Yeniden Refah Partisi\'nden \'\'Yeni Anayasa\'\' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi elbette esirgemeyiz. Ama bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini daha rahat koşullarda geride bırakmayı hedefleyen ve Tükiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paketle önümüze gelirlerse buna da koşulsuz destek veremeyiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Haftalık Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, yeni anayasa çalışmaları, PKK'nın fesih süreci, 10. Yargı Paketi, emekli ikramiyeleri, asgari ücret ve dış politikadaki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

"TOPLUMUN VİCDADINI VE REYİNİ YANSITACAK ANAYASAYA DESTEK OLURUZ"

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı hakkında konuştu. İktidarın detaylı bir vizyon ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Kılıç "Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasayı hangi çerçevede ya da hangi ihtiyaçlar doğrultusunda yapacağını belirtmiyor. İktidar partisinin bu konudaki görüşleri ortaya çıktığında gerçekten Türkiye'nin gelecek seçimlerini değil gelecek nesillerini düşünen bir anayasa değişikliği çalışması söz konusu olursa desteğimizi elbette esirgemeyiz. Ama bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini daha rahat koşullarda geride bırakmayı hedefleyen ve Türkiye'de toplumun genel katmanlarının benimsemeyeceği değişiklikler içeren bir paketle önümüze gelirlerse buna da koşulsuz destek veremeyiz. Temelde mesele toplumsal mutabakattır. Toplumun vicdanını ve reyini yansıtacak anayasaya destek oluruz, toplumu sarsacak bir anayasaya destek vermeyiz" dedi.

" TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TAMAMI TASFİYE EDİLMEDEN..."

Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine de değinen Kılıç, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek "PKK'nın feshi sürecine girilirken 'şartsız şurtsuz' denilmişti. Silahlar bırakılacak ve devlete teslim edilecekti. Şimdi fesih kararı ifade edildi ama sonrasında şartlar ileri sürülmeye başlandı. O nedenle diyoruz ki bu görüşmeleri kapalı kapılar ardında bırakmayın yaptıklarınıza şahit bulamazsınız. Bizimle bunları paylaşın. DEM Partililerin söylediklerini bilmiyoruz, hükümetin ne düşündüğünü bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı liderler zirvesini toplamayacaksa sayın Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MİT Başkanı bizlere bilgi vermelidir. Ne olduğunu bilmeliyiz ki sakınmadan destek verebilelim. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkması ve özgür kalması hiçbir şart altında mümkün değildir. Umut hakkı meselesini de artık seslendiren kalmamıştır. Polislerimizin, askerlerimizin, korucularımızın, şehitlerimizin ve şehit ailelerinin hukuku kim tarafından korunacaktır? Hep söyledik, PKK terörün bir şubesidir. Fabrikası, çatısı KCK'dır. KCK kendisini feshetmeden, PYD'yi, YPG'yi, PEJAK'ı tasfiye etmeden PKK'nın tasfiyesi terörün sadece bir şubesinin tasfiyesinden ibarettir. Söylediğimiz noktaya geldiler. PKK güya geçen hafta fesih kararı almıştı. KCK çıkmış teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istiyorsa terör örgütlerinin tamamı tasfiye edilmeden terör bitmez. Temennimiz elbette Terörsüz Türkiye'nin olmasıdır, Terörsüz Suriye'nin olmasıdır. Irak'ın da İran'ın da terörden korunmasıdır. Bölgede terör örgütleri olduğu sürece Türkiye'nin terörden kurtulması mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"SÜREÇ HAKKINDA KİMSE NE OLACAĞINI BİLMİYOR"

Kılıç, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunarak "Geçen hafta yaptığımız çağrıyı yineliyoruz: Sayın Cumhurbaşkanı bayram öncesi liderler zirvesini toplamalı ve Meclis'te temsil edilen partilerin genel başkanlarına birinci elden bilgi sunulmalıdır. İmralı'dan yapılan dolaylı açıklamalar ve DEM Parti heyetinin yaptığı ziyaretler kapsamında ortaya koyduğu yaklaşımlar çerçevesinde bir bilgiyle bu sürece beklenen katkıyı verebilmemiz mümkün değildir. Ne olacağını İmralı biliyor, Sayın Bahçeli biliyor, iktidar biliyor, DEM Parti biliyor, bunun dışında kimse ne olacağını bilmiyor" şeklinde konuştu.

