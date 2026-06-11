TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP\'nin iç ihtilafında taraf değiliz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "TBMM Başkanlığı olarak bizim kayıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani Meclis iç tüzüğü, partilerin tüzükleri, parti meclis gruplarının grup iç yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. Yani TBMM'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde taraflardan birisinin TBMM'yi kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Mutti, ortak basın toplantısı düzenledi. Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 'Afrika açılımı' ile kıtaya dair dış politika faaliyetlerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirdiğini belirterek, "Bu Afrika açılımının 3 tane temel ayağı vardır. Bunlardan birisi, 'Afrika, Afrikalılarındır.' Yani şu ana kadar olduğu gibi Afrika'ya dışarıdan müdahale edilmesini asla tasvip etmeyen bir anlayışla kıtayla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. İkincisi, 'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması' perspektifidir. Kıtaya dışarıdan çözüm dayatmalarına karşı olduğumuzu ve kabul etmediğimizi belirten bir yaklaşımdır. Üçüncüsü ise Afrika'nın doğal kaynakları, yer altı ve yer üstü kaynaklarının sömürülmesi değil, tam tersine Afrikalı milletlerle birlikte kazan-kazan prensibi çerçevesinde ilişkileri geliştirmeyi esas alıyoruz. Bu çerçevede Türkiye-Afrika ilişkileri fevkalade önemli bir gelişme sürecindedir. Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları yaklaşık 100 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca 2002'de Afrika'da 12 olan Türkiye'nin büyükelçilik sayısı bugün itibarıyla 44'e ulaşmış. İnşallah en kısa süre içerisinde de 50'ye ulaşmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yine Türkiye'nin Afrika kıtasının hemen hemen her yerinde çok ciddi temasları vardır. Klasik diplomasinin yanı sıra kültürel diplomasi kurumlarımız vasıtasıyla Afrika kıtasının her yerinde var olan ülkelerden birisiyiz. Bu varlığımızı gönül ilişkilerine, dostluk ilişkilerine ve kardeşlik ilişkilerine dayandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU'NUN SÖZLERİNİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ'

Dünyanın çok kutuplu bir sisteme doğru ilerlediğini ve Afrika kıtasının da önemli bir güç merkezi olarak ortaya çıktığını ifade eden Kurtulmuş, Afrika kıtasındaki pek çok ülkenin egemenliklerine kavuşmasının yanı sıra kültürel bağımsızlıkların da kazanılması gerektiğini söyledi. Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın; İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı, yerinde ve haklı olarak Türkiye'nin menfaatlerini korumayı hedefleyen ve ülkemize karşı herhangi bir şekilde saldırgan ya da kötü niyetli amaçlarla ortaya çıkması muhtemel adımları engellemek için söylediği sözler tamamıyla Türkiye'nin milli menfaatlerini korumaya yöneliktir. Bu çerçevede katliam sorumlusu, soykırım suçlusu, ellerinde masum, sivil, çocuk ve kadın Filistinlilerin kanı bulunan Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu politikaya karşı söyleyecek bir tek sözü yoktur. Onun için biraz da telaşla dile getirdiği ve Cumhurbaşkanımızı itham eden bu sözleri tamamıyla kendisine iade ediyoruz. Bir soykırımcı caninin söylediği sözlerin uluslararası alanda hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını TBMM'nin çatısı altından ifade ediyoruz, ilan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız; aklıselim sahibi, vicdan sahibi ve bu bölge halklarının tamamına karşı sorumluluk sahibi olan bir siyasetçi olarak, vizyon sahibi olan bir küresel lider olarak İsrail'in yayılmacılığına her zaman olduğu gibi bugün de karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum ve kuruluşları, başta milletin temsilcisi ve Türkiye demokrasinin kalbi olan TBMM olarak biz de İsrail'in bu yayılmacılığına, İsrail'in eli kanlı bu çetesinin işlediği suçların karşısında durmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca soykırım suçlusu Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceğine ve mahkum olacağına olan inancını ifade etti.

