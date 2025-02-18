Özgür Özel: Hiçbir darbeye teslim olmayacağız

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum. Hiçbir darbeden medet ummadık, hiçbir darbeye teslim olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangının üzerinden 28 gün geçtiğini belirterek, "28 gündür vicdanlar yanıyor, o kor hiç sönmüyor. 'Bu işi 10 günde bitiririz' diye söz veren İçişleri Bakanı'nın ağzını bıçak açmıyor. Görevlendirilen ilk bilirkişi heyeti, resmi yazıyla görevlendirilen bilirkişi heyeti, 'Sorumluları Bolu'daki İl Özel İdaresi ve Turizm Bakanlığı diye söyledi' diye raporu alınmayan, 'Buradan Bakan'ı sil, Bolu Belediye Başkanlığı yaz' dendi diye mesleki namuslarına dokundurtmayan ve raporların arkasında duran, o raporları teslim alınmayan bilirkişi resimleri ile cisimleri ile görevleriyle duruyorlar. 'Heyeti genişletiyoruz' deyip sulandırmaya çalışan, sonra direnci görünce 'Yeni heyet görevlendirdik' denilen bilirkişinin ise raporu hala ortada yok. Gözaltı süreleri uzatıldı. Ardından tutuklamalar, serbest bırakmalar yapıldı. Şunu biliyoruz; pazar günü bekleniyor. Nasıl o gün 6 saat boyunca, o an için 66 rakamı sabah 09.00'da belli iken, '6 kayıp var, 10 kayıp var' deyip 6 saat Erdoğan'ın Ankara'daki AK Parti il kongresi beklendiyse; rozet takılıp, katılım töreni bitip, alkışlar sustuktan sonra hepimizin bildiği gerçek rakam ilan edildiyse; şimdi de Turizm Bakanı'nı görevden almak yerine kongre sonrası geniş bir Kabine değişikliğinin içinde bu işi eritip, AK Parti'nin sorumluluğunu örtme maksadı açıkça görülüyor" dedi.

'MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM'

Ramazan ayının yaklaştığını ifade eden Özel, "Tokların açların halinden anlaması için farz olmuş bu ibadet geliyor. ve açlar, tokların kendilerinin halinden anlamadığını gayet iyi biliyorlar. Bir Ramazan kolisi, 8 temel ürün; ayçiçeği yağı, bulgur, makarna, nohut, kıyma, un, pirinç ve çay. Aynı koli geçen sene 950 liraydı. Bu sene aynı markalar ve aynı satılan yerde 1610 lira, artış yüzde 70. Buradan mübarek ramazan yaklaşırken, oruca niyetlenen ve alışveriş yapması gereken herkesin gözüne, vicdanına bu hesabı emanet ediyorum. Gidince baksınlar, geçen sene ne harcadıklarını biliyorlar. Bu sene alabiliyorlar mı? Reva mı asgari ücretliye verilen zam? Bu 950 lira, 700 lira artıp buraya gelecek. Sen bunun 250'sini vereceksin, 450'sini 'Başka kapıya' diyeceksin, 'Cebinden bul' diyeceksin. Bu ramazan kolisinden geçen sene alabilen asgari ücretliye bu sene, 'Kıymayı bırak, unu elleme, nohutsuz da doyarsın' diyeceksin. Emekliye gelince son verdiği zam yüzde 15. Geçen ramazandan beri verilen toplam zam yüzde 40'ın biraz üstünde. Zaten sürünen emekliye, o azıcık maaşa, 12 bin 500 liraya yüzde 15 daha koyup, '14 bin 500 lirayla geçin' diyorlar. Bu ramazan kolisini geçen sene kaça aldık, bu sene kaça alıyoruz ya da alamıyoruz? 'Emeklimi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim, hiçbir zaman asgari ücreti enflasyona ezdirmedim' diyenleri, milletimizin vicdanına havale ediyorum, milletimizin vicdanına" diye konuştu.

