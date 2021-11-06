Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" - Son Dakika

Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak ilan ettiğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık" dedi. "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" ifadelerinde bulunan Erdoğan, "İstanbul'la birlikte altı ilimizi kapsayan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını da Resmi Gazete'de yayınladık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına katıldı. Açılışa Erdoğan'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

"2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak ilan ettiğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık"

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şehri İstanbul'u hak ettiği yere getirmek için attığımız her adımın izlerini beraberce takip ediyoruz. Etrafı gecekondularla kuşatılmış, görüntüsü sefil, insanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Şimdi de 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak ilan ettiğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 111'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir" diye konuştu.

"En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır"

Erdoğan konuşmasının devamında, "İstanbul'a kazandıracağımız 43 Millet Bahçesi toplamda 17,7 milyon metrekare büyüklüğe sahiptir. Bunların 13'ünü İstanbulluların istifadesine sunduk. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır" dedi.

"Sadece Fikirtepe projesi alt yapılarıyla birlikte 15 bin konutu ve 60 bin vatandaşı içeriyor"

Erdoğan ayrıca, "Ümraniye çarpık kentleşmenin tüm sıkıntılarını yaşamış bir ilçemizdi. Yaşı 60'ın üzerinde olanlar 1970'ler, 1980'ler ve 1990'ların Ümraniye'sini hatırlayacaklardır. Buranın belediyesinde o zaman CHP vardı. CHP deyince akla çöp, çamur, çukur, pislik gelir. İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını kısa sürede 81 ilimizin tamamına yaydık. Son 9 yılda yeni inşa ettiğimiz sosyal konutlarla birlikte toplamda 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Eşi benzeri dünyada olmayan bu sonuç, 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldığımız anlamına geliyor. Halihazırda sahada yatırım değeri 100 milyar lirayı bulan 300 bin dönüşüm konutunun inşası sürüyor.

Kamulaştırma ve kira yardımı gibi çalışmalar içinde yaklaşık 5,7 milyar lira kaynak kullandık. Sadece Fikirtepe projesi alt yapılarıyla birlikte 15 bin konutu ve 60 bin vatandaşı içeriyor. Bu projenin ilk etabını oluşturan bin 134 konutu ve iş yerini hak sahiplerine teslim ettik" dedi.

"İstanbul'la birlikte altı ilimizi kapsayan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını da Resmi Gazete'de yayınladık"

Erdoğan, "İstanbul'la birlikte altı ilimizi kapsayan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını da Resmi Gazete'de yayınladık. Marmara Denizi, Karadeniz'e, Hazar Denizi'ne ve Macaristan'a uzanan büyük bir parçanın özelliklerini yansıtan nadir alanlardan biridir. Aldığımız bu kararla ekolojik, doğal, tarihi, kültürel, estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına alarak, bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz. Dünya markası İstanbul'u tarihine, şanına ve güzelliğine yakışır bir konuma getirmekte kararlıyız. Her ne kadar birileri, bu CHP zihniyeti 'zulüm 1453'te başladı' dese de, asıl niyetlerini ele veriyorsa da biz 2053 vizyonumuzla fetih, lafzı ve manasıyla yeni nesillerin zihinlerine ve gönüllerine kazımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Allah'ın izniyle, 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız"

Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı failleri ile birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur.

Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?

Gevşemek, rehavete kapılmak yok. Allah'ın izniyle, 2023'ten Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıkacağız.

İHA ve SİHA'larımızla, Akıncılarımızla, Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da varız, varız da varız. Suriye'de terör örgütüyle mücadele veriyoruz. Bay Kemal Suriye'yle ahbaplık yapıyor. Bay Kemal sen YPG'yle, PKK ile, Suriye'deki teröristlerle beraber ol. Onları da gömeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Seçimde milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın sevincini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bu güzide eseri, Ümraniye Millet Bahçemizi ülkemize kazandırmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadarki kısa sürede bulunduğumuz bu alanda 330 bin metrekarelik dev bir millet bahçesini hayata geçirdik. En ince detaylarına varıncaya kadar tasarlanmış bu güzide eser, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile yaptığımız bin 300 metre uzunluğundaki gürültü engelleyici ses perdesiyle, seyir teraslarıyla, spor alanlarıyla, şelalesi yeme-içme mekanıyla, piknik alanıyla büyük otoparklarıyla çevreye uyumlu hijyenik doğalgazlı pişirme üniteleriyle, camilerimizle, çocuk oyun alanlarımızla, macera köyümüzle, mini golf sahasıyla ve de 20 bin kişilik sabit sahnemizle, açık hava etkinlik alanımızla, tüm özellikleriyle zatı alinizden aldığımız enerji ile Türkiye'de bir model oluşturmaya çalıştık" dedi.

330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkat çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri bin araçlık bir otopark yer alıyor. Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 adet oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 adet WC ve 6 adet mermer çeşmenin yer aldığı millet bahçesi, 24 saat izlenebilen güvenlik kameralarıyla korunuyor. Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor. - İSTANBUL