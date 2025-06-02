Özgür Özel, Anahtar Parti\'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Özgür Özel, Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Özel ve Ağıralioğlu, ortak basın açıklaması yaptı. Özel, konuşmasında, Ağıralioğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, başarılar diledi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine değinen Özel, "Sayın Erdoğan'ın 'Yolcu değil, hancıyız' sözünü de 'Bize ömür biçenler oldu' sözünü de bize dair değil de parti içine yönelik söylediğini hepimiz biliyoruz. Yoksa bizim işimiz, gücümüz; Erdoğan'ı yenmek, iktidarı değiştirmek, vatandaşın yüzünü güldürmek. Buna motiveyiz, bunda şaşılacak bir şey yok. Hak vaki olana kadar elbette ki Allah sağlık versin, Sayın Erdoğan'ın yaşamasına kimsenin itirazı yok. Ama hak vaki olana kadar asgari ücretlinin sürünmesine, Erdoğan'a hak vaki olana kadar emeklinin perişanlık çekmesine, gençlerin umutsuzluk çekmesine, suçsuz siyasetçilerin hapiste tutulmasına itirazımız var. Bizim derdimiz; vatandaşın yakasından düşsün. Burada 'Yolcu değil hancıyız' meselesini de illa bize söylüyorsa, ayıptır söylemesi; biz hanı yapanız. O yüzden Lozan'a, anayasaya, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Misakımilli sınırlarına, üniter yapıya hassasiyet göstermemiz, hancı ya da yolcu olduğumuzdan değil; hanı inşa edenler olduğumuzdandır. Yol ve yolculuk meselesinde yolcu kendine çok önem atfederse bu kibre girer. Çünkü yol, yolcudan uludur her zaman. Yolcu, o yolu kendisi için inşa edilmiş ve esas olanın yolcu olduğunu düşünmeye başlarsa, yolu yapanlara da açanlara da arkasından geleceklere de kapar. Cumhuriyetin kurucuları için, demokrasiyi getirenler için bu vefasızlıktır, kendisini siyaseten var eden daha önceki siyaset büyüklerine vefasızlıktır" diye konuştu.

'AKP BU SÜRECİ KÖTÜ YÖNETTİ'

İnfaz düzenlemesine değinen Özel, "Önceden ne konuştular, ne yaptılar, ne ettiler bilmiyorum ama AKP yine bu süreci kötü yönetti. Çünkü bir bayram arifesinde infaz düzenlemesi konuşursanız, özellikle bu düzenleme kapsamına girebilecek herkesin, bırakın kendisini, evlatlarını, anasını, babasını, ailesini umutlandırırsınız. Sonra bu beklentilerin karşılanmadığı yerde de bir toplumsal tepki, toplumsal rahatsızlık ortaya çıkar. Biz infaz yasasına yapıcı yaklaştığımızı, Covid affının zaten mevcut durumuyla anayasaya aykırı bir ayrımcılık içinde olduğunu falan arkadaşlarımız ifade ettiler. Ancak infaz yasasının son derece kötü, bir an önce getirilmiş ve iktidarın da iyi yönetmediği teknik ve toplumsal bir sürece işaret ettiği ortada" dedi.

'MAKULİYETİNİZİ KAYBETTİKÇE DESTEĞİNİZİ KAYBETMEYE BAŞLARSINIZ'

Özel, İzmir'de devam eden greve ilişkin de "Sendikal örgütlenme bizim çok arkasında durduğumuz bir haktır. Bu hakka ve bu hakkın doğurduğu yasal, anayasal hakların kullanımına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ancak bu sendikal siyaset, mücadele de bizim yaptığımız siyaset de makule göre yapılır. Ortalamaya göre yapılır; ortalama vicdan, ortalama akıl, ortalama beklentiler. Bundan uzaklaştıkça, makuliyetinizi kaybettikçe desteğinizi kaybetmeye başlarsınız. Ben kimseye nasıl hakkını savunacağını söyleyemem veya işine karışmam. Ama haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda, bu sefer toplumsal desteği kaybetmeye başlarsınız. Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Belediye Başkanı eldiveni eline geçirmiş çöp toplarken 'Sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın.' Başka işçi getirir, sendikasız bir işçi grubunu anlık ücretlendirir ve o çöpü toplatırsanız bu yasaya aykırıdır. Bunu yapamazsınız. Ama bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı, kaldırdı. İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenme özgürlüğünün teminatı, bu işi Türkiye'ye getirmiş tanıştırmış, savunmuş bir partidir. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır" dedi.

AĞIRALİOĞLU: MİLLET SİZİN DENEME TAHTANIZ DEĞİL

Yavuz Ağıralioğlu ise Özel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, vatandaşların sorunları üzerine konuştuklarını söyledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağıralioğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Süreci hassasiyetle takip edeceğiz. Hükümet, geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Öcalan'ı çıkaracağını söyleyerek kazandı. Hükümet, geçen seçimi 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse Öcalan'a Meclis yolu açacak' diye kazandı. Geçen seçimin onca dezavantajına rağmen propaganda üstünlüğünü, 6'lı masayı ve özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 'Öcalan'ı çıkaracaklar, PKK'yla pazarlık yapacaklar, PKK'yla masaya oturup devletin önümüzdeki sürecini yönetecekler' diye böyle bir propaganda üzerinden kazandı. Dolayısıyla şu anda yaptıkları işe yetkileri yok. Bu yaptıklarının tam tersini diyerek seçildiler. Şimdi bu yaptıklarını yapmaya yetkilerinin olmadığını düşünüyorum. Bu yetkisizlikle yaptıkları işi yapmaya haklarının olmadığını, o yüzden millete sormaları gerektiğini düşünüyorum. Dediklerinizin arkasında duracaksınız. Milletinize verdiğiniz sözü tutacaksınız. Milletiniz sizin deneme tahtanız değil" ifadelerini kullandı.