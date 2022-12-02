Memleket Partisi lideri İnce, muhalefetteki tüm partilere seslendi: Yalvarıyorum bir araya gelelim - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri İnce, muhalefetteki tüm partilere seslendi: Yalvarıyorum bir araya gelelim

02.12.2022 17:04

Seçim çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimleri için çarpıcı bir iddia gündeme getirdi. Seçim günü sandıkların boş kalacağını ileri süren İnce, "Şanlıurfa, Van, Erzurum, Konya; şu an yine CHP'nin sandıkları boştur. Yaklaşık 200 bin sandık var. Yalvarıyorum, muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim, sandıkları konuşalım sadece" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne merkezdeki esnafı ziyaret etti. İnce, ziyaret sırasında esnaftan birinin, 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki "Adam kazandı" söylemini hatırlatarak "Ayıp ettiniz" demesi üzerine o geceyi anlattı.

"BANA BİLGİ VEREMİYORLAR"

İnce, "Seçimlerde arkadaşlarıma sordum; arkadaşlarım, 'YSK bir yanlış yapmadı' dediler. Ben de 50 bin avukatı çağırırım, demiştim. 'Yanlış yapmadı' dedikleri için kimseyi çağırmadım. Sonra önceden kararlaştırdığımız gibi otelin 8'inci katına gittik. En az 50-60 kişi vardık. Herkes oradaydı, parti genel merkezinden sonuçları istedik. 'Kayseri ne oldu? Kastamonu ne oldu? Edirne ne oldu?' diye. Bir müddet sonra CHP'nin sistemi çöktü. Bana bilgi veremiyorlar. İkinci tura kaldık mı, kalmadık mı; sonuç yok" dedi.

İnce'den muhalefetteki tüm partilere çağrı: Yalvarıyorum bir araya gelelim

"MORAL SIFIR, SİSTEM ÇÖKMÜŞ"

İnce, "Sonuç olmayınca sokağa çıksam desem ki 'İkinci tura kaldı', elimde belge yok, 'Kalmadı' desem belge yok. Moral sıfır, sistem çökmüş, beni bırakmışlar yüzüstü. Bu arada o sinirle İsmail Küçükkaya'ya 'Adam kazandı' diye mesaj attım, doğru. O sinirle attım, ben de insanım. Parti yöneticilerine soruyorum; 'Siz sandıklara gözlemci koydunuz mu? Türkiye'de 188 bin sandık var. Her bir sandığa gözlemci koyduk' dediler. Seçim bittikten sonra YSK'ya mektup yazdım. CHP gerçekten sandıklara gözlemci koymuş mu? Yüksek Seçim Kurulu'ndan bana gelen mesajda, AK Parti 181 bin 231 sandığa gözlemci bildirmiş. CHP 175 bin 661 sandığa gözlemci bildirmiş. Onların da bir kısmı görev yapmamış, 168 bin 962 kişi gitmiş" ifadelerini kullandı.

İnce'den muhalefetteki tüm partilere çağrı: Yalvarıyorum bir araya gelelim

"SANDIKTA BENİ SATMIŞLAR"

CHP'nin 12 bin 843 kişiyi sandığa göndermediğini dile getiren İnce, "CHP 12 bin 843 kişi hiç bildirmemiş, sandığa gitmemiş. 4 milyon oyu çöpe atmışlar. Bana bilgi veremedikleri için ben de milletin karşısına çıkamadım. Sandıkta satmışlar beni. Belge burada. Kızman gereken ben değilim. Ben cumhurbaşkanı adayıydım, ilk mitingimi de Edirne'de yaptım. Ben 81 vilayeti gezdim, miting yaptım. Partinin görevi ne? Sandıkları korumak. 13 bin sandığa gözlemciyi koymamış, oyları boşa bırakmış, bana da seçim gecesi bilgi verememiş, bilgi veremeyince ben de insan içine çıkamamışım. Kızman gereken kim? Kararı sen ver. Sandıkları boş bıraktılar, sattılar beni" diye konuştu.

İnce'den muhalefetteki tüm partilere çağrı: Yalvarıyorum bir araya gelelim

"MUHALEFETTEKİ TÜM PARTİLER BİR ARAYA GELELİM"

Gelecek seçimlerde il il isim vererek yine sandıkların boş kalacağını iddia eden İnce, "Bir daha seçim var ya. İl veriyorum. Şanlıurfa, Van, Erzurum, Konya; şu an yine CHP'nin sandıkları boştur. Yaklaşık 200 bin sandık var. Yalvarıyorum, muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim, sandıkları konuşalım sadece. Konuşan yok. Yine boş bırakacaklar, adımın Muharrem olduğu kadar eminim" dedi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri İnce, muhalefetteki tüm partilere seslendi: Yalvarıyorum bir araya gelelim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi lideri İnce, muhalefetteki tüm partilere seslendi: Yalvarıyorum bir araya gelelim - Son Dakika
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