10. YARGI PAKETİ

Kılıç, Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi'ne de dikkat çekerek "Terörsüz Türkiye süreci ile ilişkilendirilen bir diğer konu, Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketidir: Bu paket asker, polis, korucu katillerine ceza indirimi getirecek midir, getirmeyecek midir? Terör örgütü çevrelerine hakim olan çifte bayram beklentisi ile umulan nedir? Onlar biliyor, biz bilmiyoruz. Kim kimi affedecek? Yasin Börü bir bayram günü katledilmişti. Allah mekanını cennet eylesin. Gelen bayram Kurban Bayramı, kime bayram olacak? Hangi suçlar af kapsamına girecek? Ceza indiriminden teröristler neden ve nasıl istifade edecek? Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Meclis'te temsil edilen partileri ziyaret etmeli ve bilgilendirmelidir. Zira, af konusu hafife alınacak bir konu değildir" dedi.

"OYUN İÇİNDE OYUN KURANLARIN TUZAKLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

PKK'nın feshi sonrası Türkiye'nin güvenlik politikalarına olası etkilerini değerlendiren Kılıç "PKK Uluslararası terör örgütleri listesinde yer alıyor. PYD/YPG ise ABD ve Avrupa'nın SDG yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında meşrulaştırdığı örgütler. Hükümetin dikkatini çekiyoruz: PKK kendini feshettikten sonra, Türkiye'nin, sınır ötesi operasyonlar için meşru bir gerekçesi kalmayabilir. Oyun içinde oyun kuranların tuzaklarına karşı tedbirli olmak boynumuzun borcudur" sözlerine yer verdi.

EMEKLİLER İÇİN BAYRAM ÖNERİSİ

Kılıç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekerek şunları kaydetti: "Önümüz Kurban Bayramı. Emeklilere ilk bayram ikramiyesi verildiğinde, bir ikramiye bir kurban parasıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2018 yılında emeklilere ilk kurban ikramiyesi verildi. İkramiye 1000 TL idi. Aynı sene Diyanet'in bir kurban hisse bedeli ise 850 TL idi. Şimdi bir ikramiye çeyrek kurban bile etmiyor. Acil çağrıda bulunuyoruz: Şartlar zorlanmalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi bir küçükbaş kurban bedeli ile eşitlenmelidir. Bununla birlikte Temmuz ayında emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir. Ayrıca, Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretteki enflasyon farkı, satın alma gücü kaybı da telafi edilmelidir. Kötü yönetimin faturası asgari ücretliye değil, ekonomiyi bu hale getirenlere kesilmelidir."

"BOMBALAR ALTINDA ÖLEN ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI KULAKLARIMIZDA"

Kılıç, açıklamasının sonunda dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutlayarak 'Gazze' mesajı verdi: "Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Azeri kardeşlerimizin dünya durdukça özgür ve bağımsız yaşaması dileğiyle tebriklerimizi iletiyoruz. Tıpkı Azerbaycan gibi, Karabağ gibi, Nahçıvan gibi, Şuşa gibi; Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in de işgalden kurtulacağı, özgür olacağı, bağımsızlığını kutlayacağı günlerin özlemiyle yaşıyoruz. İsrail bombaları altında, cehennemi andıran alevler arasında, diri diri yanan çocukların çığlıkları kulaklarımızda. Soykırımcı Netanyahu'nun, işbirlikçi Trump'ın, şakşakçı emir ve kralların bu cehennemdeki yeri hiç şüphesiz, baş köşedir. Zalimler için yaşasın cehennem!"