TBMM\'de KHK Değişiklik Teklifi Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısı öncesi CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerinde sanal bahis ve kumar ile ilgili görsellerin olduğu dövizi göstererek, "Türkiye resmen kumarhaneye çevrildi. İntihar eden insanlar var. Herkesin cebinde bir tane kumarhane var ve bunu maalesef AKP döneminde yasalaştırdılar. Eskiden tombalayı günah görenler, bugün memleketi kumarhaneye çevirdiler. 14 bin lira alan emekli, 22 bin lira alan asgari ücretli geçinebilmek için cep telefonundan sanal kumar oynuyor" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli usul üzerine söz istedi. Türeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararları doğrultusunda hazırlanan tekliflerin, yalnızca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmemesi gerektiğini belirterek, "Gerçekten de bu Anayasa'ya aykırılıklar konusu; hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma usulünün düzenlenmesi, asli komisyon, tali komisyon konusunda hem de Anayasa'ya aykırılıklar konusunda komisyonumuzun inisiyatif alması ve bu konuda gerekli çalışmayı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda her tür desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum" diye konuştu.

'BİZ BUNLARIN UZMANI DEĞİLİZ'

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'nin anayasal işlevini yerine getirmediğini ve torba yasa formülünün ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Usta, "Özellikle son 4 torba kanun teklifinde, yani biz burada nükleer meseleleri görüştük. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak bu konuda uzman olabilir miyiz? Bir Enerji Komisyonumuz var. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ile ilgili Milli Eğitim Komisyonu'nu ilgilendiren hususları görüşeceğiz. Çalışmayla ilgili hususları görüşeceğiz veya milli güvenlik ile ilgili maddeler var. Yahu, biz bunların uzmanı falan değiliz ki. 'Milli Güvenlik Komisyonu' diye bir komisyonumuz var, bunların orada görüşülmesi lazım; yani bunlar her defasında buraya geliyor" dedi.

'4, 9 VE 10'NCU MADDELERİ GERİ ÇEKECEĞİZ'

Usul üzerine söz alan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise Cumhurbaşkanı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi veren düzenlemenin yer aldığı 4, 9 ve 10'ncu maddelerin tekrar değerlendirileceğini söyledi. Erdem, "Kanunun içeriğine baktığımızda biz de inceliyoruz, tartışıyoruz. Dün yaptığımız müzakerelerde de 3 maddenin geri çekilmesinin uygun olduğunu düşündük. 4, 9 ve 10'uncu maddeleri önerge vererek geri çekeceğiz. Tekrar değerlendirilmesi noktasında böyle bir çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK MUAFİYETİNİN DEVAMI OPERASYONEL KOLAYLIK SAĞLAMAKTADIR'

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz'a söz verdi. Oğuz, AYM'nin iptal kararlarından etkilenen kanunların yeniden düzenlenmesi amacıyla teklifin hazırlandığını kaydetti. Oğuz, "TSK personelinin rütbe bekleme süreleri gibi durumlarda yapılacak işlemler, AYM kararı doğrultusunda kanuni güvence altına alınmaktadır. TSK'nin etkinliğini ve disiplinini sürdürebilmesi ve hızlı, etkili karar mekanizmalarına sahip olmasına bağlıdır. Bu bağlamda, bekleme sürelerinin esnek şekilde yönetilebilmesi önem arz etmektedir. 5'inci maddemizde insani amaçlı mayın temizliği faaliyetlerinde kullanılacak olan ekipmanların yurt dışından vergisiz temin edilebilmesinin önü açılmaktadır. Bu kapsamda, Ottawa Sözleşmesi uyarınca ülkemizin taahhütleri yerine getirilirken, gümrük muafiyetinin devamı operasyonel kolaylık sağlamaktadır. 6, 7 ve 8'inci maddelerde ise Yükseköğretim Kurulu'nun yapısı, rektör atamaları, yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin düzenlemeler kanunla yeniden tesis edilmekte, yükseköğretimde yönetişim ve uluslararası hedeflerimizi desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Oğuz, belediye ve köylerin kurulmasına ve kaldırılmasına ilişkin süreçlerin yeniden düzenlediğini vurgulayarak, "16, 17 ve 18'inci maddelerde belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kurulması ve kaldırılmasına ilişkin süreçleri yeniden tanımlanmakta, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulma ve kaldırılma imkanları Anayasa'nın 123'üncü maddesine uygun şekilde kanuni temelli hale getirilmektedir. Bu değişikliklerle birlikte 90 belde belediyesinin durumunun da yine Anayasa'ya uygun şekilde yeniden değerlendirmesi imkanı sağlanmaktadır. Teklifte yer alan birçok düzenleme vardır. Görüldüğü üzere, bu teklifin temel karakteri yeni haklar veya yükümlülükler getirmekten ziyade, mevcut yapının hukuka uygun hale getirilmesini sağlamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum sağlamak ve idari işleyişin sürekliliğini temin etmektir. Bu yönüyle teklif hem hukuki hem idari hem de mali açıdan rasyonel ve gereklidir. Anayasal dengeyi gözeten, idari işleyişi düzenleyen ve mali sorumluluğu esas alan bir metin olması da kanun teklifimizin yönetişim kalitesini ve idari etkinliği artıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Milletvekillerinin kanun teklifi üzerindeki görüş ve önerilerinin tamamlanmasının ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi.