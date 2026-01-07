3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Son Dakika
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

07.01.2026 13:33  Güncelleme: 13:46
AK Parti 2026'nın ilk Meclis grup toplantısını yeni katılımları ile yaptı. CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İsa Mesih Şahin'e parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Rozetinin takılmasının ardından asker selamı veren Hasan Ufuk Çakır, ''2 başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'' dedi.

Son dönemde pek çok transfer yapan AK Parti'ye 3 milletvekili daha katıldı.

DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden ayrılan Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 275'e yükseldi.

Üç milletvekilinin rozetlerini, TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

TOPUK SELAMI VERDİ

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Hasan Ufuk Çakır, rozetini almasının ardından yaptığı konuşmada, "İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Erdoğan'a topuk selamı verdi.

Hasan Ufuk Çakır

"KARINCALAR GİBİ ÇALIŞACAĞIM"

İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Hepinizi hasretle selamlıyorum. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

İsa Mesih Şahin

"KALBEN VİCDANEN BURADAYDIM"

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu "Kalben vicdanen buradaydım, şimdi bedenen buradayım. Devir sayın cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir." ifadelerini kullandı.

İrfan Karatutlu

