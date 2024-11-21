Özdemir'den Barış Tesisi Merkezi Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Özdemir'den Barış Tesisi Merkezi Çağrısı

Özdemir\'den Barış Tesisi Merkezi Çağrısı

MHP'li Özdemir, Dışişleri Bakanlığı'nda yeni Barış Tesisi Merkezi kurulmasını önerdi.

21.11.2024 16:33
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı Plan ve Bütçe Komisyonunda partisi adına yaptığı konuşmada küresel alanda yaşanan savaş ve zulümlere değinerek Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Barış Tesisi Merkezi adıyla yeni bir birimin kurulması konusunda çağrıda bulundu.

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı Plan ve Bütçe Komisyonunda partisi adına yaptığı konuşmada küresel alanda yaşanan savaş ve zulümlere karşı Türkiye'nin duruşu ve ekonomik alanda yaşanan gelişmelere değindi. Özdemir, küresel alanda yaşanan gelişmelerde uzlaştırıcı kurumsal bir çerçeveye oturtmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Barış Tesisi Merkezi adıyla yeni bir birimin kurulması konusunda çağrıda bulundu. İşte Özdemir'in Barış Tesisi Merkezi konusunda yaptığı konuşmada; " Dünya'da yaşanan hadiseler; bilhassa Kovid-19 salgını ile başlayıp, ticaret savaşları ile devam eden ve nihai olarak Ukrayna- Rusya savaşının ardından İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ile iyice ayyuka çıkan hal, ortada herhangi bir düzenin bulunmadığını göstermiştir. İsrail hükümeti BM nezdinde alınan hiçbir karara uymamakta, hukuk tanımazlıkta fütursuzca hareket etmektir. İnsanlık Filistin'de ne yazık ki başarılı bir sınav verememiştir. Bunun yanı sıra konvansiyonel savaşlar yayılmış, 2024 yılı boyunca sadece cephe savaşlarının değil, uzun menzilli balistik füze taarruzlarının dahi görüldüğü bir döneme tanıklık edilmiştir. Gerginlik sahaları yalnızca Ortadoğu ve Doğu Avrupa ile sınırlı kalmamış, uzak doğu Asya'da Çin ve Tayvan arasındaki husumetle, Kuzey Kore ile yakın coğrafyasında bulunan diğer ülkelerin yaşadığı sorunlar daha ciddi bir hal almıştır. Afrika kıtasında yaşanan kimi rejim değişiklikleri sömürgecilik düzenine karşı başkaldırıya dair uyanışa dönüşmüş ve yeni gündemler vasat bulmuştur. Küresel rekabet ve çatışma sahaları genişlerken, asimetrik savaş tehditleri hala devam etmektedir. Bu sorunların çok ciddi merhalelere dönüşeceği endişesi ise her çevrenin malumu ve beklentisi haline gelmiştir. İlave olarak yapay zeka ile dijitalleşmenin beraberinde getirdiği, daha önce tecrübe edilmemiş durumlar da insanlık için fırsatlar sunduğu kadar çok ciddi ve öngörülemez riskleri karşımıza getirmektedir. Bunca meseleye rağmen çözüm getirmeyen uğraşlar ve yeni şartlar ile işlevini kaybeden BM gerçeği karşısında artık taze bir başlangıçla çağın ihtiyacını karşılayabilecek adil bir küresel sistem inşa etme zorunluluğu insanlığın önündeki en öncelikli gündemdir. Türkiye'nin bu yolda ortaya koyduğu irade ise son derece kıymetli, önemli ve değerlidir. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın son BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, milletçe müşterek hissiyatımızı yansıtmıştır. Yeni bir küresel sistem inşasıyla ilgili hükümetimizin tespit, öneri ve politikalarına bu sebeple MHP olarak desteğimiz tamdır. Tarih sadece cesurlar tarafından yapılır ve yazılır. Türkiye 21. Yüzyılın önde gelen güç merkezlerinden birisi olarak kıta ve dinlerin temsil edildiği bir başka nizamı kurma yolunda kararlılıkla çalışmalarına devam etmelidir. İtibarımızı önemli kılan bir başka husus ise gerginlik ve çatışmaların çözüme ulaştırılması konusunda sergileyeceğimiz hakemliğin daha fazla prestij kazanması olmalıdır. Zira böylesi bir hakemliğe de içerisinde bulunduğumuz çağda yer alan tüm devletlerin ihtiyacı vardır. Dolayısıyla yapısal olarak istihbarat, savunma ve akademik kuruluşlarımızca da desteklenen bir anlayışla, Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek Barış Tesisi Merkezi adıyla yeni bir birimin kurulması faydalı olabilecektir. Böylelikle Ukrayna Rusya savaşı, Filistin Meselesi, Etiyopya ve Somali gerginliği, Azerbaycan ve Ermenistan barışı, Balkanlarda süregelen gelişmeler gibi alanlarda edindiğimiz barışa dair uzlaştırıcı tecrübe ve rolümüzü 21. Yüzyılda her kesimin kabul ettiği kurumsal bir çerçeveye oturtabilelim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özdemir'den Barış Tesisi Merkezi Çağrısı - Son Dakika

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