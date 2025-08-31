Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı - Son Dakika
Sağlık

Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı

Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı
31.08.2025 10:09
Adana'da kalp kapağında doğumsal bir anomali olan Hüseyin Emrah Yıldız'a 2 ameliyatın ardından geçmeyen nefes darlığı şikayeti için panik atak tanısı konuldu. Yıllarca bu hastalığa bağlı nefes darlığı yaşadığını sanan Yıldız, geçen ay çarpıntı ve ritim bozukluğu nedeniyle gittiği hastanede, dünyada 3'üncü kez baloncuğun kalp içinde yırtılmasına bağlı olarak ameliyat olup, tıp literatürüne girdi.

Doğumsal kalp kapağı anomalisi olan ve bu nedenle küçük yaşlarda iki kez kalp ameliyat geçiren Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sağlık çalışanı Hüseyin Emrah Yıldız'ın 13 yıldır nefes darlığı şikayeti hiç geçmedi. Bu süreçte psikiyatriye yönlendirilen Yıldız'a panik atak hastalığı teşhisi konuldu ve yıllarca ilaç kullandı.

GERÇEK DİŞ ÇEKİMİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKTI

İlaçlar kesildiğinde nefes problemleri tekrar ortaya çıkan Yıldız, geçen aylarda bir diş çekimi sonrası ritim bozukluğu ve çarpıntı yaşayınca acil servise başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından kalp kapağında sorun olduğunu tespit eden kardiyologlar Yıldız'ı, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Erişkin ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu'na yönlendirdi. Topçuoğlu ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta 3 ayrı işlem gerçekleştirilen Yıldız, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

"PANİK ATAK HASTASI OLDUĞUMU SANIYORDUM"

Yapılan son ameliyatın ardından artık rahat nefes alabildiğini söyleyen Hüseyin Emrah Yıldız, "Ben doğuştan kalp ile ilgili bazı sıkıntılarla doğdum. İki kez ameliyat oldum. Kalp ile ilgili sorunlarımın bittiğini düşünüyordum. Yalnız sürekli nefes darlığım oluyordu. Psikiyatriye yönlendirdiler. Panik atak teşhisi konuldu. Kalp ile ilgili bir rahatsızlığımın olmadığını panik atak hastası olduğumu sanıyordum. Geçtiğimiz aylarda ritim bozukluğu, çarpıntı şikayetleriyle acil servise başvurdum. Kardiyolog kalp kapağı ile ilgili bir sorun olduğunu, bu ameliyatı da yalnızca Şah hocanın yapabileceğini söyledi. Ameliyatım çok başarılıydı. Sadece 6 gün yoğun bakımda kaldım ve önceki ameliyatlarıma göre kolay bir süreç geçirdim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan çıktığımda ilk olarak nefesimi kontrol ettim. Artık çok rahat nefes alabiliyorum" diye konuştu.

BALONCUK KALP İÇİNDE 3'ÜNCÜ KEZ YIRTILDI; TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu ise hastanın tıp literatürüne girdiğini belirterek şöyle konuştu: "Kalpte aort kapağı 3 yaprakçıktan oluşur. Bazı çocuklarda biküspit kapak yani doğumsal olarak aort kapağı 2 yapraktan oluşuyor. Bu da aort duvarında bir zayıflık meydana getiriyor ve sinus valsalva anevrizması yani balonlaşma dediğimiz bir klinik tabloya neden oluyor. Bunun korkutucu ve öldürücü olan tarafı kalbin içine doğru genişleyen o baloncuğun yırtılmasıdır. 100 binde 1 ya da 2 hastada görülüyor. Hastamız da daha önce sinus valsalva anevrizmasına bağlı iki kez ameliyat olmuş. Genellikle tecrübeli ellerde yapılırsa birinci onarımdan sonra başarı oranı yüksektir. Bize de üçüncü kez baloncuğun yırtılması nedeniyle geldi. Ameliyatta balonlaşma tamamen çıkarıldı. O bölge sığır kalp zarı ile kapatıldı. Hastanın biküspit aort kapağı olduğundan dolayı kapak fonksiyonları da kısıtlı olduğu için kapağını da bir mekanik kapak ile değiştirdik. Aynı zamanda hastanın aortu da bu hastalığa bağlı olarak inceldiği için aortunu da koroner sinüslerin üzerinden değiştirerek ameliyatımızı tamamladık. Yaklaşık 7 saat süren ameliyatta 3 ayrı işlem yaptık.

"DÜNYADAKİ İLK HASTA"

Dünya literatüründe böyle üçüncü kez sinus valsalva anevrizması yani baloncuğun kalp içinde yırtılmasına bağlı olarak ameliyat olan hasta hiç yok. Bu hasta, bu yönüyle literatüre girdi. Şu an sağlığı yerinde, yürüyor, kısa bir süre sonra günlük yaşamına dönecek."

Kaynak: DHA

