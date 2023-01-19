Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek Açıklaması

19.01.2023 18:26
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter,...

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz Zafer Partisi olarak biz de sizi destekleriz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs'ın bir erken seçime karşılık geldiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'te yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını iddia eden Özdağ, "Kendisinin Meclisi bir seçime götürmesi durumunda aday olması mümkün değil. Tekrar aday olması anayasaya göre 360 milletvekilinin kabul oyuyla gerçekleştirilecek bir düzenlemeyle mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Millet İttifakının ortağı olan CHP'nin çeşitli çevrelerce "kuşatma altına" alındığını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acilen bu çevreleri etrafından uzaklaştırması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun etrafında Türk bayrağına tahammül edemeyen PKK artıklarının, AK Parti rejimini inşa eden 'saray artıkları'nın ve FETÖ iltisaklı sözde politikacıları gördüklerinin altını çizen Özdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı olduğunuzu, Atatürk'ün koltuğunda oturduğunuzu hatırlayın ve bu bahsettiğim PKK artıklarını, saray artıklarını, FETÖ artıklarını etrafınızdan uzaklaştırın. Ayrıca Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınlamış olduğunuz belgede 1921 Anayasasından hareket ettiğinizi açıklamışsınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz. Ancak, Atatürk devleti doğru temeller üzerine kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak, hiç kimsenin haddi değildir. Bu Atatürk'ün kurduğu partinin hiç haddi değildir, olmamalıdır."

Kılıçdaroğlu'nun, 1924 Anayasasını temel aldığını, milli, üniter ve laik devletten yana olduğunu, özerklik çabalarını destekleyeceğini, sayılarının 13 milyonu bulduğunu belirttiği sığınmacı ve kaçağı gerekirse zorla ülkelerine göndereceğini açıklamasını beklediklerini ifade eden Özdağ, bunları açıklamasının CHP'nin yararına olacağını vurguladı.

" Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın lütfen." diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Eğer bunları yaparsanız, PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk'e sadık, Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz biz de sizi destekleriz. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de da benim aracılığımla sizi destekleyeceğini ifade ettiler."

Sinan Ateş için Meclis araştırma önergesi

Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğraması sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili Meclis'e araştırma önergesi vereceklerini belirtti.

Bu arada, Teknoloji ve Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, Ümit Özdağ'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek Açıklaması Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek Açıklaması Sosyolog Adem Palabıyık: 'PKK bizleri tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu'na vasiyetimdir, PKK'ya destekten vazgeç' Sosyolog Adem Palabıyık: 'PKK bizleri tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu'na vasiyetimdir, PKK'ya destekten vazgeç'

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:07 İki kişiyi öldüren sanık, avukatın kendisini savunması beklerken, işler değişti: Baro tarafından zorunlu atandım
18:02 Ali Koç'u çıldırttı! Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde yaptığı hareket bardağı taşırdı
18:01 Aslı Baykal'dan dikkat çeken 'Kürtçe' tweet
17:41 Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
15:22 Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı
17:32 Sinan Ateş cinayetinin MHP ile bağlantısı soruldu! Bülent Arınç'ın yanıtı çok konuşulacak cinsten
17:29 "Dudağımı da yaptırdım, yaptırmadığım yerim kalmadı" diyen İrem Derici'nin son hali
17:10 Bir babanın yıkıldığı an! Eşine ve çocuklarına son kez dokundu
17:04 Antalya'da kan donduran olay! Ormanda gezintiye çıkan emekli polis, başı ve kolları olmayan ceset buldu
16:54 Köprü demirine çarpan otomobilde can pazarı! Talihsiz adam kurtulduğuna sevinemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2023 19:07:09. #1.13#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement