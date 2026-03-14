Özgür Özel: Omuz omuza iktidara yürüyoruz - Son Dakika
Özgür Özel: Omuz omuza iktidara yürüyoruz

Özgür Özel: Omuz omuza iktidara yürüyoruz
14.03.2026 19:40
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'Değişim' diyerek yola çıktıklarını belirterek, "Parti değişti, 5 ay sonra yerel seçime gittik. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi, oldu Türkiye'nin birinci partisi. Uşak'tan tut, Ege'de 9'da 9 aldık.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'Değişim' diyerek yola çıktıklarını belirterek, "Parti değişti, 5 ay sonra yerel seçime gittik. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi, oldu Türkiye'nin birinci partisi. Uşak'tan tut, Ege'de 9'da 9 aldık. Türkiye'nin yüzde 65'ini aldık, Şimdi, genel seçimlere gidiyoruz. Kimse enseyi karartmasın. Emin olun omuz omuza iktidara yürüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen ' Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde halka seslendi. Uşak'ı 35 yıl sonra rekor oyla kazandıklarını belirten Özel, "35 yıldır Uşak, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden uzaktı. Bu seçimlerde üç dönem birlikte Meclis'te görev yaptığım, kardeşim saydığım Özkan Yalım ile Uşak'ta hep birlikte bir rekor kırdık. Yüzde 41 oyla hep beraber Uşak'ı kazandık" ifadelerini kullandı.

'TÜM EMEKLİLER 'İYİ Kİ' DİYECEK'

Uşak Belediyesi'nde iki yıldır arı gibi çalışan bir ekip olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Yapılan hizmetlerin listesi önümde. Gördüğüm her satır gerçekten Uşak'ın hak ettiği geciken hizmetleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik vizyonunu gösteriyor. Uşak'taki hizmet filomuz, her gün yeni araçlar, yeni hizmetlerle bütünleşiyor. Örneğin 7 yaş üzeri için 'Yetiş Anne 153 Hattı' yeni bir hizmet. Önümüzdeki hafta 7 yaşına kadar çocuğu olan, hasta olursa, ihtiyacı olursa bir telefonla annenin imdadına yetişecek bir hizmet. ya da 65 yaş üzeri için çağrı merkezini aradığında onları hizmet araçlarıyla alıp, arzu ettikleri yere götürecek; hastaneye, muayenehaneye gitmek istediklerinde eğer imkanları, evden çıkacak durumları yoksa imdada yetişecek yeni hizmetler müjdeleniyor. Beş elektrikli otobüs, hastane ve üniversiteye yolcu taşıyor. Okul öncesi için iki etkinlik merkezi açıldı, yoksul öğrenciler yararlanıyor. Gün gelecek bütün Türkiye'de bütün emekliler, 'Allah'tan bu iki emeklinin evladı Özgür Özel'in partisine oy verdim. Yüzüm güldü. Karnım doydu. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda' diyecek. Söz veriyoruz."

Konuşmasında tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Özel, "Bir yürekten alkış, sağlam bir alkış. Bunlar, Covid'de yaşatmak için ölümü göze alanlar. Bunlar, büyük bir mücadeleyle bütün zorluklarına rağmen kahramanca çalışan sağlıkçılar, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

'CHP İKTİDARINDA 81 VİLAYETTEN DE UYUŞTURUCUYU KAZIYIP, ATACAĞIZ'

Uşak'ta uyuşturucunun büyük bir sorun olduğuna olduğuna dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

"Burası 58 giriş-çıkış noktası olan bir kent. En büyük zorlukları yaşayanlar da emniyet mensupları. Polisimizin sayısı olması gerekenin çok altında. Eskiden burası yapısı gereği, 58 farklı giriş çıkışı olduğu için uyuşturucunun geçiş noktasıydı. Son zamanlarda uyuşturucunun hedef noktası olmaya başladı. 'A4' diye yeni bir uyuşturucu ya da yeni yeni bu kadar yaygınlaşan bir uyuşturucu, emniyetin en büyük mücadele alanlarından biri. Son bir yılda 1 milyon kullanımlık bonzai, 100 bine yakın sentetik farklı uyuşturucular yakalanmış, bunun için Uşak'taki kahraman polisimize öncelikle teşekkür ediyoruz."

