Sağlık çalışanından meslektaşına inanılmaz sözler: Hemşireleri çalıştırın, kırbaçlayın - Son Dakika
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Sağlık çalışanından meslektaşına inanılmaz sözler: Hemşireleri çalıştırın, kırbaçlayın

23.09.2022 11:35

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Rahime Ö.Y. meslektaşlarına yönelik olarak ''Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri? Çalıştırın ve kırbaçlayın'' ifadelerini kullandı. Olay hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, her bir çalışanına iletişim kursu aldıracak kadar hassas oldukları bir konuda böyle bir olay yaşanmasıyla ilgili üzüntü duyduklarını söyledi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına yapılan kötü davranışlarla ilgili haberlerin ardı arkası kesilmezken, bir üzücü haber de Erzurum'dan geldi. Bu sefer sağlık çalışanının meslektaşına uyguladığı psikolojik şiddet herkesi ayağa kaldırdı. Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'nde çalıştığını söyleyen bir sağlık çalışanı, ağır şekilde mobbinge uğradıklarını iddia etti. Ses algılamalı kameraların önünde yaşandığı belirtilen olayla ilgili Sağlık Bakanlığı da devreye girdi.

''ÇALIŞTIRIN VE KIRBAÇLAYIN''

Bir sosyal medya hesabına gönderdiği mesajla gündemden düşmeyen olayda, başhemşire (yeni ismiyle Sağlık Hizmetleri Müdürü) Rahime Ö.Y.'nin pratisyen doktora hemşireleri kastederek ''Çalıştırıyor musunuz bunları? Çalıştırın ve kırbaçlayın'' dediğini iddia etti. Yoğun iş temposu bulunan Acil Servis çalışanları, hastaların önünde bu şekilde sözlerle onurlarının ve gururlarının kırıldığını söyleyerek, seslerini duyurmak için yardım istediklerini belirtti.

Sağlık çalışanından meslektaşına akılalmaz sözler: Çalıştırın, kırbaçlayın

''BÖYLE BİR DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI''

Sağlık çalışanının yardım çığlığının ses getirmesi üzerine, Erzurum İl Sağlık Müdürü'nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Gürsel yaptığı açıklamada; amacı her ne olursa olsun bu tür söylem ve davranışları kabul etmeyeceklerini, hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere iç iletişimde konusunda oldukça hassas olduklarını, buna istinaden her basamaktaki çalışanlarına iletişim kursları aldırdıklarını, dolayısıyla böyle bir olay yaşandığı için mesai arkadaşları kadar üzüldüklerini ifade etti. Konunun bakanlıkla da paylaşıldığını belirten Gürsel, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı söyledi.

Sağlık çalışanından meslektaşına akılalmaz sözler: Çalıştırın, kırbaçlayın

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

''Sağlıkta şiddete sıfır tolerans'' sloganıyla sağlık çalışanlarına yönelik duruşunu sergileyen sosyal medya kullanıcıları #KırbaçcıRahimeAlınsın hashtagiyle Twitter'da da konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Sağlık çalışanından meslektaşına akılalmaz sözler: Çalıştırın, kırbaçlayın

İŞ YERİNDE MOBBİNG NEDİR? CEZASI NEDİR?

Mobbing iş yerinde çalışan kişiye karşı aynı iş yerinde bulunan bir veya birden çok kişi tarafından uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. davranışlardır. Bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu'nda da bulunmaktadır.

Mobbing adli bir suçtur. Bu yüzden mobbing uygulayanlar için; Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde "Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim/öğretim ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz." denilmektedir.

KAMU GÖREVİNİN VERDİĞİ GÜCÜ KÖTÜ KULLANANIN CEZASI DAHA DA ARTIYOR

Yine aynı kanunun 109. maddesinde "Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Kişi; fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu suçun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır." denmektedir. Ayrıca bu cezaların yanı sıra çalışanın maddi ve manevi tazminat davası hakları saklı kalmak kaydıyla hukuki hakkını araması yolları sabittir.

MOBBINGE MARUZ KALANLAR NEREYE BAŞVURABİLİR?

Mobbing'e maruz kalanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Anayasa Mahkemesi'ne, CİMER, Alo 170, Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na, Kamu Denetçiliği Kurumu'na, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na ve İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları'na başvuru yapabilirler.

YORUMLAR
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Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür görevden alındı Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür görevden alındı CANLARI PAHASINA BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDILAR CANLARI PAHASINA BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDILAR

Sağlık Bakanlığı, Horasan, Erzurum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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