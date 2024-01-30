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Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu - Son Dakika
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Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Cemil Tugay'ı aday olarak belirledi. İlçe adayları da ilan edilirken listenin en dikkat çeken ismi ise ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu. 32 yaşındaki Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.

Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP\'nin Çeşme adayı oldu
30.01.2024 - 08:44,  Güncelleme: 08:52
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CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Cemil Tugay'ı aday gösterdi. Büyükşehrin haricinde İzmir'in ilçelerinde de adaylar belli olurken listenin en dikkat çeken ismi, ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli'nin Çeşme Belediye Başkanı adayı olması oldu.

BÜYÜKŞEHİR ADAYI CEMİL TUGAY

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay oldu.

TÜM İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu

LAL DENİZLİ SÜRPRİZİ

Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Türkmen, Kınık ilçesinde Sema Bodur, Kiraz ilçesinde Nasuh Coşkun, Konak ilçesinde Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menderes ilçesinde İlkay Çiçek, Menemen ilçesinde Deniz Karakurt, Narlıdere ilçesinde Erman Uzun, Ödemiş ilçesinde Mustafa Turan, Seferihisar ilçesinde İsmail Yetişkin, Selçuk ilçesinde Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire ilçesinde Hayati Okuroğlu, Torbalı ilçesinde Övünç Demir, Urla ilçesinde Selçuk Balkan belediye başkan adayı oldu. Listenin en dikkat çeken ismi ise Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu.

Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak çalıştı.

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SON DAKİKA: Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu - Son Dakika
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