14 Mayıs'ta parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının sandığa gidecekleri adresler belli oldu - Son Dakika
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14 Mayıs'ta parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının sandığa gidecekleri adresler belli oldu

09.05.2023 12:09

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde adayların ve liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacakken, diğer 3 adaydan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise Ankara'da sandık başına gidecek.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu.

ADAYLAR, ERDOĞAN HARİÇ ANKARA'DA OY KULLANACAK

Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Seçimde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu

LİDERLERİN OY KULLANACAĞI YERLER

Seçimde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Paravan Hesap: Hakkıyla adil seçim olmayacağı kesin. Cevap Yaz 8 17 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: İyice ezberletin bazılarına,sanığını şaşıranlar oy kullanamayanlar var.. Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
  • Gokhan Turan: Bay Kemal kesin oy kullanabilecek değil mi? Teyit edebilir misiniz? Geçen seçimlerde kullanamamıştı. Cevap Yaz 41 13 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 14 Mayıs'ta parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının sandığa gidecekleri adresler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 Mayıs'ta parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarının sandığa gidecekleri adresler belli oldu - Son Dakika
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