunun hafif hasara yol açtığını iddia etti.

CAMİ DUVARINA 'GÖÇMENLERİN İSLAM'I HOŞ KARŞILANMIYOR' YAZISI YAZDILAR

TAK, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı üzerine Rum polisinin saldırgan veya saldırganları yakalamak üzere çalışma başlattığını duyurdu. Bazı haberlere göre saldırı öncesi caminin duvarlarına sprey boyayla "Immigrants' Islam not welcome" (Göçmenlerin İslam'ı hoş karşılanmıyor) diye yazıldı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Osmanlı camisine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi


Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Dışişleri Bakanı İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Dışişleri Bakanı İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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