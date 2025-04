Ali Koç: Fenerbahçe'nin Mücadelesi Sürecek

- Ali Koç: "Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Kulübümüze çağ atlatacak projeleri terk edecek lüksünde değiliz"

"Bu sorumluluğu, bu eleştiriyi, yeri geldi mi hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim"

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkışımızı ilan etmeyi planlıyoruz"

"Kimse Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden ele geçiremez"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu olarak görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak, "Mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözlerine Fenerbahçeli eski futbolcu ve Teknik Direktör Bülent Uygun'a başsağlığı mesajı vererek başladı. Başkan Koç, "Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Sevgili kızı Almina nurlar içinde yatsın. Güneş Hanıma (Çapa) da Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın basketbol ve voleybol şubemizin efsanelerimizden. Son zamanlarda sağlığı biraz kötüye gitti. Tekrar huzur evine döndü. Milli takımın ilk kadın kaptanıydı. Kendisi de nurlar içinde yatsın" diye konuştu.

Toplantıya hazırlanırken çok heyecanlı olduklarını belirten Koç, "Güzel projelerin haberlerini verecektik. Sizleri daha iyi hitap edeceğimiz gelişmeleri paylaşmak istiyorduk. Mutluyduk, psikolojik avantaj bizdeydi. 11 puandan 3 puana inmiştik. Kalan fikstürde inancımız bu puan farkının kapatılacağı yönündeydi. Hafta sonu pazar günü 5 müsabakamız vardı. Hepsi kendi etaplarında final maçlarıydı. Kadın basketbolda bir kez daha şampiyon olduk. Hiç kimsenin beklemediği, hiç beklenmedik rakiplere karşı son yıllarda olduğu gibi kendi stadımızda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Haklı olarak bir anda bütün camianın ruh hali değişti, karamsarlaştık. Birçoğunuz öfkelendi. Bizim burada olmamız, sizden farklı duyguda olmamız değil. Bizler de aynı duygulara sahibiz ama biz üzülüp, şikayet etme lüksümüz yok. Çalışıp bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Her şeye rağmen kulübümüzün geleceği açısından, sabreden, bize güvenen, istikrarın yanında olanlara da teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi mi gergin bir kongre yaşadık. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. Bu kongrede camiamız bizleri bir dönem daha 3 yıllık göreve getirdi" ifadelerini kullandı.

"Bu sorumluluğu, bu eleştiriyi, yeri geldi mi hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim"

Futbol takımıyla ilgili konuşan Başkan Ali Koç, "Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birisi olan, dünyanın takdirini kazanmış, başarıları ortada olan Mourinho'yu hem Başkan Aziz Yıldırım, hem biz istedik. Netice itibarıyla kim kazanırsa kazansın gelecekti. Bu camiamız tarafından büyük coşku ve umutla, statta gördüğünüz gibi büyük bir motivasyonla karşılandı. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yankı uyandıran, Fenerbahçe'nin konuşulmasına sebep veren transfer oldu. Onunla hedefimiz sadece bugünü değil, geleceği de planlamak ve teknik açıdan da istikrar sağlamaktı. Sizin eleştirme lüksünüz var. Biz 99 puan alan İsmail hocayı da eleştiren camiayız. Son yıllarda aldığımız puanlarla pek çok şampiyon olduğumuz yılların üzerinde, bu sene de öyle olacak. Sonuçta şampiyonluk çok çok önemli. Hocamızın transferleri doğrultusunda transfer sürecini tamamladık. Uzun yılların aksine transfer planlamamızı yaz transfer kampından önce bitirdik. Çok daha cesur davrandık, cesur planlama yaptık. Fenerbahçe tarihinin en değerli kadrosunu, en yüksek bütçeli takımını kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. 'Hayal kırıklığı varsa bunun tek sorumluluğu varsa başkandır' dedim. Bu sorumluluğu, bu yükü, bu eleştiriyi, yeri geldi mi hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim. Kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Futbol açısından, futbol yapılanması açısından ben ve arkadaşlarım elimizdeki maddi gücüyle en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Futbol sadece planla, doğru kadro planlamasıyla değil, mücadeleyle, adaletle, bazen de şansla yazılan bir hikayedir. Talisca gibi skorer bir ismi aldık. Skriniar gibi savunmada lider birini aldık. Diego Carlos gibi Premier Lig tecrübesi olan savunmacıyı kadromuzu kattık. Zaten güçlü olan yapımızı daha da sağlam zemine oturttuk. Bu sezon hem futbol kalitesi hem rekabet seviyesi hem de mücadele gücü açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Biz sadece sahada rakiplerle değil, adil rekabet açısından kronik hasta olan sistemle mücadeleye devam ettik. Bu mücadele sadece bizim için değil, bize göre tüm takımlar açısından fayda sağlayacak kazanımlar elde ettik. Bizden önce de bu sistem hakkımızı yedi, sesimizi kısmaya çalıştı. Başta bir önceki federasyon başkanı, yönetim kurulu, hakemler, gözlemciler, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler artık Türk futbolundan silinmişlerdir. İnşallah da bir daha dönmemek üzere" şeklinde konuştu.

"Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz"

Göreve geldikleri günden itibaren camianın taleplerini dikkatte aldıklarını vurgulayan Koç, "Bu, inandığımız, uğruna bedel ödediğimiz uzun bir yoldur. Bu yolda yaptığımız her şeyi daha güçlü, daha bilinçli, daha kararlı yapmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada çok daha ağır sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz. Bu görev bize emanet edildiğinde, kulübümüz için en iyisini yapmak için söz vermiştik. O günden bugüne camiamızın taleplerini hep dikkate aldık. Yönetim kurulumuz da maddi, manevi her türlü katkıyı sağladılar. Taraftarımıza, kamuoyuna net bir mesaj vermek istiyorum; biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz, her olumsuz gelişmeden sonra her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır" dedi.

"Kulübümüze çağ atlatacak projeleri terk edecek lüksünde değiliz"

Kulübün mali bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar yaptıklarını ifade eden Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğünüz, Allah'a çok şükür bizim kulüplerde yaşanmıyor dediğiniz şeyler bizim kulüpte de yaşanmaya başlayacaktır. Bizim içimiz acımıyor mu? Bu kadar mücadele, bu kadar uğraş, yeri geldi mi savaş. Kendi camiamızın belirli yerleri tarafından olmayan şeyler, iftiralar, hakaretler, haklı eleştirilerin dozunu artırıp, bambaşka yerlere taşınıp; en kolay şey, 'Yeter artık' deyip gitmek. Biz bu kapıyı açarsak, kudretli Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini unutun derim. Henüz yapacak işlerimiz var. Tamamlanacak yolumuz var. Çektiğimiz bütün sıkıntının, en azından finansal durumun 1-2 ay içerisinde üstesinden gelmeye, bundan dolayı bambaşka projeleri, yüzmüş yüzmüş ucuna gelmişiz. Biz kulübümüz için yönetimde görevimize devam edeceğiz. Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak, terk edecek lüksünde değiliz. İnanın buraya getirene kadar canımız çıktı. Kendi imkanımızla gemiyi yüzdürdük, mali bağımsızlığımız için büyük fedakarlıklar yaptık. Allah'ın izniyle bir daha buluştuğumuzda, Maltepe'deki tesislerimizde inşaatı sizlere göstermek için yapmayı planladığımız o buluşmada hep beraber bana göre her bir şampiyonluk kadar önemli olan Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç kalmayacaktır."

"Ben ve arkadaşlarımızla en büyük mahcubiyetimiz futbol"

Süper Lig'de havlu atmadıklarını belirten sarı-lacivertlilerin başkanı, "Bu sene futbolda topyekun baktığınızda gerçekten Fenerbahçe tarihi açısından da çok cesurca davranılan seneydi. Biz havlu atmadık. Bizim havlu atmaya ne anlayışımız ne de lüksümüz var. Futbolda neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Finansal bağımsızlık seviyesine ulaştık. 7 senede ben ve arkadaşlarımızla en büyük mahcubiyetimiz futbol tarafı. Unutmayın ki bu sıkıntılı dönemleri ilk defa yaşıyoruz. Diğer kulüpler sık sık yaşadı. Bazılarınız mucizelere kaldı diyebilirsiniz" diye konuştu.

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkışımızı ilan etmeyi planlıyoruz"

