Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum (2)

15.10.2021 18:52
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum (2)

'MERKEZ BANASI'NI HERKESİN SAHİPLENMESİ GEREK'Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından binanın önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

'MERKEZ BANASI'NI HERKESİN SAHİPLENMESİ GEREK'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından binanın önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Kavcıoğlu, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve kendisine randevu verdiklerini belirtti. Görüşmede, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Kavcıoğlu, "Merkez Bankası, bu ülkenin en gözde, en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzüldüğünü, buradan da yine herkese ifade edeyim. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleriyle, rakamlarıyla, fiyat istikrarı anlamındaki mücadelesiyle gereken her şeyi kendi içinde kendi Para Politikası Kurulu ile birlikte almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla herkesin bu rakamları açıklaması ve bu rakamları gündeme getirmesi hem Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezervi Merkez Bankası'nın artmıştır. Bu Merkez Bankası'nın, ülkemizin gücünü göstermektedir" diye konuştu.

'HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK'Kavcıoğlu, dövizin düşmesi için Merkez Bankası'nın bundan sonra nasıl adımlar atacağının sorulması üzerine, "Dünyada doların diğer paralar karşısındaki güçlü gelişimi hepsi önemli, hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'Merkez Bankası'ndaki görevden almaların Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde gündeme gelmediğini kaydeden Kavcıoğlu, bir soru üzerine Bankadaki görevden almaların Banka yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi. Görevden almalara ilişkin yanlış spekülasyonlar yapıldığını söyleyen Kavcıoğlu, "Bu bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı bizim kendi tercihimiz. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması da Merkez Bankası'nı yıpratıyor" diye konuştu.'SPEKÜLASYON MERKEZ BANKASI'NA ZARAR VERİR'Merkez Bankası'nın bütün rakamları ve iletişiminin açık olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, "Bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye, Merkez Bankası'na zarar verir. Herkes siyaset yapacaksa, bir eleştiri yapacaksa başka şeyler üzerinden yapmaları bu ülkeye daha az zarar verecektir. Merkez Bankası'nı bu kadar çok konuşulur şekilde eleştirmek ve yanlış, haksız şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum. Bu konuda da Sayın Kılıçdaroğlu ve milletvekili arkadaşlarla hemfikiriz. Onlardan da bunu rica ettiğimde onlar da bunu saygıyla karşıladılar" dedi.Kılıçdaroğlu'na her şeyi net bir şekilde anlattıklarını söyleyen Kavcıoğlu, "Eğer kafalarında bir soru işareti olursa bize her zaman arayabileceklerini net bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.'BU KARAR HERKESİN KARARI'Görevden alınan Merkez Bankası yöneticilerinin faiz indirimine karşı olduğu iddialarının sorulması üzerine Kavcıoğlu, "TCMB yıllardır faiz indiriyor, faiz artırıyor. Bu arkadaşların hepsi de yıllardır görev yapıyorlar. Bir insanın bir eleştiri yaparken biraz dersine çalışması lazım. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de bu bankada görev yaptılar. Faiz artırıldığı dönemde bu bankada görev yaptılar. Dolayısıyla böyle bir hassasiyet söz konusu değil. Kaldı ki biz Para Politikası Kurulu olarak bütün teknik ekiple çalışacağız. Bütün verileri, içeride dışarda analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz. Bu anlamda kendi içimizde tabii ki tartışıyoruz; ama bu çok doğal, sonunda bir karar açıklıyoruz. Bu karar herkesin kararı. TCMB'nin kararı bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da böyle olacak" diye cevap verdi.'DÜNYADA BÖYLE BİR TARTIŞMA YOKTUR'

Merkez Bankası'nın rezervleri hakkında bürüt ve net rezerv tanımları hakkında tartışmalara da değinen Kavcıoğlu, kendilerinin bu konudaki tanımlarının IMF tarafından da kabul edildiğini belirterek, "Şu an yaklaşık 125 milyar dolar ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik. Ben arkadaşlardan bunun da konuşulup, tartışılmasını isterim. Bu Türkiye açısından çok önemli ve ekonomik olarak güzel gelişmedir. Eksi rezerv tartışması dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Swapları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar, eksiye düşmek için her şeyi çıkarıyorlar; dünyada böyle bir tanımlama yok" değerlendirmesinde bulundu.


Kemal Kılıçdaroğlu, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Faiz, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum (2) - Son Dakika


Son Dakika

Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti 18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu 18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım 18:09 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım
Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor 17:37 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi 17:17 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik 17:07 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik
Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var 16:27 Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı 15:26 Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı

Son Dakika Haberleri
18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
18:20 PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
18:11 Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
Sergen Yalçın'ın yıldızları geri döndü! Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Sergen Yalçın'ın yıldızları geri döndü! Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:59
PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor         
18:20
Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı         
18:12
Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu         
17:59
Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı         
17:37
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı         
16:52
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 19:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama: Burası bağımsız bir kurum (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement