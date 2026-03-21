Türkiye Huzur ve İstikrar Adası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Dört bir tarafımızda çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada ülkemizi güvenli limanda tutan, milletimizin hakkını, hukukunu ve menfaatini her şeyin önünde tutan bir Türkiye var artık." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi heyetleri ziyaret etti.

AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Esma Atasoy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'ne ilk ziyareti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, MHP heyetiyle bayramlaşmada, çatışmaların gölgesinde bir bayramın idrak edildiğini belirterek, "Hem Ramazan Bayramı'mız hem bugün de Nevruz 'diriliş' demek, oradaki kardeşlerimizin felahına, ferahına vesile olsun. İnşallah zulümler, çatışmalar son bulsun." diye konuştu.

Uygur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP camiasının bayramını kutladı.

"Huzur ve istikrar adası bir Türkiye"

"Dört bir tarafının ateş çemberiyle kuşatıldığı bir coğrafyada huzur ve istikrar adası bir Türkiye" diyen Uygur, "Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde güçlü bir siyasi irade... Cumhur İttifakı olarak, Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, merkezimize gerçekten ülkenin menfaatlerini, ülkenin, milletimizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü alan bir ittifak olarak önceliğimiz, 86 milyon her bir ferdimizin huzuru, sükunu ve güvenliği ve sınırlarımızın güvenliği." ifadesini kullandı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye artık eski Türkiye değil" sözünü hatırlatan Uygur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dört bir tarafımızda çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada ülkemizi güvenli limanda tutan, milletimizin hakkını, hukukunu ve menfaatini her şeyin önünde tutan bir Türkiye var artık. İnşallah bundan sonraki süreçte tabii ki duamız, temennimiz ve diplomasi çalışmalarımız, faaliyetlerimiz bu çatışmaların bir an önce son bulması, çözümlerin diyalog yoluyla gerçekleşmesi, uzlaşmazlıkların diyalogla çözüme kavuşması noktasında. Bakın İran'la bir müzakere halindeyken saldırı ve savaş başladı. Bu noktada bizim bütün çalışmamız Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde, uzlaşmacı bir şekilde ama aynı zamanda ülkemizin huzuru ve güvenliği söz konusu olduğunda da orada da güçlü bir iradeyle durmak. İnşallah son bulsun diyoruz."

Önceliklerinin "millet ve ülke" olduğunu vurgulayan Uygur, "Niyet halis, istikamet doğru, yöntemler uzlaşmacı ve diyalog olduğunda, uzlaşmacı bir politika ve diyalog yolu olduğunda inşallah Allah'ın izniyle yine Türkiye bir huzur ve istikrar adası, güvenli bir liman olmaya Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin başında ipini Netanyahu'ya kaptırmış bir lider var"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, ziyarette Gazze'deki soykırım akabinde İran'a yapılan haksız saldırıların, bayramın buruk geçirilmesine sebebiyet verdiğini belirterek, "Umut ederiz ki bu bayram bu acıların son bulduğu, kardeşliğin, barışın, sulhün hem bölgemizde hem dünyada hakim olduğu bir sürece vesile olur." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti camiasının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Durmaz, aynı zamanda bugünün Nevruz Bayramı olduğunu hatırlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, şunları kaydetti:

"Etraf bu kadar ateş çemberiyken, yangın yerine dönmüşken, Türkiye'nin bir huzur adası gibi bu sorunlardan bağımsız olarak güçlü bir şekilde bölgede varlığını sürdürmesinin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki hassasiyetleri, Türkiye'nin bir şekilde birileri tarafından bulaştırılmak istense de bu sürece müdahil olmadan mümkünse bu sürecin sulhla, barışla sonuçlanması için gösterdikleri gayretler son derece kıymetli. Umut ederiz ki tez zamanda bu haksız savaş, haksız saldırılar sona erer. Ne yazık ki dünyanın en güçlü ülkesi, sözüm ona demokrasi ve adalet dağıtan ülkesi konumunda olan ABD'nin başında, ipini Netanyahu'ya kaptırmış bir lider var. O yüzden maalesef çok üzülüyoruz. Dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan NATO'da da birlikte müttefik olduğumuz bir ülkenin bu duruma düşmesi son derece üzücü."

