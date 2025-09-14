Özdağ ve Özel'den Siyasi İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Özdağ ve Özel'den Siyasi İşbirliği Mesajı

14.09.2025 15:09
Ümit Özdağ, Özgür Özel'i ziyaret ederek siyasi dayanışma ve iktidarın stratejilerine karşı çıktılar.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ümit Özdağ'ın Özgür Özel'i ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Basına kapalı görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, ortak açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, dayanışma gösteren tüm siyasi partilerin liderlerine ve Ümit Özdağ'a teşekkür ederek, "Sayın Erdoğan'ın sürekli ve üzerinde durduğu konu; aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğu, bunun anketlere, vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığıdır ve bunun farkında. Şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Vatandaş biliyor ki burada yaşanan her şeyden; AK Parti'nin ortaya koyduğu siyasi mühendislik, hazırlamış olduğu kumpas planı ortadadır; onun dahilinde olmaktadır. Sondan biraz geriye doğru gidelim. Dün Bayrampaşa Belediye Başkanımız gözaltına alındı; belediye başkanımızın geçen hafta eşi de yanında olduğu sırada 'AK Parti'ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz' teklifi aldığını, ondan önce de daha iki kez, yani toplam üç kez AK Parti'ye davet edildiğini, bu daveti kabul etmediği noktada da gözaltına alındığını biliyoruz. Peki onunla birlikte kaç belediye meclis üyemiz gözaltına alınıyor? AK Parti ve MHP toplamı 15, biz 20. İki de bağımsız var. 8 belediye meclis üyemizi dün gözaltına aldılar. Gaziosmanpaşa'da ihalesini kendisinin yapmadığı, ihaleyi AK Parti ve MHP çoğunluğunun onayladığı noktada, Hakan Bahçetepe'yi tutukladılar çünkü çoğunluk AK Parti ve MHP'deydi. Utanmadan gidip o belediye başkanı koltuğuna AK Parti'den seçtikleri belediye başkan vekilini oturtup, 'Gaziosmanpaşa'yı aldık' dediler" ifadelerini kullandı.

'BİR KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Özel, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılmasına ilişkin de "Bakın, Beykoz Belediye Başkanı tutukluyken serbest kalıyor. O süre içinde belediye başkan vekilimiz geliyor bize diyor ki 'Beykoz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçecek. Görevine iade edilecek.' Biz diyoruz ki 'Bu akşam belediye başkanı toplantısı var, oraya katılın.' O da 'Hayır katılmam, o AK Parti'ye geçecek' diyor. Bu sözünden saatler sonra belediye başkanı tekrar tutuklanıp içeriye konuluyor. Bize, 'Belediye başkanı AK Parti'ye geçecek' diyen belediye başkan vekili de dün AK Parti'ye katıldı. Rozet taktılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresine kayyım atayanların ellerinde bir tek ses kaydı var. İki kişi konuşuyor. Konuşanlardan ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bir tanesi AK Parti'ye katıldı. Bir tanesi de net olarak şunu söylüyor; 'Özlem Başkana dışarıdan destek vereceğim.' Sürekli Ekrem Başkana ve diğerlerine kara çalmaya çalışan sözlerin sahibi de ses kaydındaki diğer kişi. Dört başı mamur bir kuşatmayla karşı karşıyayız" dedi.

'İDDİANAME İLE BİRLİKTE GÖSTERECEĞİM GÖRÜNTÜLERİ'

Özel, Manavgat'ta yolsuzluğun ortaya çıktığı dakika gereğini yaptığını söyleyerek, "Hırsızın partisi olmaz' dedim. O baklava kutusunu önce 'altı ok'larla servis ettiler. Dört belediye meclis üyemizi aldılar. Dördü partiden istifa etti, dört yeni CHP'li gitti, dört tane daha aldılar seçimi kazanmak için. Yüksek Seçim Kurulu, bizim lehimize verilmesi gereken kararları vermemek için rapor alan İlçe Seçim Kurulu Başkanı ki savcının eşiydi; onun yerine bir hakim görevlendirilmese Manavgat Belediyesi'ne de çökeceklerdi. Biz o noktada üzerine 'altı ok' koydukları baklava kutusunun mizansen olduğunu, baklavacı rüşvetçinin bir ay önce tutuklanıp, gözaltında tutulup, sonra mizansen yapmak üzere serbest bırakıldığını deşifre ettik. Bana diyor ki '32 saatlik görüntü vardı.' Arkadaşlarımız 32 saatlik bütün görüntülerden aslında gördüğümüz o sahnenin orada başlamadığını, o kutunun oraya nasıl konulduğunu, içeriye giren polislerin bildiğini, baklavacının dışarıda polislerle temasını görüntülerden önce ispatladık. Şimdi Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Hodri meydan. Ben Manavgat iddianamesiyle birlikte yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam görüntülere göre iddianame yazacaksınız. Ama sen 'Cuma günü yayınlayacağım' dediğinden beri, Gezi olaylarından beri 'Kabataş İskelesi'nin önünde başörtülü bacıma saldırdılar' dediğin görüntüyü o gün senle bir izlediğini iddia eden herkes itiraf etti öyle bir görüntü yok. Bana diyorsun ya 'Haysiyetin varsa görüntüleri yayınla.' Benim haysiyetim var, iddianame ile birlikte göstereceğim görüntüleri. Senin haysiyetin varsa, Gezi'deki görüntüleri yayınla. Üzerinden bir cuma değil, 52 cuma değil, 620 cuma geçmiş" diye konuştu.

'TÜRK HALKININ İRADESİNE YÖNELİK BİR OPERASYON'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Türkiye'nin demokrasinin ve hukuk devletinin idam sehpasına çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Hukuk devletine ve demokrasiye inanan yurttaşların seçimlerde hangi partiye oy verirlerse versinler, oylarının bundan sonra da bir değerinin olması için bugün Sayın Genel Başkanın vermiş olduğu mücadeleyi desteklemesi gerekiyor. Ben buradan vatansever AK Parti seçmenine, vatansever, milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine de demokrasiyi ve hukuk devletini desteklemeleri çağrısında bulunmak istiyorum. Eğer muhalefet olmaz ise iktidarda olmanın hiçbir değeri olmaz. Sizin oylarınız da kimseyi iktidara getirip götüremez. ve demokrasi gündemden tam anlamıyla kalkmış olur. Seçimler anlamını yitirir. Bakın, yerel seçimlerde Türk halkı iradesini kullandığı belediye başkanlarını seçti. Şimdi halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklanarak hapse atıldığı ya da tehditle parti değiştirmeye zorlandığı bir süreç yaşıyoruz. Bu sadece muhalefet partilerine yönelik bir operasyon değil, bu doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Biz Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya ve bunun mücadelesini en etkili şekilde, en kararlı şekilde vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşman ceza hukukuyla nasıl adeta parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan'a da çağrımız, iktidarda kalmak için Türk halkının önüne gelecek vaat eden bir projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engelleme çabalarıyla siyaset yapmanın hiç kimseye, özellikle de ülkemize hayrı yoktur" dedi.

Kaynak: DHA

