Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum (2) - Son Dakika

'MERKEZ BANASI'NI HERKESİN SAHİPLENMESİ GEREK'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından binanın önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Kavcıoğlu, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve kendisine randevu verdiklerini belirtti. Görüşmede, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Kavcıoğlu, "Merkez Bankası, bu ülkenin en gözde, en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzüldüğünü, buradan da yine herkese ifade edeyim. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı anlamındaki mücadelesiyle gereken her şeyi kendi içinde kendi Para Politikası Kurulu ile birlikte almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla herkesin bu rakamları açıklaması ve bu rakamları gündeme getirmesi hem Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezervi Merkez Bankası'nın artmıştır. Bu Merkez Bankası'nın, ülkemizin gücünü göstermektedir" diye konuştu.

'HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK'Kavcıoğlu, dövizin düşmesi için Merkez Bankası'nın bundan sonra nasıl adımlar atacağının sorulması üzerine, "Dünyada doların diğer paralar karşısındaki güçlü gelişimi hepsi önemli, hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'Merkez Bankası'ndaki görevden almaların Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde gündeme gelmediğini kaydeden Kavcıoğlu, bir soru üzerine Bankadaki görevden almaların Banka yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a iletildiğini söyledi. Görevden almalara ilişkin yanlış spekülasyonlar yapıldığını söyleyen Kavcıoğlu, "Bu bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı bizim kendi tercihimiz. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması da Merkez Bankası'nı yıpratıyor" diye konuştu.'SPEKÜLASYON MERKEZ BANKASI'NA ZARAR VERİR'Merkez Bankası'nın bütün rakamları ve iletişiminin açık olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, "Bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye, Merkez Bankası'na zarar verir. Herkes siyaset yapacaksa, bir eleştiri yapacaksa başka şeyler üzerinden yapmaları bu ülkeye daha az zarar verecektir. Merkez Bankası'nı bu kadar çok konuşulur şekilde eleştirmek ve yanlış, haksız şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum. Bu konuda da Sayın Kılıçdaroğlu ve milletvekili arkadaşlarla hemfikiriz. Onlardan da bunu rica ettiğimde onlar da bunu saygıyla karşıladılar" dedi.Kılıçdaroğlu'na her şeyi net bir şekilde anlattıklarını söyleyen Kavcıoğlu, "Eğer kafalarında bir soru işareti olursa bize her zaman arayabileceklerini net bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.'BU KARAR HERKESİN KARARI'Görevden alınan Merkez Bankası yöneticilerinin faiz indirimine karşı olduğu iddialarının sorulması üzerine Kavcıoğlu, " TCMB yıllardır faiz indiriyor, faiz artırıyor. Bu arkadaşların hepsi de yıllardır görev yapıyorlar. Bir insanın bir eleştiri yaparken biraz dersine çalışması lazım. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de bu bankada görev yaptılar. Faiz artırıldığı dönemde bu bankada görev yaptılar. Dolayısıyla böyle bir hassasiyet söz konusu değil. Kaldı ki biz Para Politikası Kurulu olarak bütün teknik ekiple çalışacağız. Bütün verileri, içeride dışarda analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz. Bu anlamda kendi içimizde tabii ki tartışıyoruz; ama bu çok doğal, sonunda bir karar açıklıyoruz. Bu karar herkesin kararı. TCMB'nin kararı bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da böyle olacak" diye cevap verdi.'DÜNYADA BÖYLE BİR TARTIŞMA YOKTUR'

Merkez Bankası'nın rezervleri hakkında bürüt ve net rezerv tanımları hakkında tartışmalara da değinen Kavcıoğlu, kendilerinin bu konudaki tanımlarının IMF tarafından da kabul edildiğini belirterek, "Şu an yaklaşık 125 milyar dolar ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik. Ben arkadaşlardan bunun da konuşulup, tartışılmasını isterim. Bu Türkiye açısından çok önemli ve ekonomik olarak güzel gelişmedir. Eksi rezerv tartışması dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Swapları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar, eksiye düşmek için her şeyi çıkarıyorlar; dünyada böyle bir tanımlama yok" değerlendirmesinde bulundu.