"Fenerbahçe finansal olarak kendi ayaklarının üzerinde duracak" diyen Ali Koç, "Eylül ayında gerçekleştireceğimiz genel kurulda Bakan Birliği anlaşmasından çıkışımızı resmen ilan etmeyi planlıyoruz. Bunu da aslına yüksek divan kurulunda kutlayacağız. 3 milyar 628 milyon TL, Bankalar Birliği anlaşmasından sonra ödeme yapmışız. Futbol dışında sportif branşlarda yatırımı kesmiyor diye düşündünüz mü? Buradan çıkmak zorundayız, 3 milyar 628 milyonun sadece 140 milyon TL'si anaparaya gitti. 3.5 milyar faiz ödedik. Bu Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir, sadece bizim değil. Kulübümüzün geleceğini ipotekten kurtarma kararlılığımızın göstergesidir. Kulübümüzün tam bağımsızlığı yolunda verdiği mücadelenin zaferidir. Bundan sonra da kimse buradan çıkıp finansal açıdan Bankalar Birliği konuşmayacak konuma gelme hamlesidir. Bu yeni stat projesi düşünülme hamlesidir. Fenerbahçe kendi emeğiyle, parasıyla, sahibi olduğu, stadı yapan ilk ve tek kulüptür. Aziz Yıldırım bunu cesaret ettiği dönemlerde de Türkiye'nin ekonomisi çok kötü durumdaydı. Biz ilk seçildiğimizde ne demiştim; futbolu bir yere taşıyacağız. Dereağzı tamamen futbol dışı branşlar için kullanılacak. Eskidi, yorgun, ilk olarak voleybolda başlayacağız. 4-5 bin kişilik voleybol salonu da yapmaya kararlaştırdık. Biz bunları konuşabilecek konuma geldiysek, nereden nereye geldiğimizi algılamanızı sizden rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Kimse Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden ele geçiremez"

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcularla konuştuğunu ifade eden Başkan Koç, "Yönetim olarak yapacağımız tek şey takımın başını dik tutmak. Destek ve moral vermek. Kadroyu biz yapmıyoruz. Hiçbir zaman da o konuya girmeyiz. Biz futbolcularımıza inanıyoruz. Hoca konusunda herkesin diyeceği bir şey olabilir. İstikrardan yanayız. Her sene baştan başlamayı istemiyoruz. O yüzden 2 sene kontrat yaptık. Başkanı olmadan önce de söyledim, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Fenerbahçe'dir. Bu realite her geçen gün kuvvetlenerek gidiyor. Mesela hisse satışımız; bütün kulüpler hisse satıyor. Biz yapınca olay oluyor. Bir de hisseyi ben almışım. Ben böyle gizli saklı işi, 60 bin üyesi olan, 35 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'den gece yatağa girerken rahat uyuyacağımı mı düşünüyorsunuz? Fenerbahçe başkanına çok aşağılık bir şekilde dil uzatanlara niye hiç tepki vermiyorsunuz. Biz camia olarak tek tepkiyi kendimize vermeye alıştık. Bizi o noktaya getirdiler. Bırakacağım gün bunları çok farklı şekilde, yıllardır içimde tutuyorum. Bu da gidişat değildir. Beğenseniz de beğenmeseniz de mevkiye saygı duymak zorundasınız. Sonuna kadar desteklemek durumundayız. Burada gelip ültimatomlar vermek, Fenerbahçe dinamiklerini bilmiyorsanız şöyle olur demek, saygı duyarım. İstesek bugün basına kapalı yapardık, canlı yayınlamazdık. Kimse Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden ele geçiremez. Sipariş haber yaptırmadık. Belki o yüzden ipini koparan bu şekilde yapıyor. Fenerbahçe'yi eleştirmenin yeri burasıdır. Hakan bey geldiği için saygı duyuyorum. İnsanlara haberler yaptırıp, röportajlar vermek olmaz. Bu kürsü herkese açıktır. Gelin burada konuşun" şeklinde konuştu.

"İnşallah konuştuğumuz projeler en kısa zaman hayata geçecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmesiyle ilgili de bilgiler veren Ali Koç, "Cumhurbaşkanı sağ olsun bizi kabul etti. Toplantıda Murat Kurum da vardı. Uzun süredir bekleyen projelerimizi istişare ettik. Biri salonumuzun yanındaki arazi, ikincisi kolej, üçüncüsü de Maltepe'de bize verilen araziye 60 dönüm daha lazım. Sahalarımızı sığdırdık ama bize gölet lazım. Üzerine 1-2 tane daha saha koyabilirsek bizim için çok önemli. Henüz üzerinden geçmediğimiz için stat projemizi Cumhurbaşkanımıza sunmayı doğru bulmadık. Birçok gece sabahın nasıl olacağını bilmeden yattık. Bir yükümlülüğü yerine getiremeyecek şekilde gece uyumak kimseye nasip olmasın. Cumhurbaşkanımıza projelerimizi dinlediği için teşekkür ediyorum. Sonra Murat beyle bakanlığa gittik ve istişarelerde bulunduk. İnşallah konuştuğumuz projeler en kısa zaman hayata geçecektir" diyerek sözlerini noktaladı.