Seçim sonuçlarına Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Millet iradesi tecelli etti, Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum - Son Dakika
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Seçim sonuçlarına Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Millet iradesi tecelli etti, Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum

Seçim sonuçlarına Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Millet iradesi tecelli etti, Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum

28.05.2023 21:35

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasını 'dayatma' olarak tanımlayan ve İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, resmi olmayan seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millet iradesi tecelli etti; Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçları sonrası dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"MİLLET İRADESİ TECELLİ ETTİ"

Ağıralioğlu paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi tecelli etti; Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. Şimdi, sarıp sarmalanacak 85 milyon millet ve hizmeti görülecek koca bir devlet var! Seçim sonuçları, vatana, millete, Türk dünyasına ve gönül coğrafyamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Ağıralioğlu'nun o paylaşımı;

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etmeden önce basına açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini de daha önce ifade eden Ağıralioğlu, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim." ifadelerine yer vermişti.

"İSTİFA ZORUNLU HALİNE GELMİŞTİ"

Basın açıklamasında Ağıralioğlu, şunları söylemişti: "Şehit ailelerinden dua, Kandil'den beddua aldım. Dualar şerefim, beddualar mücadelemdir benim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde partim ve partim içerisindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştır, benim için zorunlu bir seçenek haline gelmişti istifa. Partimin ortak kararı olan Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza atmadım, partinin bir oldu bittiye getirilerek bütün emeklerin heba edilmesine itiraz ettim, bu dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim, sonrasında da milletvekilliğine başvuru yapmadım. Benim için erdemli olan buydu." dedi.

"NE KABAHAT KUSUR VARSA NEFSİME ALIYORUM"

Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler hale geldim. Ben kendimi partimdeki arkadaşlarıma, partime yük olmaktan çekiyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağımı ifade ettim. 4 sefer görev değişikliğim oldu, 2'sini basından öğrendim. Basından öğrendiğinizde kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Genel Başkan pazartesi günü randevu istedim. Detay vermedim. Sebebi şu; nihayetinde bir beraberliğimiz oldu, bize tercih edilen görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı partime yük olmadığını düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü olmadım. Ne kabahat kusur varsa nefsime alıyorum. İYİ Parti hakarete uğramış insanların partisidir. Genel başkan dahil ithamın iftiranın her yüküyle karşılaştı. Ben kem söz etmem, hukuk var. Beraber mücadele ettik. Bu mücadelede partiden ziyade içine düşürüldüğü durumdan ve bizi mecbur bırakan bu durumdan rahatsızım. Bir hayal kurduk. Bunu milletimizle buluşturmak basittir. Bu ucube sisteminde savrulmasıdır.

"KİM BUNLARI DİYORSA NAMUSSUZ ALÇAKTIR"

Bu süreç içerisinde özellikle itham gösterilmesini istediğim husus var; 'Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu alevi olduğu için, HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için de karşı çıktı' diyorlar. Kim diyorsa ki bunları namussuz alçaktır. Yavuz Ağıralioğlu; Kürtlere, vatanına milletine bağlı olan Alevilere kurban olsun. Benim siyasi varlığımın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı, güçlü kalkınmış bir ülke, dünyanın rekabet edilemez kapasitesini eğitim marifetiyle birleştirmiş engellenemez bir kudretin ülkesi vardır. Bu hassasiyetimde devam edeceğim. Milletimin menfaatine sırtımı dönmeyeceğim. Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkı olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir.

"PARTİMDEN HÜZÜNLE, ÜZÜNTÜYLE AYRILIYORUM"

İYİ Parti ailesine, bana gösterdikleri ilgiyle sonsuz teşekkür ediyorum. Siyaset böyle sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına getiren şey söylediğimiz yol ayrımıdır. İlkelerimi çiğnerken millete sevgili olabilseydim yine bir ilkesizlik yapabilirdim. Sözüyle iradesini, iradesiyle birleştirmiş bir millet evladı. Partimden hüzünle, üzüntüyle ayrılıyorum. Devlet başkanlığı hedefini bir şantaj haline getiren bir takım maddeleri Türk milletine dayatan münasebetsizliğin önüne geçmeliyiz. Biz şimdi bakmak olduğumuz şey şudur; Seçimin sonunda neyi destekleyecek, kime umut bağlayacak. Bütün bunları görebileceğimiz seçim sonucu bizim bundan sonraki mücadele alanımızı belirleyecektir.

"SUSMAM YÖNÜNDE TELKİNLER ALDIM"

Ben siyaseten şöyle telkinlerde bulundu arkadaşlarımız. Dediler ki biraz beklemek lazım. Benim hissiyatım şudur; Şimdi susayım da kongre sürecinde konuşayım şeklindedir. Ben bu şekilde yapmayacağımı genel başkana söylemiştim.

"SEÇİME 2 AY KALA PARTİ DEĞİŞTİRMEK SÖZ ZARAR VERİR"

Bana ulaşmış bana gelmiş bir teklif görüşme olmadı. Seçime 2 ay kala parti değiştirmenin söze zarar verdiği kanaatindeyim. Benim böyle bir gündemimin olmadığının bilinmesini isterim. Seçimden sonra daha sağlıklı değerlendireceğimi düşünüyorum. Vatanınıza bağlısınız, aidiyetiniz ne olursa olsun. Seçim sonrasını görmemiz lazım. Ya bir yol açarız, ya bir yol buluruz. Benim hizalandığım devlet, millet. Seçim sonuçlarını görmeyi çok kıymetli buluyorum."

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Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim sonuçlarına Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Millet iradesi tecelli etti, Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum - Son Dakika


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