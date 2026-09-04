Özdemir’den Kayseri için TBMM’de önerge rekoru

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri'nin farklı alanlardaki sorun ve ihtiyaçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özdemir, farklı bakanlıkların yanıtlaması istemiyle bir günde toplam 30 yazılı soru önergesi vererek rekor kırdı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri'nin sorun ve ihtiyaçlarını TBMM gündemine taşıdı. Kayseri'nin enerji ve altyapısından sanayi ve tarıma, eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan kültür ve turizme kadar çok sayıda başlıkta soru yönelten Özdemir'in önergeleri 12 bakanlığın görev alanına giren konuları kapsadı. Özdemir'in verdiği 30 yazılı soru önergesinin 3'ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 3'ü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 3'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3'ü İçişleri Bakanlığı, 2'si Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2'si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1'i Ticaret Bakanlığı, 3'ü Sağlık Bakanlığı, 3'ü Tarım ve Orman Bakanlığı, 2'si ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığına sunuldu. Özdemir, Kayseri'nin gündemindeki farklı sorunların ilgili bakanlıklar tarafından yanıtlanmasını istedi.

Özdemir'den enerji arzı ve depolama için 3 ayrı soru

Özdemir; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği 3 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri'nin yenilenebilir enerji potansiyeli, ev tipi elektrik depolama sistemleri ve elektrik enerjisinin depolanmasına yönelik yatırımları gündeme taşıdı. Kayseri'de güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin toplam üretim içerisindeki payını soran Özdemir, bu alandaki destek ve teşviklerin neler olduğunu ve Kayseri'ye bugüne kadar ne kadar destek sağlandığını Bakanlığa yöneltti. Özdemir'in ikinci önergesinde ise ev tipi elektrik enerjisi depolama sistemleri ele alındı. Bu sistemlerin onay ve denetim süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü soran Özdemir, söz konusu teknolojilere yönelik Bakanlık tarafından herhangi bir destek veya teşvik programı bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi. Üçüncü önergesinde elektrik enerjisi depolama yatırımlarına dikkat çeken Özdemir, önümüzdeki dönemde Bakanlığın bu alandaki planlamalarını sordu. Kayseri'de elektrik enerjisi depolamasına yönelik bir planlama yapılıp yapılmadığını da gündeme getiren Özdemir, bu kapsamda teşvik veya destek verilmesinin planlanıp planlanmadığını Bakanlığın yanıtlamasını istedi.

Ulaştırma Bakanlığı'na ulaşım ve 5G için 3 soru

Özdemir; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na verdiği 3 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri'nin hem ulaşım altyapısını hem de yeni nesil haberleşme teknolojilerine erişimini TBMM gündemine taşıdı.

Kayseri'de 5G altyapısının mevcut durumu ve gelecekteki planlamasına ilişkin soru önergesi veren Özdemir, kentte 5G teknolojik altyapısının bugüne kadar hangi noktalara kurulduğunu sordu. Özdemir ayrıca, 2026 yılı sonuna kadar yapılması planlanan kurulumların kapsamının ve Kayseri'de 5G altyapısının hangi bölgelere kurulmasının planlandığının açıklanmasını istedi. Özdemir'in diğer iki önergesi ise Şahinkaya ve Özvatan'ın ulaşım sorunlarına yönelik oldu. Şahinkaya'nın Kayseri-Kahramanmaraş yolu üzerindeki ilçe girişinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çeken Özdemir, daha önce Farklı Seviyeli Kavşak (FSK) olarak projelendirildiği belirtilen kavşağın başlangıç tarihini, ayrılan bütçeyi ve tamamlanma takvimini Bakanlığa sordu. Özvatan-Kermelik-Felahiye yolu da Özdemir'in gündeme getirdiği bir diğer ulaşım yatırımı oldu. 2026 yılı için 115 milyon TL bütçenin Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirten Özdemir, projenin mevcut tamamlanma oranını ve yol yapım çalışmalarının öngörülen bitiş tarihini Bakanlığın yanıtlamasını istedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sanayinin dönüşümü için 3 soru

