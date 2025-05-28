Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeniden Refah Partisi\'nden \'\'Yeni Anayasa\'\' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
28.05.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmaları için görevlendirdiğini açıklamasının ardından Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi elbette esirgemeyiz. Ama bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini daha rahat koşullarda geride bırakmayı hedefleyen ve Tükiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paketle önümüze gelirlerse buna da koşulsuz destek veremeyiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Haftalık Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, yeni anayasa çalışmaları, PKK'nın fesih süreci, 10. Yargı Paketi, emekli ikramiyeleri, asgari ücret ve dış politikadaki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

"TOPLUMUN VİCDADINI VE REYİNİ YANSITACAK ANAYASAYA DESTEK OLURUZ"

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı hakkında konuştu. İktidarın detaylı bir vizyon ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Kılıç "Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasayı hangi çerçevede ya da hangi ihtiyaçlar doğrultusunda yapacağını belirtmiyor. İktidar partisinin bu konudaki görüşleri ortaya çıktığında gerçekten Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi elbette esirgemeyiz. Ama bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini daha rahat koşullarda geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paketle önümüze gelirlerse buna da koşulsuz destek veremeyiz. Temelde mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak anayasaya destek oluruz, toplumu sarsacak bir anayasaya destek vermeyiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

" TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TAMAMI TASFİYE EDİLMEDEN..."

Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine de değinen Kılıç, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek "PKK'nın feshi sürecine girilirken 'şartsız şurtsuz' denilmişti. Silahlar bırakılacak ve devlete teslim edilecekti. Şimdi fesih kararı ifade edildi ama sonrasında şartlar ileri sürülmeye başlandı. O nedenle diyoruz ki bu görüşmeleri kapalı kapılar ardında bırakmayın yaptıklarınıza şahit bulamazsınız. Bizimle bunları paylaşın. DEM Partililerin söylediklerini bilmiyoruz, hükümetin ne düşündüğünü bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı liderler zirvesini toplamayacaksa sayın Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MİT Başkanı bizlere bilgi vermelidir. Ne olduğunu bilmeliyiz ki sakınmadan destek verebilelim. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkması ve özgür kalması hiçbir şart altında mümkün değildir. Umut hakkı meselesini de artık seslendiren kalmamıştır. Polislerimizin, askerlerimizin, korucularımızın, şehitlerimizin ve şehit ailelerinin hukuku kim tarafından korunacaktır? Hep söyledik, PKK terörün bir şubesidir. Fabrikası, çatısı KCK'dır. KCK kendisini feshetmeden, PYD'yi, YPG'yi, PEJAK'ı tasfiye etmeden PKK'nın tasfiyesi terörün sadece bir şubesinin tasfiyesinden ibarettir. Söylediğimiz noktaya geldiler. PKK güya geçen hafta fesih kararı almıştı. KCK çıkmış teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istiyorsa terör örgütlerinin tamamı tasfiye edilmeden terör bitmez. Temennimiz elbette Terörsüz Türkiye'nin olmasıdır, Terörsüz Suriye'nin olmasıdır. Irak'ın da İran'ın da terörden korunmasıdır. Bölgede terör örgütleri olduğu sürece Türkiye'nin terörden kurtulması mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"SÜREÇ HAKKINDA KİMSE NE OLACAĞINI BİLMİYOR"

Kılıç, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunarak "Geçen hafta yaptığımız çağrıyı yineliyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı bayram öncesi liderler zirvesini toplamalı ve Meclis'te temsil edilen partilerin genel başkanlarına birinci elden bilgi sunulmalıdır. İmralı'dan yapılan dolaylı açıklamalar ve DEM Parti heyetinin yaptığı ziyaretler kapsamında ortaya koyduğu yaklaşımlar çerçevesinde bir bilgiyle bu sürece beklenen katkıyı verebilmemiz mümkün değildir. Ne olacağını İmralı biliyor, Sayın Bahçeli biliyor, iktidar biliyor, DEM Parti biliyor, bunun dışında kimse ne olacağını bilmiyor" şeklinde konuştu.

10. YARGI PAKETİ

Kılıç, Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi'ne de dikkat çekerek "Terörsüz Türkiye süreci ile ilişkilendirilen bir diğer konu, Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketidir: Bu paket asker, polis, korucu katillerine ceza indirimi getirecek midir, getirmeyecek midir? Terör örgütü çevrelerine hakim olan çifte bayram beklentisi ile umulan nedir? Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Kim kimi affedecek? Yasin Börü bir bayram günü katledilmişti. Allah mekanını cennet eylesin. Gelen bayram Kurban Bayramı, kime bayram olacak? Hangi suçlar af kapsamına girecek? Ceza indiriminden teröristler neden ve nasıl istifade edecek? Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Meclis'te temsil edilen partileri ziyaret etmeli ve bilgilendirmelidir. Zira, af konusu hafife alınacak bir konu değildir" dedi.

"OYUN İÇİNDE OYUN KURANLARIN TUZAKLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

PKK'nın feshi sonrası Türkiye'nin güvenlik politikalarına olası etkilerini değerlendiren Kılıç "PKK Uluslararası terör örgütleri listesinde yer alıyor. PYD/YPG ise ABD ve Avrupa'nın SDG yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında meşrulaştırdığı örgütler. Hükümetin dikkatini çekiyoruz: PKK kendini feshettikten sonra, Türkiye'nin, sınır ötesi operasyonlar için meşru bir gerekçesi kalmayabilir. Oyun içinde oyun kuranların tuzaklarına karşı tedbirli olmak boynumuzun borcudur" sözlerine yer verdi.

EMEKLİLER İÇİN BAYRAM ÖNERİSİ

Kılıç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekerek şunları kaydetti: "Önümüz Kurban Bayramı. Emeklilere ilk bayram ikramiyesi verildiğinde, bir ikramiye bir kurban parasıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2018 yılında emeklilere ilk kurban ikramiyesi verildi. İkramiye 1000 TL idi. Aynı sene Diyanet'in bir kurban hisse bedeli ise 850 TL idi. Şimdi bir ikramiye çeyrek kurban bile etmiyor. Acil çağrıda bulunuyoruz: Şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi bir küçükbaş kurban bedeli ile eşitlenmelidir. Bununla birlikte Temmuz ayında emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Ayrıca, Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretteki enflasyon farkı, satın alma gücü kaybı da telafi edilmelidir. Kötü yönetimin faturası asgari ücretliye değil, ekonomiyi bu hale getirenlere kesilmelidir."

"BOMBALAR ALTINDA ÖLEN ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI KULAKLARIMIZDA"

Kılıç, açıklamasının sonunda dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak 'Gazze' mesajı verdi: "Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Azeri kardeşlerimizin dünya durdukça özgür ve bağımsız yaşaması dileğiyle tebriklerimizi iletiyoruz. Tıpkı Azerbaycan gibi, Karabağ gibi, Nahçıvan gibi, Şuşa gibi; Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in de işgalden kurtulacağı, özgür olacağı, bağımsızlığını kutlayacağı günlerin özlemiyle yaşıyoruz. İsrail bombaları altında, cehennemi andıran alevler arasında, diri diri yanan çocukların çığlıkları kulaklarımızda. Soykırımcı Netanyahu'nun, işbirlikçi Trump'ın, şakşakçı emir ve kralların bu cehennemdeki yeri hiç şüphesiz, baş köşedir. Zalimler için yaşasın cehennem!"

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Gündem, Refah, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • zurnaci samo Oner:
    bu adam babasına zere kadar çekmemiş akpenin kuklası 17 11 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    hangi bayrağa selam verdiğin belli değil 17 3 Yanıtla
  • Vedat null:
    halkın sesi bu işte ülkenin tamamını ilgilendiren bir konu neden gizli yapılır bütün toplantılar halkın önünde yapılsınki samimiyetinize inanalım çıkar anlaşması olmasın pkk lı terör suçlusu kimse serbest bırakılamaz. nokta 13 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    medya kendilerinde iken kim hangi oyunun hangi asamasi bilecek sanki.. dunya boyle.. medyaya hakin isen gerisi cocuk oyuncagi... uzerine adli yapi vs de ekle bakalim.. anca seyredilir ne ise baska seyler sana sana... 8 3 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bu ülkede 50 kesim var herkesin bir şartı, olmazsa olmazı, böyleyse biz yokuz diyeceği bir şey var. 9 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:43:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.