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CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu - Son Dakika

CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu

08.10.2021 13:03
CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, CHP'li 11 Belediye Başkanı Bilecik'te bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, CHP'li 11 Belediye Başkanı Bilecik'te bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'li il belediye başkanlarının periyodik olarak bir araya geldiğini söyledi. Şahin, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da hukuki sürece rağmen toplantıya katılacağını ifade etti.

CHP'li il belediye başkanları grubunun başkanlığını yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise 2 aylık aralıklarla bir belediyenin ev sahipliğinde toplandıklarını kaydetti. Gökhan, genel belediyecilik konularındaki sıkıntılarını ve çözüm önerilerini paylaşarak rapor haline getirdiklerini ve bunu ilgili kurumlarla paylaştıklarını dile getirdi.

Vefa Salman'ın haksız bir biçimde görevden alındığını savunan Gökhan, "Çünkü mahkemede herhangi bir hüküm giymiş durumda değil. En son raporlarda gerek Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gerekse Sayıştay denetçilerinin vermiş olduğu raporda onunla ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı tespit edilmiş. Biz de bunun üzerine, dünden itibaren artık göreve geri döndürülmesi için bir süreci başlattık. Daha doğrusu onun mücadelesini başlattık. Temaslarımıza başladık. Bir ülkede hukuk varsa gereği yapılmalı. Herhangi bir suçlama yok. Herhangi bir tespit edilmiş durum yok. Bu ülkede birçok somut delillerle suçlananlar göreve devam ederken bir CHP'li belediye başkanının bu şekilde görevden uzaklaştırılmış olmasını kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu toplantıda da onunla ilgili süreci net bir şekilde devam ettireceğiz. Onunla görüşmelerimiz olacak." diye konuştu.

Toplantılara bazı uzmanlar çağırdıklarına değinen Gökhan, "Uzmanlar bize belediye konularıyla ilgili bilgi veriyorlar. Bu konuda bir yerde eğitim de almış oluyoruz. Bilecik'teki konumuz da şehirlerimizde giderek sorun haline gelmeye başlayan göçmen konusunu ve neler yapmamız gerektiğini uzmanlar, bilim insanları bilgi verecekler. Sunum yapacaklar. Biz de ona göre kentlerimizdeki bu sorunlarla ilgili neler yapacağımızı hep beraber kararlaştıracağız. Bunları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadesini kullandı.

CHP'li İl Belediye Başkanlarının sözcülüğünü yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Türkiye'de 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi olarak farklı bir yerel yönetim anlayışında olduklarını aktardı. Belediyelerin kanunen birbirinden farklı yönetilme zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Ercengiz, şunları kaydetti:

"Yerel yöneticiliğinin bir okulu olmadığı için de biz tecrübe aktarımıyla, deneyim paylaşımıyla ve bizden kıdemli belediye başkanlarımızla nerede nasıl bir zorluk yaşıyorsak bunun çözümünde bir arada olursak, neleri çözebiliriz diye konuşarak başlamıştık ve gündemli toplanmaya başladık. Yaklaşık 2 yıldır bir belediye başkanımızın ev sahipliğinde toplanarak hem gündeme dair değerlendirmeler yapıyoruz hem de yerel yönetimde karşılaşabileceğimiz güçlükleri nasıl aşabiliriz, bunları değerlendiriyoruz. Aslında kıskandıran bir birliktelik bunu da söyleyebilirim. Biz burada yerel yöneticiliğin yardımlaşmayla da nasıl büyütülebildiğini de birçok belediyeye örnek olarak gösterdiğimizi düşünüyorum. Yapılan denetimlerde ya da kaynak çoğaltma anlamında birbirimize verdiğimiz desteği görünce bence yerel yönetimlerin bir adım önde gittiğini düşünüyoruz."

Toplantıda, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Artvin Demirhan Elçin de yer aldı. Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Edirne Recep Gürkan'ın da katılacağı ifade edildi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu
CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu
CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu
CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu
CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Vefa Salman, Semih Şahin, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanları Bilecik'te buluştu - Son Dakika
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