Özdemir; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle verdiği 3 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri sanayisinin dijital dönüşümünü, kadın girişimcilere yönelik destekleri ve yapay zekanın üretimde kullanımını gündeme taşıdı. Kayseri'deki imalat sanayisi işletmelerinin gerçekleştirdiği dijital dönüşüm yatırımlarının boyutunu soran Özdemir, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamında kentte kaç işletmenin desteklerden yararlandığını ve bu işletmelere toplam ne kadar destek sağlandığını Bakanlığın açıklamasını istedi. Özdemir'in ikinci önergesinde kadın girişimcilere yönelik destekler ele alındı. Son 5 yılda Kayseri'de kadın girişimcilere KOSGEB ve Bakanlık bağlantılı programlar kapsamında toplam ne kadar destek verildiğini soran Özdemir, desteklerden yararlanan işletmelerin kaçının faaliyetlerini halen sürdürdüğünün de açıklanmasını istedi. Üçüncü önergesinde ise yapay zekanın imalat sanayisindeki kullanımına dikkat çeken Özdemir, Türkiye'de imalat sektöründeki işletmelerin ne kadarının üretim süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden yararlandığını sordu. Özdemir ayrıca, imalat sektöründe yapay zeka yatırımlarına yönelik destek veya hibe programlarının bulunup bulunmadığını Bakanlığın yanıtlamasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'na Kayseri trafiği için 3 ayrı soru

Özdemir; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye verdiği 3 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri'deki trafik denetimlerinin kapsamını, uygulanan cezaları ve yıllara göre değişimini TBMM gündemine taşıdı. Özdemir, ilk önergesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2025 yılı içerisinde hangi ihlal türlerine yönelik idari ve cezai yaptırımlar uygulandığını sordu. Uygulanan cezaların konu başlıklarına göre yüzdesel dağılımının açıklanmasını isteyen Özdemir, 2026 yılının ilk 6 ayı ile 2025 yılının aynı döneminin karşılaştırılarak trafik cezalarındaki değişimin ortaya konulmasını istedi. İkinci önergesinde 2026 yılının ilk 6 aylık dönemindeki trafik uygulamalarına ilişkin bilgi talep eden Özdemir, Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim sayısını sordu. Uygulamaların il merkezi ve ilçelere göre dağılımının açıklanmasını isteyen Özdemir, söz konusu denetimlerde vatandaşlara kesilen toplam trafik cezası tutarının da açıklanmasını talep etti. Özdemir'in üçüncü önergesi ise 2025 yılı trafik denetimlerine yönelik oldu. Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarının sayısını soran Özdemir, denetimlerin il merkezi ve ilçelere göre dağılımını ve uygulamalar sonucunda vatandaşlara kesilen toplam trafik cezası tutarını bakanlığın yanıtlamasını istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Kayseri'nin turizm ve kültür mirası için 4 soru

Özdemir; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdiği 4 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri'nin turizm potansiyelinden tarihi yapıların korunmasına, deprem riskinden av turizmine kadar farklı başlıkları TBMM gündemine taşıdı. Özdemir'in ilk önergesinde Özvatan'daki Kızılırmak Kano Merkezi gündeme geldi. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kapsamında yapımı büyük ölçüde tamamlanan kano tesisine dikkat çeken Özdemir, Bakanlığın bölge ve tesisin geliştirilmesine yönelik herhangi bir planlama yapıp yapmadığını sordu. İkinci önergesinde Türkiye genelindeki tescilli kültür varlıklarının restorasyon durumunu gündeme getiren Özdemir, restorasyona ihtiyaç duyduğu tespit edilen kaç tescilli kültür varlığı bulunduğunu sordu. Bunlardan kaçı için proje hazırlandığının yanı sıra, 2025 yılı ve 2026 yılının ilk 6 ayında restorasyonuna başlanan tescilli kültür varlığı sayısının da açıklanmasını istedi. Özdemir'in üçüncü önergesinde ise deprem riski altındaki tarihi yapılar ele alındı. Deprem riski yüksek illerde bulunan müze, ören yeri ve tescilli tarihi yapıların kaçında dayanıklılık veya risk incelemesi yapıldığını soran Özdemir, yapılan incelemeler sonucunda güçlendirilmesi gereken yapı sayısının da açıklanmasını talep etti. Dördüncü önergesinde Kayseri'nin av turizmi potansiyeline dikkat çeken Özdemir, özellikle Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Develi ve Bünyan gibi ilçelerin doğal alanlarının yaban hayatının korunmasını esas alan bir anlayışla turizme kazandırılmasını gündeme taşıdı. Özdemir, av turizminin geliştirilmesine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların neler olduğunu ve Kayseri'yi kapsayan bir planlama bulunup bulunmadığını sordu.

