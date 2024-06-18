A Milli Takımımız, EURO 2024\'teki ilk maçında Gürcistan\'ı 3-1 yendi

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Maça etkili başlayan ve birçok pozisyon yakalayan milliler, 10. dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışından sert şutuyla gole çok yaklaştı ancak top direkten geri döndü.
Ay-yıldızlılar, aradığı golü 25. dakikada buldu. Mert Müldür, savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine harika bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi ve bu güzel golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Milli takım, bu golden yalnız 2 dakika sonra Kenan Yıldız ile farkı 2'ye çıkardı fakat bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Gürcistan, Türkiye'ye 32. dakikada Georges Mikautadze'yle karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu şekilde tamamlanırken, Mikautadze'nin bu golü tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın turnuvadaki ilk golü olarak tarihe geçti.
Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından harika golle millileri yeniden öne geçirdi. Arda, bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
Türkiye, karşılaşmanın uzatma dakikalarında galibiyeti pekiştiren bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu, 90+7. dakikada attığı golle fişi çekti ve milliler sahadan 3-1 galip ayrıldı.
A Millî Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da grubun iddialı takımlarından Portekiz ile BVB Dortmund Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
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