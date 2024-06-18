A Milli Takımımız, EURO 2024\'teki ilk maçında Gürcistan\'ı 3-1 yendi

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

KAAN DİREĞİ DÖVDÜ

Maça etkili başlayan ve birçok pozisyon yakalayan milliler, 10. dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışından sert şutuyla gole çok yaklaştı ancak top direkten geri döndü.

MERT MÜLDÜR'DEN PUSKAS'A ADAY GOL

Ay-yıldızlılar, aradığı golü 25. dakikada buldu. Mert Müldür, savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine harika bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi ve bu güzel golle takımını 1-0 öne geçirdi.

KENAN'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Milli takım, bu golden yalnız 2 dakika sonra Kenan Yıldız ile farkı 2'ye çıkardı fakat bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

GÜRCİSTAN SKORU EŞİTLEDİ

Gürcistan, Türkiye'ye 32. dakikada Georges Mikautadze'yle karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu şekilde tamamlanırken, Mikautadze'nin bu golü tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın turnuvadaki ilk golü olarak tarihe geçti.

ARDA'DAN 3 PUANI GETİREN TARİHİ GOL

Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından harika golle millileri yeniden öne geçirdi. Arda, bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

KEREM FİŞİ ÇEKTİ

Türkiye, karşılaşmanın uzatma dakikalarında galibiyeti pekiştiren bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu, 90+7. dakikada attığı golle fişi çekti ve milliler sahadan 3-1 galip ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ

A Millî Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da grubun iddialı takımlarından Portekiz ile BVB Dortmund Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.