- Abdülkadir Bakırdöven: "Turnuvanın en renkli takımı olarak Türkiye'yi görebiliriz"

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Akademi Kurucu Başkanlarından Abdülkadir Bakırdöven:

"Portekiz maçında da milli takımımızın çok iyi bir performans gösterip sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağına inanıyorum"

DUSSELDORF - Avrupa Türk Futbol Federasyonu Akademi'nin kurucu başkanlarından Abdülkadir Bakırdöven, Türkiye'nin EURO 2024'de gruptan çıkabilecek güçte olduğunu ve turnuvanın en renkli takımı olarak Türkiye'nin görülebileceğini belirtti.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Akademi'nin kurucu başkanlarından Abdülkadir Bakırdöven ile ATTF Akademi Genel Müdürü Sedat Aydemir; İhlas Haber Ajansı'na hem akademi ve altyapı çalışmaları hem de EURO 2024 ile alakalı açıklamalarda bulundu. İlk olarak yetenekli Türk gençlerini akademik bir eğitimle beraber Türk futboluna kazandırmayı amaçladıklarını belirten Bakırdöven, "Avrupa Türk Futbol Federasyonu Akademi'yi kurduk. Bu bazda yoğun çalışmalarımız var. Yetenekli Türk gençlerimizi akademik kapsamda bünyemize alarak daha profesyonel anlamda yetiştirip Türk futboluna kazandırmayı amaçlamaktayız" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'de gruptan çıkabilecek güçte olduğunu söyleyen Bakırdöven, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya'nın ev sahipliği yapması, Türkiye için büyük bir şans. Kendi evimizde oynuyor gibiyiz. Burada yaşayan 3 buçuk milyona yakın Türk nüfusumuz var. Avrupa genelinde bu 5 milyonun üzerine çıkıyor. Almanya dışında ev sahibiymiş gibi mücadele eden Türkiye milli takımımız var. Tribünde yoğun bir taraftar desteği mevcut. Genç bir kadroya sahibiz. Bir noktada çok koşan, iyi mücadele eden bir takım olmamız açısından bir avantaj. Takımın başında olan Teknik Direktör Montella'nın ve Hamit Altıntop'un da bunda katkısı yüksek. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Gürcistan maçında iyi bir futbol sergiledik. Rakip iyi kontralarla kalemize geldi, direkten dönen topları vardı. Ama sonuca bakınca 3-1'lik iyi bir skor aldık. Portekiz maçında da milli takımımızın çok iyi bir performans gösterip sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağına inanıyorum. Çekya'yı da yenebilecek güçteyiz diye inanıyorum. Turnuvanın en renkli, en gözde ülke takımı olarak Türkiye'yi görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Avrupa'daki ve Türkiye'deki altyapıları kıyaslayan Bakırdöven, ATTF Akademi'nin projeleri hakkında da bilgilendirmede bulundu. Abdülkadir Bakırdöven, "Avrupa'da takımlar altyapıya çok önem veriyor. Genç yetenekleri tarıyorlar. Yetenekli futbolcuları kurulan akademiler bünyesinde profesyonel çalışmalarla üst takımlara kazandırma çabasındalar. Türkiye'de bulunan takımlarımızın maalesef altyapıya yeterince önem vermemesinden dolayı alttan oyuncunun yetişmesini buradaki gibi randımanlı göremiyoruz. En azından Arda Güler'in çıkması buna iyi bir örnek oldu. Arda'dan sonra Semih Kılıçsoy'un da Beşiktaş'ta çıkıp oynaması diğer takımlarımızı altyapıya yönlendirme noktasında etken oldu. Sonuçta futbol bacasız fabrika gibi. Siz üretir, yetiştirir, satarsanız hem kulüp kasasına hem de ülke futboluna katkınız olur. Gerekli yatırımlar yapıldığı takdirde 85 milyonluk nüfusumuzdan nice Arda'ların çıkacağına inanıyorum. Bütün her şey altyapıya yapılacak yatırımdan geçiyor. Kim altyapıya gerçek anlamda yatırımı yaparsa meyvesini yer düşüncesindeyim. Biz de ATTF Akademi olarak şu an Alman Futbol Akademisi ile de çalışıyoruz. Büyük bir projemiz var. Burada, Münih tarafında 12 bin 500 metrekare alana kurulacak çok kapsamlı bir ATTF Akademi alanımız şu an proje aşamasında. Orada hem eğitim, hem futbol kompakt olarak gerçekleşecek. Bayern Münih, 1860 Münih gibi takımlarla maç yapma durumlarımız var. Orada akademiye katılan oyuncular 3 dilli eğitim almış olmuyor. Akademinin içinde diyetisyenlerden tutun da spor psikologlarına kadar hepsi mevcut oluyor" şeklinde konuştu.

Sedat Aydemir: "Kuracağımız akademi Almanya, İsviçre, Avusturya ve İtalya ülkelerinin tam ortasında olduğu için tüm gurbetçilere hizmet edecek"

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Akademi Genel Başkanı Sedat Aydemir ise akademi projesi hakkında şunları söyledi:

"Şu andaki projemiz bitme aşamasında. 2-3 hafta sonra tamamen bitmiş olacak. Orada 12 bin 500 metrekare alana yapacağımız yapı ile gençlerimizin milli takıma kazandırılmasında büyük rol oynayacak. Okul ve 3 dilde eğitim verilen bir alan olacak. 3 öğün diyetisyenler tarafından sıcak ve soğuk yemekler çıkartılacak. Profesyonel bir ekip tarafından gençlerimizi yetiştirip ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Kuracağımız akademi Almanya, İsviçre, Avusturya ve İtalya ülkelerinin tam ortasında olduğu için tüm gurbetçilere hizmet edecek. Sadece Avrupa'daki değil Türkiye'den de bir gencimiz burada akademiye gelerek eğitimini alabilir ve futbolunu geliştirebilir. Profesyonelliğe adım atacak olan futbolcularımızı, yapacağımız seçmeler sonucunda eğitimlerini ücretsiz bir şekilde alabilecekler."

Türkiye Futbol Federasyonu ile de görüşme halinde olduklarını sözlerine ekleyen Aydemir, "Biz Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme aşamasındayız. Biliyorsunuz onların da önünde bir seçim süreci var. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda olmasından dolayı tam olarak detaylı görüşmeleri gerçekleştiremedik fakat gerekli bilgiler verildi" dedi.

"Ülkemizde altyapı çalışmalarına gerekli önem verilmesi gerekiyor"

Son olarak Türkiye'de de altyapıya verilen önemin artması gerektiğinin altını çizen Sedat Aydemir, "Avrupa'da altyapıya çok önem veriyorlar. Bugün bir kasaba veya köyde bile çocukların eğitim alabileceği bir altyapı akademisi yer alıyor. Bu duruma çok önem veriyorlar. Bu aynı zamanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için de önemli bir çalışma. Bu durumun getirisi olarak da gördüğünüz gibi orada eğitim alan birçok oyuncu Almanya Milli Takımı ve Avrupa'nın çeşitli liglerindeki takımlarda görev alıyorlar. Bugün 85 milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bizim ülkemizde de altyapı çalışmalarına gerekli önem verilmesi gerekiyor" sözlerini kaydetti.