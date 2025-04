Ali Koç: Fenerbahçe Yola Devam Edecek

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, "Yüzmüşüz ucuna gelmişiz. Biz görevimize devam edeceğiz. Kulübümüze çağ atlatacak projeleri bırakacak durumda değiliz. Buraya gelene kadar canımız çıktı. Kendi imkanlarımızla gemiyi yüzdürdük. Büyük fedakarlıklar yaptık" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, üyelerin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine kızını kaybeden Bülent Uygun'a baş sağlığı dileyerek başlayan Başkan Ali Koç, "Bu toplantıya hazırlanırken geçen hafta çok heyecanlıydık. Çok güzel haberlerin müjdesini verecektik. Sizlere hitap edecek gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorduk. Finansal ve tesisler açısından. Kulübümüzün mali bağımsızlığı için yaptığımız finansal hamleleri anlatacaktık. Mutluyduk, psikolojik avantaj elimizdeydi. 11 puandan 3 puana inmiştik. Kalan fikstürde puan farkının kapanacağı yönündeydi. Pazar günü 5 müsabakamız vardı. Hepsi finaller veya final turları. Kadın Basketbolda bir kez daha şampiyon olduk. Ancak kimsenin beklemediği, geçmiş yıllarda da hiç beklenmedik rakiplere karşı, hiç beklenmedik bir dönemde hem de kendi stadımızda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Haklı olarak bütün camia karamsarlaştı. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizim burada olmamız sizden farklı düşüncede olduğumuz anlamında değil. Bizler çalışmak ve bu sıkıntıları gidermek durumundayız. Yaşadığınız hayal kırıklıklarını çok iyi biliyoruz çünkü biz de aynı duyguları yaşıyoruz. Psikolojik avantajı yakaladığımız biz sezonda dezavantajlı bir duruma düştük. Rakamlar ve tablolarla sizi ikna etmeye çalışmayacağım. Siz gönül koydunuz ben de gönülden konuşacağım. Sabreden ve bize güvenen herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIĞIMIZA İNANIYORUZ'

Son dönemlerde aldıkları puanların şampiyonluk sezonlarından daha yüksek olduğunu ancak şampiyon olamadıklarını belirten Ali Koç, "Geçen sene çetin bir kongre yaşadık. Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. 3 yıl daha bizi göreve getirdi. Çalışmalarımızı önceden başlattık. Seçilelim sonra bakalım demedik. Futbol tarihinin en başarılı 5 teknik direktöründen biri olan Mourinho'yu istedik. Kim kazanırsa kazansın gelecekti. Bu camiamız tarafından coşkuyla karşılandı. İmza töreninde büyük bir motivasyonla karşılandı. Tüm dünyada yankı uyandıran ve Fenerbahçe'nin konuşulmasına sebep veren bir transfer oldu. Onunla hedefimiz; sadece bugünü değil, geleceği de planlamak. Sizin beğenmeme, eleştirme lüksünüz var. Biz 99 puan alan İsmail hocayı da eleştiren bir camiayız. Son dönemlerde aldığımız puanlar, şampiyon olduğumuz sezonların üzerinde. Transfer dönemine erken başladık. Transfer planlamamızı yaz kampından önce bitirdik. Geçmişte finansal fair-play'in zayıflığıyla kiralama yönetimiyle… Bu sefer pahalıya mal olmakla beraber planlamamızı yaptık. Çok daha cesur davrandık. Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından en değerli kadrosunu, en yüksek bütçeli takımını kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek başarılı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Ben hiçbir kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu başkandır dedim. Futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Futbol sadece plan ve doğru kadro mühendisliğiyle değil mücadele, adalet ve bazen şansla yazılan bir hikayedir. Bazen futbolda akıl, mantığın algılayamayacağı şeyler olabiliyor. İnişler çıkışlara rağmen takımımızı şampiyonluğun en önemli adayı olarak konumlandırdık. Belki de Fenerbahçe tarihinin en başarılı devre arası transferini yaşadık. Yatırımlarımızı daha da artırdık. Taslica, Skriniar, Diego Carlos gibi isimleri kadromuza kattık. Bize göre güçlü olan yapımızı daha sağlam zemine oturttuk. Doğru yolda olduğumuzun bir göstergesiydi. Yeri geldi hepimizi çıldırtacak seviyedeki futbol kalitesi olan maçları da kazandık. İkincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır yarışın içerisindeyiz ama ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz. Kronik hasta olan sistemle mücadele ettik. Bu mücadelede tüm takımlar açısından fayda kazanacak şeyler elde ettik. Bu sistem yıllarca sesimizi kısmaya çalıştı. Hak ve hukukla sürdürülen adalet mücadelesi olarak konumladık. O yapı çatırdamaya başladı. Başta bir önceki federasyon başkanı, hakemler, gözlemciler ve kurullarda görev yapan isimler Türk futbolundan silinmişlerdir. İnşallah bir daha dönmemek üzere. Bu mücadele yeri geldi bize çok pahalıya mal oldu. Riyad konusu sadece bize yazıldı. Biz federasyonla yeri geldiğinde çatışma içerisindeydik. Bir siyasi elimizden tutarak aramızı yapmadı. Yıllar sonra bir derbiye yabancı hakem atandıysa, yabancı VAR hakemleri kullanıldıysa bu sistemin mecbur kaldığı bir geri adımdır. Yabancı hakemin devam etmemesi son derece hatalı ve gereksizdir. Federasyonu bunu ilettik. Bu konuya karşı gelenler de Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra federasyonun ne kadar doğru bir iş yaptığını konuşmuş. Bu hakemler işi bitince uçağa binerek gidiyor. Adam gördüğünü çalıyor, gidiyor. Yeri geldi VAR hakemleri aleyhimize hata yaptı, sesimizi çıkarmadık. Bizim için yabancı hata yapmaz diye bir şey yok. Böyle bir ortam varken bununla devam etmemek bizim kafamızda çok büyük bir soru işareti bıraktı. Bu sezonki gelişmeleri adil futbol için milat olarak görüyoruz. Şüphesiz bu süreç hiç kolay değil. Bu gelecek için yapılan bir mücadeledir. Bu yolda bu güne kadar yaptığımız her şeyi daha kararlı yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadele meyvelerini veriyor ama adil rekabet iklimine daha yolumuz var" sözlerini sarf etti.

'BİZ GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Fenerbahçe için yaptıkları fedakarlıklardan bahseden başkan Koç, "Bugün geldiğimiz noktada çok ağır bir sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz. Bu göreve geldiğimizde kulübümüzü en iyi yere taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz vermiştik. Yönetim kurulumuz her türlü katkıyı sağladılar. Buradan açık ve net bir mesaj vermek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medya algısıyla başkan değiştirecek, tribünlerden yapılan tezahüratlarla başkan değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman olmamalıdır. Biz bu kapıyı açarsak, başka kulüplerde gördüğünüz şeyler bizim kulübümüzde de yaşanmaya başlayacaktır. Bizim içimiz acımıyor mu? Bu kadar mücadele, uğraş yeri geldiğinde savaş… Yeter artık deyip gitmek en kolay şey. Henüz yapacak işlerimiz ve yolumuz var. En azından finansal olarak 1-2 ay içerisinde üstesinden gelmek… Yüzmüşüz ucuna gelmişiz. Biz görevimize devam edeceğiz. Kulübümüze çağ atlatacak projeleri bırakacak durumda değiliz. Buraya gelene kadar canımız çıktı. Kendi imkanlarımızla gemiyi yüzdürdük. Büyük fedakarlıklar yaptık. Allah'ın izniyle bir dahaki buluşmayı inşallah Maltepe Tesisleri'mizde yapmayı planladığımız buluşmada hep beraber bence her bir şampiyonluk kulübü kadar önemli olan Fenerbahçe Spor Kulübü artık kimseye muhtaç kalmayacaktır" dedi.

'7 SENEDEKİ MAHCUBİYETİMİZ FUTBOL TARAFI'

Başkan seçildikten sonraki 7 senelik dönemde sadece futbolda başarısız olduklarını dile getiren Ali Koç, "Sizler de bu adamlar tırsmadılar, kaçmadılar diyeceksiniz. Çok dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Gündem sürekli değişebiliyor. Gençler, özellikle sosyal medyadaki gençler, Fenerbahçe için birilerine destek vermek hakkınızdır. Destek vermek istediğiniz kişileri iyi inceleyin. Ona göre karar veriniz lütfen. İki hedefimiz vardı; sportif başarı ve finansal bağımsızlık. Ben bugüne kadar ne yalan söyledim ne de gündem değiştirdim. Öyle yapsaydık daha farklı şeyler olabilirdi. Biz ilkesel duruşumuzdan taviz vermedik. Sportif başarıda futbol dışında tartışacak bir şey yok. Futbolda ise tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık. Henüz istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Bu sene çok cesurca davranılan bir seneydi. Biz havlu atmadık. Futbolda neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Benim 7 senedeki en büyük mahcubiyetimiz futbol tarafı. Bu sıkıntılı dönemleri biz ilk defa yaşıyoruz. Diğer kulüpler uzun uzun yaşadılar. Sonra işler rayına girdi. Belki mucizelere kaldı diyebilirsiniz…" sözlerini kullandı.

