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Son dakika! Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

25.11.2021 17:16
Son dakika! Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haberleri... MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kim ne derse desin, kim ne kulp takmaya çalışırsa çalışsın güneş balçıkla sıvanmaz. Türk milleti, yapılan çalışmaları yakından takip etmekte, sağlık hizmetlerindeki başarıyı takdir etmekte, Sağlık Bakanımıza ve Bilim Kurulumuza büyük bir güven duymaktadır.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kim ne derse desin, kim ne kulp takmaya çalışırsa çalışsın güneş balçıkla sıvanmaz. Türk milleti, yapılan çalışmaları yakından takip etmekte, sağlık hizmetlerindeki başarıyı takdir etmekte, Sağlık Bakanımıza ve Bilim Kurulumuza büyük bir güven duymaktadır." dedi.

Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, salgın döneminde üstün gayret ve fedakarca çalışmaları dolayısıyla tüm sağlık emekçilerini sevgi ve saygıyla selamladığını söyledi. Bekaroğlu, bu süreçte vefat eden sağlıkçılara da Allah'tan rahmet diledi.

CHP olarak sağlığa temel insan hakkı olarak baktıklarını ifade eden Bekaroğlu, "Sağlığın ticarileştirilmesine karşıyız, ağırlıklı bir şekilde sağlığın kamu hizmeti şeklinde yürütülmesinden yanayız." diye konuştu.

Bekaroğlu, Türkiye'de 12 Eylül darbesinden bugüne uygulanan neoliberal politikalar ve Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin sağlığı bir hak olmaktan çıkardığını ve ticarileştirdiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Pandemiyle mücadele noktasında ülkemizde başta Sağlık Bakanlığının verileri gizleme politikasından kaynaklı olmak üzere kamu kurumlarına yönelik güven ciddi bir şekilde aşınmıştır. Sağlık Bakanlığının takdim edilen bütçesi, pandemi koşullarına rağmen geçen yıla göre sadece yüzde 49,5 artmıştır. 2017 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bütçesinden şehir hastaneleri için ödenmeye başlayan kira ve hizmet bedellerinde artış trendi yaşanmaktadır. Pandemide harcananlar ve şehir hastanelerine aktarılanlara baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı bütçesindeki artışı zaten bu iki kalem götürmektedir."

Bekaroğlu, şehir hastanelerine yönelimi artırmak için kapatılan şehir içindeki hastanelerin yokluğunun, çeşitli sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu savunarak, şehir hastanelerinin sağlık sistemini habis ur gibi kemirdiğini ileri sürdü.

"Pandemi sosyoekonomik düzende de deprem yarattı"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, pandeminin sadece insan sağlığında değil, aynı zamanda sosyoekonomik düzende de deprem yarattığını söyledi.

Sağlık ordusunun bakanından hizmetlisine kadar cansiperane mücadele verdiğine dikkati çeken Kabukcuoğlu, emekleri geçenlere teşekkür etti, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Sağlıkta başarının, sistemin değil, personelin başarısı olduğunu ifade eden Kabukcuoğlu, Kovid-19'a karşı en önemli silahın aşı olduğunu dile getirdi.

Kabukcuoğlu, Türkiye'nin 1944'te aşı ihracatçısı iken 2011'de Hıfzıssıhha Araştırma Enstitüsü'nün kapatılarak aşı imalatından çekilmenin kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi. Kabukcuoğlu, hiçbir mazerete sığınmadan daha çeşitli, teknolojik aşılar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Değişik zamanlarda yapılmak istenen mitinglerin pandemi nedeniyle engellendiğini ancak aşı karşıtlarının Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerdeki mitinglerinin engellenmediğini iddia eden Kabukcuoğlu, "Hükümet, aşı karşıtlığını zımni olarak desteklemektedir." diye konuştu.

Pandemiyle mücadelenin Sağlık Bakanlığının omuzlarına bırakıldığını ileri süren Kabukcuoğlu, hükümetin sağlığı meta haline getirdiğini iddia etti.

Kabukcuoğlu, şehir hastanelerinin maliyetinin yatak başına 238 ile 581 bin dolar arasındayken devlet hastanelerinin maliyetinin yatak başına 28 bin ile 105 bin dolar arasında değiştiğini söyledi.

Kabukcuoğlu, SMA'lı hastaların tedavisi için gereken düzenlemelerin yapılmasını da istedi.

