Alanya-Galatasaray canlı anlatım!

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyet yaşayan Galatasaray artık kötü gidişata son vermek istiyor. Aslan, zorlu Alanya deplasmanında galibiyet arayacak.

FARIOLI ŞOV YAPIYOR

Alanyaspor Farioli yönetiminde son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 1 gol yedi.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias,Eduardo

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Babel

Hakem: Mete Kalkavan

CANLI ANLATIM

Dakika 90: 7 dakika uzatma oynanacak

Dakika 86: Galatasaray'da Erick Pulgar, orta alanda Davidson'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 86: Babel'in yerine Halil girdi.

Dakika 82: Taylan Antalyali, Emre Kılınç ve Alexandru Cicaldau oyundan çıktı yerlerine, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan ve Feghouli oyuna girdi.

Dakika 77: Davidson'un yakın mesafeden vuruşunu yine Pena çıkardı.

Dakika 72: Juanfran kırmızı kart gördü. Babel'in uzattığı kafaya ayağını soktu.

Dakika 70: Emre Akbaba'nın şutu kaleci Pena kurtardı.

Dakika 68: Galatasaray bu dakikalarda kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

Dakika 67: Savunma arkasına doğru gönderilen topa Wilson Eduardo hareketlenmek istedi ancak Marcao araya girdi.

Dakika 62: Alanayaspor'da Daniel Candeias oyundan ayrıldı yerine Davidson girdi.

Dakika 58: Soldan pası alan Kerem kaleyi cepheden gören bir noktadan savunma arkasına sarkan Alexandru Cicaldau'yu düşündü ancak Rumen oyuncu topa dokunamadı.

Dakika 55: Novais'in ortasında Wilson harika kafa vuruşu yaptı, Pena inanılmaz kurtardı.

Dakika 49: Sağ kanattan topu alan Wilson Eduardo yanındaki Efecan Karaca'ya topu gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Dakika 46: İkinci yarı başladı.

Devre arası: İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Dakika 45+4: Galatasaray gole yaklaştı. Kerem'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Marafona gole izin vermedi.

Dakika 41 GOL: Kazanılan köşe vuruşunda sağ kanattan Emre Kılınç ortayı yaptı savunma topu karşıladı, dönen topu kontrol eden Kerem, ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kaleciyi ters ayakta bıraktı. Top ağlarla buluştu

Dakika 39 GOL: Sağ kanattan topu alan Joao Novais içeirye doğru iyi ortaladı orada yükselen Wilson Eduardo takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakika 36: Sağ kanattan Juanfran içeirye doğru ortasını yaptı ön bölgede Emre Akbaba istediği vuruşu yapamadı, aut.

Dakika 28: Şu dakikalarda tempo düşmüş durumda.

Dakika 24: Kerem ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylılar Emre Akbaba'nın müdahalede bulunduğunu söyledi. Penaltı itirazları boşa çıktı. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.

Dakika 22: Galatasaray Alanya'yı boş yakaladı. Cicaldau sol kenardan içeri girdi. Ceza sahası içinde boşta arkadaşları vardı ancak kaleye vurdu. Kaleci ayağıyla çıkardı.

Dakika 18: Galatasaray rakibin temposunu düşürmeyi başardı. Aslan tamamen kendi yarı sahasına kapandı. Alanya merkezde pas yapıyor. Kilidi açmaya çalışıyor ama Galatasaray katı savunmada.

Dakika 15: Alanyaspor 4 şut, Galatasaray 0 şut.

Dakika 8: Alanyaspor rakip yarı alanı çok hızlı geçiyor. Her atak tehlikeli oluyor.

Dakika 7: Efecan'ın şutunu Pena savuşturdu. Eduardo'nun vole vuruşunda top direkten döndü, karambolde top bir kez daha üst direkten döndü.

Dakika 6: Juanfran'ın sert ortasında Nelsson kafayla topu kornere attı.

Dakika 4: Alanyaspor'da Joao Novais kendi yarı alanında aldığı topu hızla taşıdı ve ceza sahasına yakın bçr bölgeden yanındaki takım arkadaşı Wilson Eduardo'ya göndermek istedi ancak Marcao savunmada kritik bir müdahale yaptı.

Dakika 2: Sol kanattan Kerem hızla çizgiye inip ortasını yaptı, Babel'in vuruşu kaleci Marafona'da kaldı

Dakika 1: Maç başladı. Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.