Sağlık Bakanlığı'na acil servis ve yoğun bakım için 3 soru

Özdemir; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na verdiği 3 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri'deki acil servislerin durumunu, hava ambulanslarının kullanımını ve yoğun bakım hizmetlerindeki kapasiteyi TBMM gündemine taşıdı. Özdemir, ilk önergesinde Kayseri'deki kamu hastanelerinin acil servislerindeki hekim durumunu gündeme getirdi. Acil servislerde hekim açığı bulunup bulunmadığını soran Özdemir, hastaların ortalama muayene sırası bekleme süresinin ne kadar olduğunu ve uzun bekleme süreleri ile personel eksikliğine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma bulunup bulunmadığını sordu. İkinci önergesinde ambulans uçak ve helikopterlerle gerçekleştirilen hasta nakillerini ele alan Özdemir, hangi koşullarda hava ambulanslarıyla nakil kararı verildiğini ve bu kararın hangi makamlarca alındığını sordu. Bakanlık bünyesinde aktif hizmet veren ambulans uçak ve helikopter sayısının açıklanmasını isteyen Özdemir, 2025 yılında yurt dışından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hasta sayısı ile hastaların getirildiği ülkeleri de gündeme getirdi. Özdemir ayrıca son 5 yılda helikopter ambulanslarla gerçekleştirilen toplam hasta nakli sayısının açıklanmasını istedi. Özdemir'in üçüncü önergesi ise yoğun bakım yataklarının kapasitesi ve doluluk oranlarına ilişkin oldu. Türkiye genelinde erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yataklarının doluluk oranlarını soran Özdemir, 2025 yılında yoğun bakım yatağı bulunamadığı için başka hastanelere veya çevre illere sevk edilen hasta sayısının açıklanmasını talep etti. Özdemir ayrıca erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatağı sayılarının iller bazındaki dağılımının da paylaşılmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na sokak hayvanları, taşkın ve su yönetimi için 3 soru

Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği 3 ayrı yazılı soru önergesiyle sokak hayvanlarının bakımı, Kayseri'de sel ve taşkınların etkileri ile yağmur suyu hasadı konularını TBMM gündemine taşıdı. İlk önergesinde sokak hayvanlarının bakım ve barınmasına yönelik belediyelere sağlanan destekleri gündeme getiren Özdemir, 2025 yılında belediyelere bu amaçla ne kadar destek verildiğini sordu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine sağlanan destek miktarının açıklanmasını isteyen Özdemir, kentte sokak hayvanları için yapılan barınak sayısının da bildirilmesini talep etti. Özdemir'in ikinci önergesinde Kayseri'de yaşanan sel ve taşkınların tarım arazileri ile çiftçiler üzerindeki etkileri ele alındı. Sel ve taşkınlardan etkilenen tarım arazilerinin ne kadar olduğunu soran Özdemir, zarar gören çiftçilerin kayıplarının karşılanıp karşılanmadığını gündeme getirdi. Özdemir ayrıca, önümüzdeki dönemde sel ve taşkınların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi istedi. Üçüncü önergesinde ise Kayseri'de yağmur suyu hasadı ve suyun tarımsal amaçlı değerlendirilmesine dikkat çeken Özdemir, kent genelinde bugüne kadar kaç adet yağmur suyu hasat havuzu yapıldığını ve bu havuzlarda ne kadar su tutulduğunu sordu. Kayserili çiftçilere yağmur suyu depolama amacıyla sağlanan toplam desteğin miktarını da gündeme getiren Özdemir, yağmur suyu hasat havuzlarının ilçelere göre dağılımının açıklanmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na genç ve engelli sporcular için 2 soru