"Koruyucu sağlığa bütçe ayrılmalı"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, sağlığın sadece Sağlık Bakanlığıyla, sağlık çalışanlarıyla olmadığını, organizasyon ve koordinasyon gerektiğini savundu.

Eşitsizlik arttıkça sağlıkla ilgili problemleri Sağlık Bakanlığının çözemeyeceğini öne süren İpekyüz, bütçenin büyük kısmının tedaviye gittiğini, koruyucu sağlığa bütçe ayrılması gerektiğini ifade etti.

Sağlıktan ve özgürlükten tasarruf edilemeyeceğini anlatan İpekyüz, "Sağlıktan tasarruf hastalık, ölüm getirir, özgürlükten tasarruf esaret getirir." değerlendirmesinde bulundu.

"Güneş balçıkla sıvanmaz"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, insanlığın iki yıldır bir felaketle kesintisiz ve kıyasıya boğuştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, yetkin ve fedakar sağlık ordusu, etkin yönetim şekli ve akılcı politikalarıyla dünyada pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönetmede öne çıkan ülkelerden birisi olduğunu kaydetti.

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine, Erciyes Üniversitesine ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına teşekkür eden Kalaycı, Türkiye'de şu ana kadar sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik maddeleri tedariki ve kamu güvenliği bakımından önemli bir meseleyle karşılaşılmadığını belirtti.

Kalaycı, Sağlık Bakanlığının süreci etkili bir şekilde yönettiğini, hükümetin tarihi nitelikli görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kim ne derse desin, kim ne kulp takmaya çalışırsa çalışsın güneş balçıkla sıvanmaz. Türk milleti, yapılan çalışmaları yakından takip etmekte, sağlık hizmetlerindeki başarıyı takdir etmekte, Sağlık Bakanımıza ve Bilim Kurulumuza büyük bir güven duymaktadır. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer bütün sağlık çalışanlarımız her türlü takdiri hak etmektedir. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere koronavirüs salgınına karşı fedakarca mücadele ederek canlarını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Türkiye'de sağlık hizmeti altyapısında, hasta yatak kapasitesi ve hasta yataklarının niteliklerinde iyileşme sağlandığını dile getiren Kalaycı, iyileşmeler sayesinde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranının 2020'de yüzde 72,1'e yükseldiğini bildirdi.

Kalaycı, sağlık hizmetlerinde sürekliliği ve erişilebilirliği sağlamak amacıyla sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımını temin edecek bir istihdam politikası uygulanması gerektiğine işaret ederek, sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yapılacağına inandığını söyledi.

"Sağlıkta devrim niteliğinde değişim"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, pandemi sürecinde görevlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Güneş, sağlık sorunları yaşandığı zaman orada olmanın arzulandığı İngiltere, İtalya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin salgın sürecinde vatandaşlarına yeterince hizmet veremediğine, yoğun bakımlarda yer olmadığı için yaşlılarını ölüme terk ettiğine, parası olanın sağlık hizmeti alabilme şansına sahipken parası olmayanların kendi kaderine terk edildiğine ve maske savaşlarının yaşandığına şahit olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerekli tüm tedbirleri aldığını dile getiren Güneş, Kayseri Üniversitesince geliştirilen TURKOVAC aşı çalışmalarının 3. fazının sonuna gelindiğini kaydetti.

Güneş, 19 yıllık AK Parti iktidarlarında sağlığa devasa yatırımların yapılması neticesinde, özverili sağlık çalışanları ve 84 milyonu kapsayan sosyal güvenlik sistemi sayesinde sürecin en az hasarla atlatılmaya çalışıldığını belirtti.

AK Parti iktidarlarında sağlıkta devrim niteliğinde değişim ve dönüşümler yaşandığını vurgulayan Güneş, acil sağlık hizmetlerinde de devrim niteliğinde değişiklikler olduğunu ifade etti.

Güneş, 100 bin kişiye düşen erişkin yoğun bakım yatak sayısının 2021'de 39,7 olduğunu ve OECD ortalaması olan 14,1'in ve AB ortalaması olan 15,9'un üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Anne dostu hastanelerin artırılarak normal doğumun teşvik edildiğini söyleyen Güneş, organ nakli konusunda gerekli çalışmaların yapılmasıyla yıllık doku ve organ naklinin 745'ten 3 bin 736'ya yükseldiğini ve gönüllü bağışçı sayısının da 607 bin 669'a çıktığını dile getirdi.

Güneş, konuşmasında sağlıkla ilgili çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Mustafa Kalaycı, Milletvekili, Konya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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