Meclis'te yeni yasama yılı başladı (2)

GENEL KURUL TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılı açılışı kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da yer aldı. Toplantı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti. Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'un açılış konuşmasını yaptı. Kurtulmuş, "Her şeyden önce bu yasama yılının hayırlı olmasını, bereketli çalışmalara, milletin hayrına olacak çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize, bu yasama süreci içerisinde yapacağınız faaliyetler çerçevesinde üstün başarılar diliyorum. Meclisimiz, sadece yasama ve denetim fonksiyonunu yerine getiren bir kurum olmanın ötesinde, demokrasimizin, milli birlik ve kardeşliğimizin teminatı olan kurumlarımızın başında geliyor. Özellikle günümüzün, bölgesel ve küresel kriz, çatışma ve kaos ortamının getirdiği şartlar göz önüne alındığında, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada artık şirazesi kaçmış bir şekilde devam eden İsrail'in saldırgan tutumunun devam ettiği bir ortamda, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu çerçevede, TBMM'de görev yapan milletvekili arkadaşlarımızın, siyasi parti gruplarının ve bütün farklı kimliklerin, bu birlik ve beraberlik ruhuna ciddi bir şekilde katkı bulunacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİNLİLERİN BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMASI İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ SARF ETTİK'

Dünya sisteminin çivisinin çıktığını belirten Kurtulmuş, çatışma ve gerilim ortamlarının hangi bölgeye evrileceğinin belli olmadığını kaydetti. Kurtulmuş, "Özellikle, 'Gazze' diye başlayan İsrail'in, saldırgan ve sınır tanımaz tutumları bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir seviyeye ulaşmıştır. Arkasına aldıkları paranoyak ve siyonik isimli sözde dini itikat sonucu; Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı kontrolü altına almak isteyen bu gözü dönmüş çetenin, hiç şüphesiz hedefinde bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye bu çerçevede hem Filistin meselesinde barışı sağlayacak perspektifi sağlaması; ama ondan da önemlisi İsrail'in bu saldırgan tavırlarını önleyecek programları ortaya koyması şarttır. Gazze meselesinin başından itibaren, devlet ve milletçe birlikte hareket ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu saldırganlığın durdurulması ve Filistin halkının, Gazze ile Batı Şeria'da barış içerisinde yaşayabileceği bir ortamın tesis edilebilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ettik. Hatırlayacaksınız, ağustos ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı, hep birlikte karşıladık. Mahmut Abbas'ın tarihe not düşen konuşmasına şahitlik ettik ve TBMM olarak, Filistin davasına sahip çıktığımızı bir kere daha bütün dünyaya gösterdik. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; Filistin davası artık sadece Filistinlilerin davası olmanın çok ötesinde, bütün bölge halklarının, vicdan ve insaf sahibi bütün insanlığın ortak davası haline gelmiştir" diye konuştu.

'TBMM, TÜRKİYE'NİN SİYASETİNİ GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI BULUNACAKTIR'

Kurtulmuş, TBMM'nin İsrail saldırganlığına karşı her alanda mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "İçerisinde bulunduğumuz dönemin en önemli özelliklerinden birisi de artık çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulmakta oluşudur. Dünyanın her bölgesinde farklı güç merkezlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu çerçevede Türkiye, bu yeni dünyanın şartları içerisinde önemi ve gücü her gün biraz daha artan bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin çok taraflı, etkin ve barış eksenli dış politikasının önemli araçlarından birisi de TBMM'dir. TBMM, güçlü ve etkin bir parlamento olarak, Türkiye'nin yeni dünyanın şartları içerisinde önemli bir şekilde gelişmesine ve siyasetini güçlendirmesine katkı da bulunacaktır" dedi.

TBMM'nin geçen yasama dönemi içerisinde sorumluluk duygusu ve nezaket ile çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu çerçevede sadece dikkat çekmek için söylemek isterim ki, geçtiğimiz yıl içerisinde TBMM, Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında 1512 saat çalışmış ve bu çalışma içerisinde 73 kanun ile 54 TBMM kararı kabul edilmiştir. Bütün bu çalışmaların içerisinde; yeri gelmiş iktidar partisi söz hakkından vazgeçmiş, yeri gelmiş muhalefet partileri verdikleri grup önerilerini geri çekerek daha nezih ve demokratik bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışmıştır. Ama ne yazık ki bu kadar yoğun, meşakkatli ve nezaketli bir çalışmaya rağmen maalesef birkaç oturumda ortaya çıkan kaba sözler, hakaret ve yıkıcı sözler ile kavga görüntüleri TBMM'ye yakışmamış, bu kadar fedakar çalışmaya gölge düşürmüştür. Ümit ediyorum ki, yeni yasama yılı içerisindeki faaliyetlerimizi çok daha dikkatli ve nezih bir üslupla ve gerçekten demokratik bir olgunlukla sürdürmemiz mümkün olsun" değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ ANAYASA İLE TÜRKİYE NEFES ALACAKTIR'

Kurtulmuş, 28'inci yasama yılının Meclis'e büyük sorumluluklar yüklediğini belirterek, "Milletimizin hayrına olacak yasama çalışmalarına hep beraber katkı vereceğimiz gibi, Türkiye'de önemli bir merhaleyi aşacağına ümidiyle baktığımız yeni anayasa çalışmalarıyla, demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes almakla mümkün olacaktır. Yine aynı şekilde Meclisimizin üstüne döşen, önemli ödevlerden birisi de gerçekten etkin ve kaliteli bir yasama sürecinin ortaya çıkması ve yasama kalitesinin artırılması için Meclisin çalışmalarını daha da ilerleteceğini düşündüğümüz, çağdaş bir içtüzüğün yapılabilmesi için de siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz" dedi.