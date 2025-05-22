TBMM'de KHK Değişiklik Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de KHK Değişiklik Teklifi Görüşülüyor

TBMM\'de KHK Değişiklik Teklifi Görüşülüyor
22.05.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, KHK değişiklik teklifini tartışmaya başladı. Çeşitli eleştiriler yapıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısı öncesi CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerinde sanal bahis ve kumar ile ilgili görsellerin olduğu dövizi göstererek, "Türkiye resmen kumarhaneye çevrildi. İntihar eden insanlar var. Herkesin cebinde bir tane kumarhane var ve bunu maalesef AKP döneminde yasalaştırdılar. Eskiden tombalayı günah görenler, bugün memleketi kumarhaneye çevirdiler. 14 bin lira alan emekli, 22 bin lira alan asgari ücretli geçinebilmek için cep telefonundan sanal kumar oynuyor" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli usul üzerine söz istedi. Türeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararları doğrultusunda hazırlanan tekliflerin, yalnızca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmemesi gerektiğini belirterek, "Gerçekten de bu Anayasa'ya aykırılıklar konusu; hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma usulünün düzenlenmesi, asli komisyon, tali komisyon konusunda hem de Anayasa'ya aykırılıklar konusunda komisyonumuzun inisiyatif alması ve bu konuda gerekli çalışmayı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda her tür desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum" diye konuştu.

'BİZ BUNLARIN UZMANI DEĞİLİZ'

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'nin anayasal işlevini yerine getirmediğini ve torba yasa formülünün ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Usta, "Özellikle son 4 torba kanun teklifinde, yani biz burada nükleer meseleleri görüştük. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak bu konuda uzman olabilir miyiz? Bir Enerji Komisyonumuz var. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) ile ilgili Milli Eğitim Komisyonu'nu ilgilendiren hususları görüşeceğiz. Çalışmayla ilgili hususları görüşeceğiz veya milli güvenlik ile ilgili maddeler var. Yahu, biz bunların uzmanı falan değiliz ki. 'Milli Güvenlik Komisyonu' diye bir komisyonumuz var, bunların orada görüşülmesi lazım; yani bunlar her defasında buraya geliyor" dedi.

'4, 9 VE 10'NCU MADDELERİ GERİ ÇEKECEĞİZ'

Usul üzerine söz alan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise Cumhurbaşkanı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi veren düzenlemenin yer aldığı 4, 9 ve 10'ncu maddelerin tekrar değerlendirileceğini söyledi. Erdem, "Kanunun içeriğine baktığımızda biz de inceliyoruz, tartışıyoruz. Dün yaptığımız müzakerelerde de 3 maddenin geri çekilmesinin uygun olduğunu düşündük. 4, 9 ve 10'uncu maddeleri önerge vererek geri çekeceğiz. Tekrar değerlendirilmesi noktasında böyle bir çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK MUAFİYETİNİN DEVAMI OPERASYONEL KOLAYLIK SAĞLAMAKTADIR'

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz'a söz verdi. Oğuz, AYM'nin iptal kararlarından etkilenen kanunların yeniden düzenlenmesi amacıyla teklifin hazırlandığını kaydetti. Oğuz, "TSK personelinin rütbe bekleme süreleri gibi durumlarda yapılacak işlemler, AYM kararı doğrultusunda kanuni güvence altına alınmaktadır. TSK'nin etkinliğini ve disiplinini sürdürebilmesi ve hızlı, etkili karar mekanizmalarına sahip olmasına bağlıdır. Bu bağlamda, bekleme sürelerinin esnek şekilde yönetilebilmesi önem arz etmektedir. 5'inci maddemizde insani amaçlı mayın temizliği faaliyetlerinde kullanılacak olan ekipmanların yurt dışından vergisiz temin edilebilmesinin önü açılmaktadır. Bu kapsamda, Ottawa Sözleşmesi uyarınca ülkemizin taahhütleri yerine getirilirken, gümrük muafiyetinin devamı operasyonel kolaylık sağlamaktadır. 6, 7 ve 8'inci maddelerde ise Yükseköğretim Kurulu'nun yapısı, rektör atamaları, yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin düzenlemeler kanunla yeniden tesis edilmekte, yükseköğretimde yönetişim ve uluslararası hedeflerimizi desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Oğuz, belediye ve köylerin kurulmasına ve kaldırılmasına ilişkin süreçlerin yeniden düzenlediğini vurgulayarak, "16, 17 ve 18'inci maddelerde belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kurulması ve kaldırılmasına ilişkin süreçleri yeniden tanımlanmakta, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulma ve kaldırılma imkanları Anayasa'nın 123'üncü maddesine uygun şekilde kanuni temelli hale getirilmektedir. Bu değişikliklerle birlikte 90 belde belediyesinin durumunun da yine Anayasa'ya uygun şekilde yeniden değerlendirmesi imkanı sağlanmaktadır. Teklifte yer alan birçok düzenleme vardır. Görüldüğü üzere, bu teklifin temel karakteri yeni haklar veya yükümlülükler getirmekten ziyade, mevcut yapının hukuka uygun hale getirilmesini sağlamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum sağlamak ve idari işleyişin sürekliliğini temin etmektir. Bu yönüyle teklif hem hukuki hem idari hem de mali açıdan rasyonel ve gereklidir. Anayasal dengeyi gözeten, idari işleyişi düzenleyen ve mali sorumluluğu esas alan bir metin olması da kanun teklifimizin yönetişim kalitesini ve idari etkinliği artıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Milletvekillerinin kanun teklifi üzerindeki görüş ve önerilerinin tamamlanmasının ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de KHK Değişiklik Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü İnşaatta ölü bulunan gencin babası duruşmada konuştu: Ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı ''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
23:03
Galatasaray’da Derrick Köhn gelişmesi Almanya’dan açıklama var
Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var
22:59
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
22:52
FIFA resmen açıkladı 32 takıma özel transfer dönemi
FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi
22:45
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
22:03
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
22:02
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
21:40
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 17:13:14. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de KHK Değişiklik Teklifi Görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.