MUTTİ: TÜRKİYE'NİN AFRİKA HALKLARINI DESTEKLİYOR OLUŞU BİZLERİ MEMNUN EDİYOR

Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ise Türkiye'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ve Türkiye ile ilişkileri sürdürmek istediklerini dile getirdi. Mutti, "Dünya büyük bir köye dönüştü. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var, bunu inkar edemeyiz. Amacımız şu an sömürülmekte olan mineral kaynaklarının ülkemizden götürülmemesini sağlamak, ülkemizin ve halkımızın istifadelerine sunulmasını sağlamak; hepimizin ortak amacı bu. Bu bağlamda şundan da büyük memnuniyet duyuyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin benimsemiş olduğu bu dış politika yani Afrika halklarını sürekli olarak destekliyor oluşu, bizleri memnun etmektedir. Umuyoruz ki, dünyaya barış hakim olsun ve hepimiz de diyalog aracılığıyla barışı tesis etmek için çabalarımızı ortaya koymaya devam edelim. Diplomatik diyalogdan asla vazgeçmeyelim, geleneksel diplomatik kanalları terk etmeyelim, parlamenter diplomasinin etkisini göz ardı etmeyelim. Ancak bu şekilde mesafeleri aşabiliriz" dedi.

Mutti ayrıca Orta Doğu da yaşanan krizlerin Afrika'yı ekonomik olarak derinden etkilediğini vurguladı ve Türkiye'nin bölgesel krizlere karşı sergilediği diplomatik misyonu desteklediklerini aktardı.

KURTULMUŞ: TBMM TARTIŞMALARIN TARAFI OLAMAZ

Ardından Kurtulmuş ve Mutti, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 9 milletvekili hakkında verdiği ihraç kararı içerisinde iki grup başkanvekilinin yer almasının Meclis Başkanlığı tarafından nasıl karşılanacağı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'deki bütün siyasi partilerin hele hele TBMM'de şu anda ikinci büyük gruba sahip olan ve eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan CHP'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve aralarındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi şekilde çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. TBMM Başkanlığı olarak bizim kayıtlı olduğumuz alan parlamenter hukukla ilgilidir. Yani Meclis iç tüzüğü, partilerin tüzükleri, parti meclis gruplarının grup iç yönetmelikleri çerçevesinde karar veririz. Yani TBMM'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde taraflardan birisinin TBMM'yi kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz ve nasıl, ne zaman, hangi adım atılması gerekirse o adımları da atarak bugüne kadar geliyoruz. Özetle şunu söylüyorum; TBMM bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Meclis Başkanı sıfatımın dışında, samimi olarak söylüyorum bunu; Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için CHP'nin bu tartışmaları bir an evvel yerine bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim."

'TARTIŞMAYI ÇÖZECEK MAKAM TBMM DEĞİLDİR'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Grup Başkanı Özgür Özel'in Meclis'teki odasının boşaltılarak kendisine tahsis edilme isteğinin yer aldığı dilekçenin Meclis Başkanlığına sunulduğu yönündeki iddialarla ilgili de "Bunların hepsi büyük resmin içerisindeki detaydır. TBMM Başkanlığı atması gereken adımı zamanında atar, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak tekraren söylüyorum; arada bir çelişki veya tartışma varsa ya da bu tartışmayı çözecek makam TBMM değildir" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİN HIZLANDIRILMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİM'

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili komisyonun ciddi bir çalışma yaptığını ve kamuoyuna sunduğu raporun 6 ve 7'nci bölümde yer alan somut tekliflerin yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Kurtulmuş, "Orada kritik eşit olarak tanımlanan; terör örgütünün silahlarını bıraktığının tespit edilmesi ve örgütün kendisini tamamıyla feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de Meclis'te yapılmalıdır. Bu sürecin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim çünkü Orta Doğu'nun cadı kazanına döndüğü bir ortamda; bu kadar pozitif ve olumlu bir ortam varken bunun bir an evvel bitirebilmesi için tüm partilerin ortak çalışmaları sürdürmesi lazım. Geçen sene tüm yaz boyunca komisyonda çalıştık. Bu işin çözülmesi için elbette Meclis tatile girmeden evvel bitmesini temenni ederim ama eğer gerekirse bu konuda çalışmalar sürdürülür ve sonuç alınır" diye konuştu.