Son 30 yılda dünyada meydana gelen savaşların yarıdan bir fazlasının bu coğrafyada meydana geldiğine işaret eden Durmaz, "Böyle bir coğrafyada bir huzur ve istikrar adası olarak ayakta kalabilmek elbette bir feraset işi, bir liderlik işi. Çok şükür Türkiye bu manada çok büyük adımlar attı, çok ilerlemeler kaydedildi. İnşallah dediğiniz gibi bu son olur." görüşünü paylaştı.

Durmaz, "Görünen o ki evdeki hesap İran'a uymadı." dedi.

"Toplumun daha iyi şartlarda yaşaması için çalışıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz da ziyarette, siyasetçiler olarak ülkenin daha iyi olması, gençler ve emekliler başta olmak üzere toplumun daha iyi şartlarda yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin çocuklarına ve gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmakla yükümlü olduklarını belirten Yılmaz, "Partimizin adı İYİ Parti olunca ve 'inşallah iyi olacak' deyince siyasi propaganda gibi oluyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde siyaset anlayışlarını bir dava olarak gördüklerini dile getirerek, "Millete hizmeti merkeze alan bir siyasi hareket olarak hem demokratik hak ve özgürlükler noktasında hem de refah düzeyinin yükseltilmesi ve kalkınma hamleleri noktasında gerçekten büyük çalışmaları, eser ve hizmetleri hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında çatışma, savaş ve soykırımların yaşandığına dikkati çeken Uygur, bu süreçte Türkiye'yi güvenli limanda tutmanın, çatışmalar ve uzlaşmazlıklara karşı atılan diplomatik adımların ve gösterilen siyasi iradenin önemli olduğunu aktardı.

"Siyonist İsrail bölge barışı için büyük bir tehlike ve tehdit "

HÜDA PAR Genel Sekreteri Mehmet Hüseyin Yılmaz, ziyarette İslam coğrafyasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Müslümanların hüzünlü bir bayram yaşadığını hatırlattı.

28 Şubat'tan beri Gazze'ye insani yardım malzemesinin girmediğini, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ibadete kapalı tuttuğunu, İran'a yönelik saldırıları anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İsrail bölgesel çıkarları, ABD ise petrol ve küresel çıkarları için İslam coğrafyasını tahakküm altına almaya, sindirmeye çalışıyor. Şimdi İran'ı işgal etme girişimi var. İslam coğrafyası, gerekli tepkiyi koyamadığı için de pervasızca hareket ediliyor. Siyonist İsrail bölge barışı için büyük bir tehlike ve tehdittir, emperyalist Amerika da dünya barışı için büyük bir tehdit ve tehlikedir. İki tehlikenin de önlenmesi lazım."

Yılmaz, İran'a yönelik saldırının "Haçlı Seferi" zihniyetiyle yapıldığını vurgulayarak, İslam ülkelerinin bunu dikkate alarak, bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da hüzünlü ve buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, Gazze'de soykırımın ateşkese rağmen devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarına da değinen Uygur, "İnşallah Mescid-i Aksa da özüne dönecek. Zulümden kurtulacak." dedi.

Uygur, bölgede yaşanan savaş ve çatışmalara da dikkati çekerek, Türkiye'nin çatışma bölgesinin ortasında güvenli, istikrarlı ve güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin haksızlıklar karşısında tepkisini ortaya koyduğunu belirten Uygur, Türkiye'nin zulme karşı dik durmaya, mazlumun yanında olmaya devam edeceğini anlattı.

Muhsin Yazıcıoğlu için anma

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, ziyarette Ramazan Bayramı'nı ve 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan'da yurt dışında "Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası" adı altında iftar organizasyonları düzenlendiklerini anlatan Serin, bu süreçte hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Serin, 25 Mart'ta Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu için bir anma töreni icra edeceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, "Gerçekten ömrünü milletine, devletine adayan öncü kişilerden biriydi. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi'ni, Anavatan, DSP ve Vatan Partisi heyetleri de ziyaret etti.