'EMEKLİ İKRAMİYESİ DÖRTTE BİRİNE İNMİŞ DURUMDA'

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerine de değinen Özel, "2015 yılı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'a giderken önemli bir iddiası, her emekliye bir asgari ücret tutarında, bir maaş tutarında ikramiyeydi. 'Olmaz' dediler, 7 Haziran'da Meclis çoğunluğunu kaybettiler. Ardından 1 Kasım'a giderken, 'Biz de vereceğiz' dediler. 1 Kasım'da yeniden iktidar oldular. 3 sene bu sözlerini unuttular. Tam 2018 seçimlerine girerken bin lira yaptılar. O zaman, 'Bir asgari ücret olsun' diye itiraz ediyorduk, bu bin lirayı yetersiz görüyorduk, bin lira yaptılar. O bin lira 2018'den bugüne, 7 yılın sonunda halen 3 bin lira. Şimdi yüzde 50 zam yapsa, olacak 4 bin 500 lira. Altın hesabından çok daha geride Tayyip Bey'e dana kıyma hesabını söyleyeyim, tam denk gelmiş. 2018'de bizim zorumuzla verdiği bin lira, 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün çok çok verse, 3 binden 4 bin 500 yapsa yapacağı 4 bin 500 lira, 6 kilo dana kıyma alıyor. Emekliye verilen ilk ikramiye 24 kilo, bugün verilecek son ikramiye 6 kilo. Tam dörtte birine inmiş durumda. O yüzden emeklilerin ikramiye beklentisi tartışmasını buradan görmekte, buradan okumakta fevkalade fayda var diye düşünüyorum" dedi.

'GÜÇLÜ BİR HEYETLE VAN'A ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK'

Özgür Özel, terör soruşturmasında tutuklanan DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ile ilgili, "Kayyım olarak atanan valiler halkın iradesini bir kez daha yok sayarken, buna demokratik itirazlar şiddetle ve yeni gözaltılarla, tutuklamalarla cezalandırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi; 2 tanesi kendi belediyesi olan, 11 ayda 11 belediye kayyum atandı, geçmişte olduğu gibi bugün de bu hukuksuzluğa, kime atandığı ve algı operasyonuyla nelerin söylendiğine bakmaksızın karşı çıkmaya devam ediyor. Dün güçlü bir heyetle, kamuoyu tarafından dikkatle takip edilen bir ziyareti Van'a gerçekleştirdik. Van sokaklardaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu demokrasi dayanışmasına verilen önlem, duyulan güven ve geleceğe dair umut şunu gösteriyor ki; adı Zafer Partisi de olsa DEM'li belediye de olsa Cumhuriyet Halk Partisi de olsa EMEP de olsa yarın başka bir parti de olsa taban tabana zıt siyasetler de olsa bu iktidarın karşısındaki bütün muhalefete düşen şudur ki; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'DE YAŞANAN SÜREÇ, BİR SİVİL DARBE GİRİŞİMİDİR'

Özel, zorlu bir sürecin içinde olduklarını söyleyerek, "Bugün bu kürsüden kayda geçirmek isterim ki; Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir. Darbeyi askerler yaparsa askeri darbedir, siviller yaparsa sivil darbedir. Darbe, ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Cumhuriyet'in ve demokrasinin kıymetini en iyi bilenler bizleriz. Sayın Erdoğan o şiiri okudu Siirt meydanında ve o şiirden dolayı siyasi yasak aldı. O siyasi yasağı desteklemedik. Hatta devamında partisinin başında olup milletvekili olamadığı için Sayın Baykal, Anayasa'yı değiştirip o Siirt'teki milletvekilimizi de istifa ettirtip, yapılan ara seçimle Erdoğan'ı Meclis'e taşıyıp Başbakan yapacak kadar, o sürece olanak sağlayacak kadar bir demokratik olgunluk ve erdem göstermiş. 'Siyasi yasak doğru değil. Milletin seçimine mani olmak, karar vermek, yön göstermek doğru değil. Patron millettir, halktır. Onun dediği olur' demiş ve Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırmış partidir, Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

23 MART MESAJLARI

Özgür Özel, "Partimizin, cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bin kişiyle belirlemeye yönelik aldığı kararı, 23 Mart'ta büyük bir demokrasi şöleni ile adayımızı da belirlemiş bir şekilde erken seçim sandığını en kararlı biçimde isteyeceğimizden, memleketin gerçek sorunlarını durmadan dile getireceğimizden, onların istediği gündeme değil, milletin gündemine odaklanacağımızdan bir darbeye kalkışıyor iktidar. Darbe ittifakı bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye kalkışanlara karşı dimdik ayaktayız. Darbeye teslim olmayız. 'Ön seçim yapmayalım' diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız. Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan'ın çukuru sizi de yutar. Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum. Hiçbir darbeden medet ummadık, hiçbir darbeye teslim olmayacağız" diye konuştu.