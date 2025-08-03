10. Geleneksel Yağlı Güreşler Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

10. Geleneksel Yağlı Güreşler Coşkuyla Gerçekleşti

10. Geleneksel Yağlı Güreşler Coşkuyla Gerçekleşti
03.08.2025 10:09
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Arnavutköy'de düzenlenen 10. Geleneksel Yağlı Güreşler'de Ali İhsan Batmaz başpehlivan oldu.

ARNAVUTKÖY Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, büyük bir coşkuya sahne oldu. 355 pehlivanın kol bağladığı organizasyon, Arnavutköy Şehir Parkı'ndaki er meydanında binlerce güreşseveri ağırlarken, finalde altın kemeri Ali İhsan Batmaz kazandı.

Arnavutköy'de, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler ile ata sporu güreşi yeniden er meydanına taşıdı. Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleşen organizasyon, kortej yürüyüşünden itibaren yoğun katılımla başladı. Arnavutköy Şehir Parkı'nda kurulan er meydanında çocuklardan başpehlivanlara kadar 355 pehlivanın kol bağladığı müsabakalar düzenlendi.

KORTEJ VE MEHTER TAKIMI İLE BAŞLAYAN ETKİNLİKLER

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle start verilen etkinliklerde, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile çok sayıda vatandaş mehter marşları eşliğinde yürüyerek Şehir Parkı'ndaki Er Meydanı'na ulaştı. Burada başlayan güreş müsabakaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverlerin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Etkinliğe; Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreşsever katıldı.

'İSTANBUL'UN KIRKPINAR'I ARNAVUTKÖY'

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada yağlı güreşin yalnızca bir spor değil, bu milletin karakterini, geçmişini ve irfanını taşıyan kadim bir miras olduğunu vurguladı.

"Yağlı güreşlerimizin kökeni, Orta Asya'nın Alp geleneğinden Osmanlı'daki tekke terbiyesine kadar uzanır" diyen Candaroğlu, Arnavutköy'ün bu mirasa sahip çıkmakta kararlı olduğunu ifade etti.

Er meydanının gençlere sabır, saygı ve tevazu gibi değerleri kazandırdığını belirten Candaroğlu, "Pehlivan, yendiğinde rakibine el uzatandır. Zaferde kibirlenmemek, yenilgide başını dimdik tutmaktır. Güreşin özü budur" dedi.

Arnavutköy'ün her yıl artan ilgiyle İstanbul'un Kırkpınar'ı olma yolunda ilerlediğini dile getiren Başkan Candaroğlu, "Bu sadece bir organizasyon değil, bir kimlik meselesidir. Biz bu meydanı bir kültür alanı olarak görüyor, bu geleneği yaşatmayı bir görev addediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALTIN KEMER SAHİBİNİ BULDU

Gün boyu süren müsabakalarda, 14 farklı boyda toplam 355 pehlivan kıran kırana mücadele etti. Çocuklardan başpehlivanlara kadar her kategoride büyük heyecanın yaşandığı er meydanı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Başpehlivanlık unvanı, Antalya'dan katılan Ali İhsan Batmaz'ın oldu. Zorlu rakiplerini geride bırakarak Arnavutköy'ün 10. başpehlivanı unvanını alan Batmaz, altın kemerin sahibi oldu.

GELENEKSEL SPORUN YAŞATILMASINA KATKI SAĞLIYOR

Arnavutköy Belediyesi, düzenlediği bu etkinlik ile geleneksel sporların yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Her yıl artan katılım ve ilgi, bu amacın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

10.? ?Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri, Arnavutköy ilçesinin kültürel zenginliğini ve birlikteliğini sergileyen bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Bu önemli organizasyon, ilçenin tanıtımına katkı sağlarken, güreşseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Tüm Boylarda Dereceye Giren Birinciler:

"Minik Bir Boy: Hamza Buğra Doruk (Kocaeli)

"Minik İki Boy: Atilla Paşaoğlu Yavuz (Sakarya)

"Teşvik Bir Boy: Yiğit Baran Avcıyaka (İstanbul)

"Teşvik İki Boy: Mustafa Berk Polat (İstanbul)

"Tozkoparan Boyu: Salih Yıldız (Kocaeli)

"Ayak Boyu: Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

"Deste Küçük Boy: Mustafacav Erdem Ciba (İstanbul)

"Deste Orta Boy: Burak Serinkaya (Kocaeli)

"Deste Büyük Boy: Serkan Tarım (İstanbul)

"Küçük Orta Küçük Boy: Muhammed Ali Başar (Kocaeli)

"Küçük Orta Büyük Boy: Muhammed Erdoğan (Kocaeli)

"Büyük Orta Boy: Engin Atar (İstanbul)

"Başaltı Boyu: Mustafa Yenişancak (Kocaeli)

"Baş Boyu: Ali İhsan Batmaz (Antalya)"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 10. Geleneksel Yağlı Güreşler Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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