Özgür Özel: Özel Hastaneler Kamulaştırılmalı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen özel hastanelere ilişkin "Meclis eliyle o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı" dedi.

CHP tarafından Ankara Hasanoğlan'da düzenlenen "Eğitim Zirvesi"ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, partinin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitim uzmanları, sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Zirvede konuşan Yavaş, "Belediye başkanı olduktan sonra kendim de köy enstitüsü mezunu bir öğretmenin öğrencisi olarak atıl duran Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün bir an evvel restorasyonu için çalışmaya başladık. Hamam yapısı, ahşap atölyesi, yerleşkede bulunan, benzeri yapılar ile Hasanoğlan Yerleşkesi'nin bulunduğu alanın çevre düzenlemesini, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021 tarihinde istedik. Uygun bulundu. Sonra bunu kararla bize bunu bildirdiler. Daha sonra biz meclis kararı aldık bununla ilgili ve bir gün Elmadağ Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Buraları gezdik ve burayı bir an evvel restore edeceğimizi, bu anıları gelecek kuşaklara aktaracağımızı söyledik. Bu gazetede haber oldu. Bir gün sonra hemen bu haber çıktıktan sonra anında yazı geldi. ve Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki biz yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine göre Milli Eğitime bağlı bütün her tarafın restorasyonu her şeyi bize aittir. Bu nedenle geri alıyoruz dediler ve bizden geri aldılar. Geri aldıkları tarih 2021. Şimdi 2024'deyiz. Daha çivi çakılmadı ve hiçbir işlem yapılmadı bugüne kadar. Hadi yapmıyor yapanlara engel olmayın. Ama biliyorsunuz bu yeni bir usul değil. En son okulların temizliğini, gönüllü olarak talep ettik. Çünkü o görüntüler içimizi sızlattı. Bize 450 okuldan talep geldi. 83 tanesi izin verdi. Geri kalanı iptal etti. Yani yeter ki siz yapmayın pis kalırsa pis kalsın mantığıyla bu şekilde iptal edildi. Malzeme isteyen binin üzerinde okul oldu. Bunların da 525 tanesini verdik. Geri kalanını da iptal etti. İnşallah tertemiz oluyordur" diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın ardından konuşmasını gerçekleştiren CHP Lideri Özel, "Bir mesele ne kadar ticarileşirse, eğitimde kurumla veli arasına ya da öğrenciler arasına, öğretmenle öğrenci arasına paranın olduğu bir şeyler girerse orası yozlaşıyor, bozuluyor ve savruluyor. Elbette çok sayıda özel eğitim kurumu var, belki de Türkiye'de eğitimin özelleşmesi kolay kolay geri dönülemeyecek bir noktaya geldi ama buna bir yerde dur demek lazım. Maliyeti ne olursa olsun bunu artısını, eksisini hesaplayıp, artık bu özelleştirmeyi, özelleşmeyi, paralı eğitimi, parası olanla olmayan arasında hayata kapatamayacağı kadar büyük bir farkla geriden başlayan sistemi komple değiştirmek gerekiyor. Hemen olmayacak ama şundan emin olun, bizim iktidarımızda geldiğimiz günden sonra eğitim asla bir gün öncesine göre daha ticari olmayacak. Her gün ticari eğitimden adım adım kamusal, eşit, kaliteli ve ayrımsız bir eğitim politikasına ve öğretim düzeyine dönmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hiçbir şeyin güvende olmadığını belirten Özel, "Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruluyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta insanlar 'Bu şartlarda çocuk mu doğrulur' diyor gençler, çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende, özel hastane sahibinin yatı, Mercedes'i güvende. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda "Yenidoğan çetesi" ile ilgili değerlendirmede bulunan Özel, "Mayıs 2023'te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023'ten Ekim 2024'e kadar geçen sürede hiçbir şey yok, soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Dün başından tutulup arabaya sokuluncaya kadar aramızda dolaşıyor caniler katiller. El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Bu iş yapılırken iki eski Sağlık Bakanı'nın hastanesi işin tam göbeğinde. "5 Temmuz gecesi nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı, kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok, bu halde buradayız. Getirin, Meclis eliyle o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Özel hastaneymiş, bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmelidir, hodri meydan" dedi. - ANKARA