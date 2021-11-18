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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

18.11.2021 23:16
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üzerimizde 700 bin çalışma arkadaşımızın sorumluluğu var. İyi işler yaptığımıza, devletin, milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üzerimizde 700 bin çalışma arkadaşımızın sorumluluğu var. İyi işler yaptığımıza, devletin, milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini açıkladı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberinin ulaşması nedeniyle soru cevap işlemi yapılmadı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Karaismailoğlu'nun Sayıştay raporlarındaki tespitlerle ilgili komisyon üyelerine bilgi vermediğini söyleyerek, "Sayıştay raporlarındaki bulgularla ilgili millet adına bizi bilgilendirmeniz lazım. Geçen yıl da Sayıştay bulgularıyla ilgili bilgi verilmedi." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, iktidarın ulaştırma yatırımlarında doğal ve çevre duyarlılığından uzak "rant ve talan politikası" anlayışıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin borçlanmasında yanlış modele dayalı projelerin de etkisinin olduğunu ifade eden Emecan, "Bakanlığınız yatırım bakanlığı değil, kamu zararı bakanlığı haline gelmiştir. Torunlarımızı dahi etkileyecek ve yıllar sürecek ağır bir borç yükü altına girdik. Projeler adrese teslim şeklinde hayata geçiriliyor. Yanlış modele dayalı projeler uygulanıyor. Devletin kaynakları kara yollarına, oradan da şirketlere aktarılıyor." görüşünü savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe hakkının millette olduğunu, milletin vekilleri olarak bütçeyi tartıştıklarını belirtti.

Dünyanın artık yeşil devrimi konuştuğunu ifade eden Paylan, Bakanlığın geleceğin değil, günün bütçesini komisyon gündemine getirdiğini öne sürdü.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ülkenin coğrafi konumu nedeniyle kesintisiz bir ulaşımın zor ve maliyetli olduğunu, bu bahanelerle yıllarca yolların yapılmadığını ve trafik kazalarının da sürekli yaşandığını söyledi.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla hareket ederek durmadan çalıştıklarını vurgulayan Aydemir, "Kalkınmanın temel göstergelerinden biri olan yollarımızı yaparak milletimizin hizmetine sunduk. Bölünmüş yollarla güvenli bir ulaşım sağladık. Ulaştırmadaki yatırımlarımızla ülkemizin ticari kapasitesini arttırdık. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Bu nedenle AK Parti denince akla yatırım ve hizmet gelir." ifadelerini kullandı.

Otoyol ve duble yollarla vatandaşların can güvenliğini sağladıklarını dile getiren Aydemir, söz konusu yatırımlar sayesinde 7,7 milyar lira yakıt ve 12,9 milyar iş gücü tasarrufu sağlandığını kaydetti.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, yatırımların daha çok Marmara Bölgesi'ne yapıldığını belirterek, "Marmara Bölgesi, nüfus yoğunluğu ve alan itibarıyla tıkanmıştır. Bundan sonra Mersin, Konya, Niğde, Aksaray ve Kayseri gibi iller, yeni sanayi ve gelişme bölgesi olabilir. İstanbul, mevcut nüfus ve gelecek yeni insanları kaldırabilecek durumda değil. Bundan sonra Anadolu'ya yatırımların yapılması daha doğru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, ulaşım ve lojistiğin bir bölge için çok önemli olduğunu, bu nedenle bu konunun sadece seçim dönemlerinde bir vaat olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Cesur, daha önce seçim bölgesi Isparta'ya hızlı tren sözünün verildiğini ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen bunun yerine getirilemediğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, altyapı yatırımlarının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kamu özel iş birliği (KÖİ) ile yapıldığını, bu yöntemin daha çok finans sıkıntısı nedeniyle tercih edildiğini belirtti. KÖİ yatırımlarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanıldığına dikkati çeken Öztürk, altyapı yatırımlarının ülkelerin iş gücüne ve dünya ekonomilerine entegrasyonuna katkı sağladığını kaydetti.

KÖİ'nin alternatif bir finans sistemi olduğuna işaret eden Öztürk, "Mega projelerde maliyet ve süre aşımının önüne geçmek için KÖİ modeli mutlak suretle gereklidir. KÖİ projeleri, yeni bir finansman kaynağı oluşturmakta, bütçe imkanlarını arttırmaktadır. Bu model uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğini bir araya getirerek risk paylaşımını sağlamaktadır. Projelerin kısa zamanda hayata geçirilmesine imkan vermektedir. KÖİ projeleri, Türkiye'nin yararınadır ve bütün dünyada uygulanmaktadır." dedi.

İstanbul'daki taksi sayısı tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki taksi sayısı tartışmalarına ilişkin bürokratları "çete" olarak suçlaması tartışmalara neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydoğan'a tepki göstererek, kimsenin tehdit edilemeyeceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu ile Aydoğan arasında tartışma devam ederken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat ettiğini duyurdu.

Yılmaz, bu dünyanın geçici olduğunu dile getirerek, milletvekillerinin daha temiz bir dil kullanmasını istedi.

Cevdet Yılmaz, herkesi İmran Kılıç için Fatiha okumaya davet etti.

Milletvekillerinin konuşmasının tamamlanmasının ardından komisyondaki siyasi partilerin grup sözcülerinin uzlaşmasıyla soru cevap bölümüne geçilmedi.

"Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın"

Kısa bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Milletvekillerinin talep ve eleştirilerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla ve Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın talebi üzerine sorulara yazılı cevap vereceklerini bildirdi.

Sayıştay raporlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu, bunlara gerekli cevabın verilmesi gerektiğini ve bu raporların titizlikle incelendiğini anlatan Karaismailoğlu, "Komisyon toplantısında bazı gerginlikler oldu. Onu da lütfen üzerimizdeki sorumluluğa verin. Devletin, milletin parasını kullanıyoruz, sizlerin de bizleri rencide edici ve bizim hak etmediğimiz sözlerinize karşı gerginlik olmuştu. Ben haddimi aştıysam özür diliyorum sizlerden. Üzerimizde 700 bin çalışma arkadaşımızın sorumluluğu var. İyi işler yaptığımıza, devletin, milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın." diye konuştu.

Karaismailoğlu, gizli saklı hiçbir şeyin olmadığını, kendisinin ve ekip arkadaşlarının, talep edilen her bilgiyi verebileceklerini belirtti.

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

Adil Karaismailoğlu, Milletvekili, İstanbul, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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