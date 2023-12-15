Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2024 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışları ve stokçulukla sonuna kadar mücadele ettiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekilleri Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, 12. Kalkınma Planı'nda ekonomiye yönelik çok sayıda hedefin yer aldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı'na inanılması gerektiğini ifade eden Erkan, serbest bölgelerde genişletme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde teknolojik yatırımlar yapıldığını anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığımız yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla sonuna kadar mücadele etmektedir. Bu konuda sektörlerde rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısını bozucu davranışlara karşı vatandaşlarımızın korunması amacıyla birçok düzenleme yapılmıştır. Yine, otomotiv ve emlak sektöründe birçok düzenleme hayata geçirilmiştir. Bunların neticesinde 316 milyon lira para cezası uygulanmış ve bu sektörlerde fiyatlar düşürülmüştür."

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Helal Akreditasyon Kurumunun, dünyanın dört bir yanındaki helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti sunduğunu belirtti.

Kuruma Türkiye dahil 33 farklı ülkeden toplam 150 akreditasyon talebi geldiğini söyleyen Kıratlı, Kurumun bugüne kadar 56 akreditasyon kararı aldığını, akreditasyon güvencesi kapsamında helal belgeli tesis sayısının 1200'ü geçtiğini kaydetti.

"İsrail bu zulmü durdurmalıdır"

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Rekabet Kurumunun birçok alanda araştırma ve incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kalmadığını belirten Büyükaydın, İsrail'in bir adım geri atmadan, acımasızca zulme devam ettiğini söyledi. Büyükaydın, "İsrail bu zulmü durdurmalıdır. İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırıları ve soykırıma varan operasyonunun derhal durdurulması çağrısını tekrarlıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Helal Akreditasyon Kurumunun, akreditasyon ve belgelendirme alanında düzensizliği ortadan kaldırmak amacıyla gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Helal Akreditasyon Kurumu vasıtasıyla akredite edilen helal belgelerinin Katar tarafından tanınmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlandığını aktaran Çelik, "Artık Türk ürünleri pek çok ülke pazarına akredite helal belgeleri vasıtasıyla rahatlıkla girebilmekte, ihracata önemli katkılar sağlanmaktadır." diye konuştu.

"Ülkemiz üretim üssü haline gelmiştir"

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Türkiye ekonomisinin 12 çeyrektir büyümesini aralıksız devam ettirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin güçlü bir sanayi ülkesi haline geldiğini dile getiren Çelikaslan, şunları kaydetti:

"İmalat sanayimiz ülkemiz ihracatında lider konumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, AK Parti'mizin yönetiminde ülkemiz son 21 yılda küresel bir üretim üssü haline gelmiştir. Öyle ki ülkemizde savunma ve havacılık ihracatımız 17 kat, otomotiv ihracatımız 13 kat, makine ihracatımız 9,5 kat, çelik ihracatımız 6 kat, kimya ihracatımız 10 kat, mobilya ihracatımız ise 15 kat artmıştır."

Yerli ve milli otomobil Togg'un sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Çelikaslan, milletin Togg'a güvendiğini söyledi.

İrfan Çelikaslan, elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunun altını çizdi.

"GAP'ın destekçisi olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Güneydoğu Anadolu Projesinin, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Toprak, su ve insan kaynaklarını geliştirmeyi hedefleyen ve sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükselttiğini ifade eden Yazmacı, tarımsal sanayinin geliştirilmesinin, kırsal alandaki verimliliğin ve istihdam olanaklarının artırılmasının sağlandığını dile getirdi.

GAP'ta yatırım tahsislerinin her yıl artırıldığını dile getiren Yazmacı, "2001-2002 yıllarında yüzde 4,9 seviyesinde olan pay 2003-2022 yılları arasında yüzde 14'ü geçmiştir. GAP idaremiz üreticilerimize 2002-2023 yıllarında 6,8 milyar lira proje desteği sağlamıştır. AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da GAP'ın destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2011'de kurulduğunu hatırlattı.

DAP İdaresinin faaliyete başladığı 2013'ten bugüne kadar 1949 projeyi desteklediğini bildiren Türkmenoğlu, projelere aktarılan kaynağın 6 milyar lira olduğunu belirtti.

Kayhan Türkmenoğlu, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri kapsamında Doğu Anadolu'da ekilebilir alanlara suyun ulaştırılmasının çiftçilere can suyu olduğunu vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 1755 projenin desteklendiğini kaydetti.

İdarenin önemli faaliyetlerde bulunduğuna işaret eden Akyürek, KOP Eylem Planıyla projelerin desteklenmesinin devam edeceğini söyledi.

Tahir Akyürek, Konya Ovası Projesinin, Türkiye'nin en stratejik sulama projelerinden biri olduğunu vurguladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidara geldiğimiz günden itibaren her alanda gerçekleştirdiğimiz hizmet, proje ve yatırımlarla bölgesel kalkınmaya büyük önem gösterdik. Ülkemizin her bir bölgesinin eşit şekilde gelişmesi ve büyümesi adına uyguladığımız projelerden biri de Doğu Karadeniz Projesidir." diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, KOBİ sayısının 3 milyonu geçtiğini söyledi.

KOBİ'lerin ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getiren Uzkurt, KOSGEB'in KOBİ'lerin finansmana erişimine odaklandığını ve gerekli destekleri verdiğini ifade etti.

Cevahir Uzkurt, KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik çeşitli destek programları sunduğunu aktardı.

"Savunma sanayi, bölücü terörün vatandaşlarımızı boğmaması için desteklenmeli"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) uluslararası alanda tercih edilen bir kurum olduğunu vurguladı.

TSE'nin girişimciliği de desteklediğini belirten Özer, Türkiye'nin sadece standartlara uyum sağlayan ülke değil, standartları belirleyen ülke konumuna gelmesinin ekonomiye katkılar sunacağını söyledi.

Özer, TSE'nin, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili gerçekçi ve somut planlar sunduğunu ifade ederek, "Türkiye her geçen gün gelişiyor, kalkınıyor, büyük bir ülke haline dönüşüyor, lider ülke olma hedefiyle ilerliyor." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TÜBİTAK'ın, Türkiye Bilimler Akademisi ile Türkiye Uzay Ajansı'nın, Türkiye'yi güçlü yapan kurumlar arasında yer aldığını kaydetti.

TÜBİTAK'ın çocuklara merak etmeyi öğrettiğini anlatan Yıldız, bilim merkezlerinin sayısının 100'e ulaşacağını dile getirdi.

Zeynep Yıldız, TÜBİTAK'ın 33 bin bilim insanına 2,3 milyar liralık destek verdiğini aktardı.

Savunma sanayisine yönelik destekler verildiğine de işaret eden Yıldız, "Savunma sanayi, yaşatmak için desteklenmeli. Savunma sanayi Mehmetçiğin saçının teline zarar gelmesin diye desteklenmeli. Savunma sanayi, bölücü terörün vatandaşlarımızı boğmaması için desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.