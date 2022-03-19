19 Mart Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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19 Mart Cumartesi Spor Gündemi

19.03.2022 09:57
19 Mart Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa 16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir 19.00 Beşiktaş - Atakaş HataysporGALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir 19.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

GALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.14.15 Kafile, Gaziantep'e gidecek.15.30 Takımın kentte karşılanışı

FENERBAHÇESarı-lacivertli takım, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPORTakım izinli

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Altınordu16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor19.00 Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor

16.40 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amcası İbrahim Kasapoğlu'nun cenaze törenine katılacak. Cenaze, Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 'SPOR PSİKOLOJİSİ ZİRVESİ' DÜZENLİYOR10.00 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 19 - 21 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği "Spor Psikolojisi Zirvesi" Antalya'da başlayacak.

BASKETBOL ING Basketbol Süper Ligi13.00 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol15.30 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex18.00 TOFAŞ - Semt77 Yalovaspor20.15 Darüşşafaka -  Anadolu Efes

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray13.30 Hatayspor - Fenerbahçe Safiport13.30 Elazığ İl Özel İdare - Botaş14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol16.00 Nesibe Aydın -  Antalya 07 basketbol

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Bursa Büyükşehir Belediye Spor    16.00 Halkbank - Sorgun Bld.16.00 Bingöl Solhan Spor - Galatasaray HDI Sigorta16.00 Altekma - Spor Toto16.00 Allpower Akü Cizre Bld. - Yeni Kızıltepe Spor16.00 Tokat Bld. Plevne - Ziraat Bankkart

- Misli.com Sultanlar Ligi13.00 Karayolları - Yeşilyurt15.00 Fenerbahçe Opet -  Eczacıbaşı Dynavit

AVRUPA'DAN FUTBOL 20.00 Inter - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu)

23.00 Nantes - Lille (Burak Yılmaz - Zeki Çelik)


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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 19 Mart Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 Mart Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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