'TORBACIYLA DEĞİL, BARONLA UĞRAŞMAK GEREK'

Uyuşturucu ile mücadelede torbacıyla değil, baronla uğraşmak gerektiğini savunan Özel, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"İktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede ulusal bir seferberlik ilan edeceğiz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı geçen ay Meclis'e sunduk. Önce parayı takip edeceğiz. Bütün dünya böyle yapıyor. Kara para takip edilmeden, para hareketleri takip edilmeden uyuşturucu durdurulamaz. Uyuşturucu baronlarının mal varlıklarına el koyulacak. Limanlarda, lojistikte, finans sisteminde denetim güçlendirilecek. Etkin mücadele yürütmek için MASAK yeniden yapılandırılacak. Suç ağına karşı gerçek bir uluslararası iş birliği örgütlenecek. Eğitimde ve istihdamda yer bulamayan gençlerimizi, suç örgütlerinin ağına düşmekten kurtaracağız. Gençleri eğitimde, sporda ve üretimde yani hayatın tam içinde tutacağız. Sosyal politikaları, tedaviyi, rehabilitasyonu en ön plana alıp güçlendireceğiz. Biz sorunu yöneterek, rıza üreten politikaları değil sıkıntıyı tamamen ortadan kaldıracak gerçek mücadele politikalarını savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Uşak'tan da 81 vilayetten de uyuşturucuyu kazıyıp atacağız. Suç örgütlerine müsamaha gösteren, cezasızlık kültürünü yerleştiren, torbacılarla mücadele, baronlarla ahbaplık eden anlayıştan bir an önce uzaklaşmak, bu ülkeyi sevenlerin, bu uyuşturucu belasını, bu ülkeden defetmesi birinci görevidir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızın üç yılında dünyanın en büyük uyuşturucuyla mücadele seferberliğini yapıp Anadolu'dan ve Trakya'dan uyuşturucuyu kazıyıp atacağız."

'O SEÇİM GELİYOR'

Gençlerin bu iktidarı değiştireceğini ifade eden Özel, "Bizim sorunumuz, Uşak'ın gençlerinin, Türkiye'nin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurması. Bunun için son 31 Mart yerel seçiminde Uşak'ı kazandığımız gece, Kütahya'yı, Afyon'u kazandığımız gece, Manisa'yı, Denizli'yi kazandığımız gece, Balıkesir'i kazandığımız gece demiştim ki 'Gençler, bir seçim daha kalmaya, beklemeye karar verdiler.' İşte o seçim geliyor. O seçim yaklaşıyor. Gençler, o seçime gelecekler. Gençler, sandığa gidecekler. Gençler, bu iktidarı değiştirecekler. Gençler, CHP iktidarında yurt dışına isterlerse gidecekler ama memleketlerinin kıymetini bilecekler" diye konuştu.

'SÜTE DEVLET TARAFINDAN PARİTE GARANTİSİ OLACAK'

İktidara geldiklerinde en düşük emekli maaşının önce bir asgari ücret olacağını belirten Özgür Özel, ilk beş yılın sonunda ise 1,5 asgari ücret olacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tarım kredilerini ve faizlerini bir sefere mahsus tamamen sileceklerini aktaran Özel, "Anaparayı da beşe böleceğiz. Bütün çiftçiler bir nefes alacak. 1 kilo sütün 1,6 kilo yem alabileceği bir parite uygulayacağız. Yemin 50 kilosu olmuş 850-900 lira, doğru mu? Sütü satıyorsun, 23 lira. Sütün maliyeti, 18 lira. Satışı 23 lira ki onu da alan yok. Süte devlet tarafından parite garantisi olacak. Farkını devlet ödeyecek. Buradan garanti ediyoruz; tüm ürünleri ekmeden, dikmeden önce ürünün ne zaman, kim tarafından, ne kadara alınacağını çiftçi bilecek, süt üreticisi bilecek, et üreticisi bilecek. Bu ülke tekrar ette, sütte, meyvede, buğdayda, hububatta, tarımda kendine de yetecek, dünyayı da doyuracak, çiftçisini de zengin edecek" dedi.

'MİLLET İSTEDİ Mİ ALIR'

'Değişim' deyip yola çıktıklarını hatırlatan Özel, "Parti değişti, 5 ay sonra yerel seçime gittik. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi, oldu Türkiye'nin birinci Partisi. Uşak'tan tut, Ege'de 9'da 9 aldık. Türkiye'nin yüzde 65'ini aldık, AK Parti'yi 23 yılın sonunda ilk kez geride bıraktık. Şimdi, genel seçimlere gidiyoruz. Kimse enseyi karartmasın. Efendim, olmadık şeyler duyuyorum. 'Kazanırız ama vermez.' Nasıl vermez? Millet istedi mi alır, millet istediğini başa koyar, istediğini arkaya koyar. Onun için büyük bir inançla ve büyük bir gayretle, büyük ve sabırla ama büyük bir cesaretle burada duruyoruz. Meydanlarda duruyoruz. Emin olun omuz omuza iktidara yürüyoruz. Sizin iktidarınıza yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Özgür Özel: Omuz omuza iktidara yürüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özgür Özel: Omuz omuza iktidara yürüyoruz - Son Dakika
