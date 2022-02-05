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Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi - Son Dakika

Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi

05.02.2022 15:52

Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet cephesinden ilk geçmiş olsun mesajı DEVA lideri Ali Babacan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Babacan, "Geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi. Babacan'dan sonra Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde arabulucuk için Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sabah yurda döndü. Zonguldak'ta yapımı tamamlanan tünelin açılışına video bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi ve kendisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajı

MUHALEFETTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet cephesinden geçmiş olsun mesajları da gecikmedi. DEVA lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajı

DAVUTOĞLU DA İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

Babacan'ın yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajı

MERAL AKŞENER: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajı

KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

CHP lideri Kılıçdaroğlu da geçmiş olsun mesajında, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" sözlerine yer verdi.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten geçmiş olsun mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum
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Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi, Koronavirüs, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi - Son Dakika
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