Özdemir; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği 2 ayrı yazılı soru önergesiyle Türkiye'de gençlerin spora katılımı ve engelli bireylerin sportif faaliyetlere erişimi konularını TBMM gündemine taşıdı. Özdemir, ilk önergesinde son 5 yılda Türkiye'deki aktif lisanslı sporcu sayısının değişimini sordu. Sporcuların yaş ve branşlara göre dağılımının açıklanmasını isteyen Özdemir, sportif faaliyetlere başlayan ancak daha sonra sporu bırakan gençlerin oranının takip edilip edilmediğini ve sporu bırakma gerekçelerine ilişkin herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini bakanlığa yöneltti. İkinci önergesinde engelli bireylerin spor tesislerine erişimini gündeme getiren Özdemir, Türkiye genelinde engelli bireylerin kullanımına tam uygun kaç spor tesisi bulunduğunu sordu. Engelli sporcular için yıllık olarak ayrılan bütçenin ne kadar olduğunu da gündeme taşıyan Özdemir, Türkiye'deki toplam engelli sporcu sayısının açıklanmasını talep etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na konut ve belediye hizmetleri için 2 soru

Özdemir; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği 2 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri'deki TOKİ yatırımlarını ve belediyelere sağlanan hizmet araçlarını TBMM gündemine taşıdı. İlk önergesinde TOKİ'nin Kayseri'deki sosyal konut projelerini gündeme getiren Özdemir, son 5 yılda kentte kaç konutun yapımının planlandığını sordu. Planlanan konutlardan kaçının tamamlandığı ve kaçının hak sahiplerine teslim edildiğinin açıklanmasını isteyen Özdemir, konutların ilçelere göre dağılımını da Bakanlığa yöneltti. Özdemir ayrıca Kayseri genelinde yeni bir TOKİ konut planlaması bulunup bulunmadığını sordu. İkinci önergesinde ise belediyelerin hizmet araçları ve iş makinesi ihtiyaçlarına dikkat çeken Özdemir, 2026 yılında Kayseri'deki belediyelere Bakanlık tarafından verilen veya hibe edilen araç sayısının kaç olduğunu sordu. Söz konusu araçların hangi hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis edildiğinin açıklanmasını isteyen Özdemir, hangi ilçe belediyelerine araç hibe edildiğini de Bakanlığın yanıtlamasını talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na köy okulları ve akran zorbalığı için 2 soru

Özdemir; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e verdiği 2 ayrı yazılı soru önergesiyle Kayseri'de kırsal bölgelerde eğitime erişim ile okullarda yaşanan akran zorbalığına ilişkin verilerin açıklanmasını istedi. Köylerde son 5 yılda kapanan okulların sayısı, bunlardan yeniden eğitime açılanlar ve halen kullanılabilir durumda bulunan kapalı okul binalarının durumunu gündeme getiren Özdemir, taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenci sayısı ile son 5 yılda bu sisteme ayrılan toplam kaynağın da açıklanmasını talep etti. Özdemir'in diğer önergesi ise okullarda yaşanan akran zorbalığı ve şiddet vakalarına ilişkin oldu. Son 5 yılda Bakanlığa bildirilen vakaların sayısı ile bunların eğitim kademelerine göre dağılımının ortaya konulmasını isteyen Özdemir, öğrencilerin okul yaşamını ve eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen fiziksel, sözlü ve dijital zorbalık vakalarının boyutuna ilişkin bilgi istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na koruma altındaki çocuklar için soru önergesi

Özdemir; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Kayseri'de devlet koruması altında bulunan çocukların durumunu gündeme taşıdı. Koruma altındaki toplam çocuk sayısının açıklanmasını isteyen Özdemir, çocukların ne kadarının kuruluş bakımında ne kadarının ise koruyucu aile yanında yaşamını sürdürdüğüne ilişkin bilgi talep etti.

Ticaret Bakanlığı'na tüketici şikayetleri için 1 soru

Özdemir, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Kayseri'de tüketicilerin ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısının açıklanmasını isteyen Özdemir, en fazla şikayetin hangi ürün ve hizmet gruplarında yoğunlaştığı ile kaç firmaya yaptırım uygulandığı konusunda bilgi talep etti.