Finansal konular hakkında konuşan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Finansal bağımsızlık en zor mücadelemizdi. Artık çok önemli bir eşiğe geldik. Attığımız adımlar sayesinde yaz aylarından itibaren Fenerbahçe kendi ayaklarının üzerinden duracak. Eylül ayında bankalar birliğinden çıkışımızı ilan etmek istiyoruz. 3 milyar 628 milyon TL ödeme yapmışız. Buradan çıkmak zorundayız. Bu paranın sadece 148 milyon TL'si ana paraya gitti. Faiz ödedik. Biz bu işten çıkıyoruz. Bu Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir. Kulübümüzün geleceğini ipotekten kurtarma kararlığımızın göstergesidir. Bundan sonra kimse buradan çıkıp finansal açıdan bankalar birliği konuşmayacak duruma gelmişizdir. Bu yeni stat projesini düşünmektir. Her detayı düşünülmüş bir proje. Bu kendi kendini ödeyecek bir projedir. Fenerbahçe kendi emeğiyle, devletin stadını yapmadığı ilk ve tek kulüptür. Önümüzdeki mayıs sonu başlayacağız. Gerekirse sezonun ilk yarısını başka stadyumda oynayacağız. Ben nolur, nolmaz diye 6 ay diyorum. Böyle bir şeyin sahibi olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Lego gibi parçalar hazırlanacak. Altyapı projemizin maliyeti 60 milyon Dolar. 4-5 bin kişilik bir voleybol salonu yapmayı kararlaştırdık."

'HOCA VE FUTBOLCULARLA KONUŞTUM'

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e gitmeden önce takımla bir araya geldiğini söyleyen Ali Koç, "Samandıra'ya gittim hoca ve futbolcularla konuştum. Bizim yapacağımız tek şey takımın başını dik tutmak. Kadroyu biz yapmıyoruz, yapmayacağız da. Biz futbolculara inanıyoruz ve destekliyoruz. Hoca konusunda istikrardan yanayız. 2 sene kontrat yaptık. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Fenerbahçe'dir. Bu realite her geçen gün daha ileri noktaya gidiyor" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN KULÜPLER HİSSE SATTI'

Sadece Fenerbahçe'nin değil bütün kulüplerin hisse sattığına değinen Koç, "Bütün kulüpler hisse sattı. Bizden önceki yönetimler de bizim hissemizi sattı. Bize gelince olay oluyor. Bir de hisseyi ben almışım. Ben böyle gizli saklı işi yapıp gece yatağa girerken rahat uyuyacağımı mı düşünüyorsunuz? Niye gizli saklı yapma ihtiyacım olsun. Biz hisse satışını futbolcu maaşı ödemek için yapmadık. Kulübümüzün geleceği için yaptık. Her kulüp Cumhurbaşkanımıza gider. Ama Ali Koç gidince olay oluyor. Biz camia olarak tek tepkimizi kendimize vermeye alıştık. Bizi o noktaya getirdiler. Biz dayanırız. Ben de bu kadar dayanıklı olduğumu bilmiyordum. Ama her seferinde böyle bulamazsınız. Aziz başkana da son dönemde çok çirkin saldırılar yapılmıştı. Mevkiye saygı duymalıyız. Sonuna kadar destek vermeliyiz. Ders alacağımız bir şey varsa o dersi alırız. Kenetlenelim ve olumlu hedeflere odaklanalım. Önümüzdeki haftalarda ne olacağını kim bilir ? Jose Mourinho'ya burası her yere benzemez demiştim. Bu sene ne olur bilmiyorum ama seneye şampiyon olacağız ama bu ülke senin çalıştığın hiçbir yere benzemez dedim. O da öğreniyor" dedi.

'KİMSE FENERBAHÇE'Yİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ELE GEÇİREMEZ'

Sosyal medyada oluşturulan seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali Koç, "İstesek bugün basına kapalı yapardık, canlı yayınlamazdık. Kimse Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden ele geçiremez. Sipariş haber yaptırmadık. Belki o yüzden ipini koparan bu şekilde yapıyor. Fenerbahçe'yi eleştirmenin yeri burasıdır. Hakan bey geldiği için saygı duyuyorum. İnsanlara haberler yaptırıp, röportajlar vermek olmaz. Bu kürsü herkese açıktır. Gelin burada konuşun" sözlerini sarf etti.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden de bahseden Başkan Ali Koç, "Cumhurbaşkanı sağ olsun bizi kabul etti. Toplantıda sayın Murat Kurum da vardı. Uzun süredir bekleyen projelerimizi istişare ettik. Biri salonumuzun yanındaki arazi, ikincisi kolej, üçüncüsü de Maltepe'de bize verilen araziye 60 dönüm daha lazım. Sahalarımızı sığdırdık ama bize gölet lazım. Üzerine 1-2 tane daha saha koyabilirsek çok önemli bizim için. Henüz üzerinden geçmediğimiz için Stat projemizi Cumhurbaşkanımıza sunmayı doğru bulmadık. Birçok gece sabahın nasıl olacağını bilmeden yattık. Bir yükümlülüğü yerine getiremeyecek şekilde gece uyumak kimseye nasip olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza projelerimizi dinlediği için teşekkür ediyorum. Sonra Murat beyle bakanlığa gittik ve istişarelerde bulunduk. İnşallah konuştuğumuz projeler en kısa zaman hayata geçecektir" diyerek sözlerini noktaladı.