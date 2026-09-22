Amedspor, stadyum kapasitesi ve futbol okulları için çalışma yürütüyor

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Amed spor Başkanı Nahit Eren ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe, kulübün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eren, Amedspor'un sürekli farklı konular üzerinden gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Hiç kimsenin Amedspor üzerinden farklı bir gündem yaratmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Aktepe ise stadyum kapasitesinin artırılması, futbol okulları, Amedstore ve kulübün beş ve on yıllık stratejik planlamasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Amedspor Başkanı Nahit Eren ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eren, kulübün kamuoyu, basın ve toplum tarafından yoğun ilgiyle takip edilmesinden memnuniyet duyduklarını ancak her gün farklı bir konu üzerinden eleştiri gündemi oluşturulmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Eren, şöyle konuştu:

"Amedspor yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Bu bizi fazlasıyla memnun ediyor. Hem kamuoyunun ilgisi, basının ilgisi, toplumun ilgisi sevindirici. Ancak Amedspor her gün bir şekilde bir konu üzerinden gündemleştiriliyor. Ama her gün Amedspor'u eleştirmek üzere konu üretmek, kusur aramak da iyi niyet anlamında bence bizler tarafından sorgulanır bir aşamaya geldi. Bugün burada bu yüzden bu toplantıyı yapıp eleştirilerin yapıcı olması ama sırf gündem olmak üzere ama spor üzerinden her gün bir konu başlığı yaratılmasından da duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyoruz."

"AMEDSPOR ÜZERİNDEN FARKLI BİR GÜNDEM YARATMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Eren, Amedspor'un milyonların gönül verdiği bir kulüp olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ben kısaca Türkiye kamuoyuna ve toplumumuza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. İlk gün şunu söyledik. Bugün lideriz. Geldiğimiz lige renk katacağız dedik, güzellik katacağız dedik. Ama rengi katınca sahadaki güzel futbolun yanı sıra aynı zamanda taraftarlarımızın da stat kültürüyle bu lige renk katacağız dedik. Zaman zaman eleştirildik, zaman zaman taraftarlarımızla birlikte eleştirildik. Ama hep şunu söyledik. Amedspor önemli bir spor kulübü. Amedspor milyonların gönül verdiği, umut bağladığı, mutlu olmak istediği, heyecan almak istediği bir kulüp. Bu anlamda bu kulübün bu kenti, bu toplumu ve yaşadığı coğrafyayı en iyi şekilde temsil etme gibi bir yükümlülüğü var. ve biz bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ama hiç kimsenin de Amedspor üzerinden farklı bir gündem yaratmasına da müsaade etmeyeceğiz.

Toplumun, halkımızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyumuzun yarattığı bu güzel ortamı bozmaya meyledecek her türlü kişi, kurum ve gruplara karşı da duruşumuzu koruyacağız. Amedspor büyük bir kamusallık yarattı. Amedspor büyük bir destekle kendisini bu ülkede hissettirmeye başladı. Bu çok kıymetli. Bu çok pozitif bir durum. Bunun korunması adına da hem biz hem kent hem sizlerin katkılarıyla da Amedspor'u ayakta tutacak ve bu güzelliği Süper Lig'de sürdürmeye de kararlıyız."

"EVET, BU STAT BİZE YETMİYOR"

Bilet satışlarında yoğun talep olduğunu belirten Eren, stadyum kapasitesine ilişkin şunları söyledi:

"Amedspor bilet satışlarında inanılmaz bir talep var. PASO kurulduğu tarihten itibaren yine tarihten bu yana kendilerinin ifadesi, gördükleri en yoğun ilgi olarak kayıtlarına geçtiğini belirttiler. Şimdi bu anlamda 30 bin kişilik bir stadın böylesi bir talebi karşılama şansı yok zaten. ve insanlar kulüp önüne gelip evet bize tepki de gösterdiler. Ama bu bizim elimizde olan bir çözüm ya da bizim çözebileceğimiz bir konu başlığı değil. Ama biz stadyum içerisinde daha fazla taraftarımızın stadyuma girmesi için gereken bütün görüşmeleri ilgili kamu kurumlarıyla yaptık.

Altyapımızdaki futbolcuların gelmesini azaltarak, personelimizin gelmesini azaltarak, bu şekilde daha çok insanın stada gelmesi için bir çaba içerisindeyiz. Ama evet bu stat bize yetmiyor. Çok ciddi bu maçta sıkıntılar yaşadık. Maalesef bilinçli bazı grupların da stada girerek çok ciddi şekilde kapılara zarar vererek, içerideki malzemeye zarar vererek... Biz burada maç öncesi birçok kamu kurumuyla toplantılar yaptık ama istediğimiz düzeyde maalesef tedbirler de alınmadı. Biz bunu sonrasında aldığımız kayıtlardan da gördük. Bu konuda daha ciddi ve kendilerinden daha yoğun bir tedbir konusunda da görüşmelerimiz olacak."

"BUNU YAPAN AMEDSPORLU DEĞİL ARKADAŞLAR"

Sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin konuşan Eren, şöyle dedi:

"Biz zaten her fırsatta stada bu yabancı madde atanların bizden olmadığını ifade ediyoruz. Biz maçın sonucu ne olursa olsun, hakemlerin tavrı ne olursa olsun, idare maç esnasındaki kararları... Biz hep şunu söyledik. Amedspor kültüründe şiddet, sahaya yabancı madde atmak, cinsiyetçi söylemde bulunmak, hakaret içeren tezahürat yapmak, Amedspor ruhunda böyle bir durumu biz kabul etmiyoruz. Bunu kim yaparsa yapsın karşımıza almak konusunda da çok netiz. Maalesef her karşılaşmada, önde olduğumuz karşılaşmada bile bunu yapanlar var. Ben artık bunu yapanların kasıtlı bir şekilde bu kulübe zarar verme niyetiyle hareket ettikleri inancındayım. Bunların önüne geçme çabası içerisinde olacağız ama kamuoyu bunu bilsin, bunu yapan Amedsporlu değil arkadaşlar. Çok net ifade ediyorum."

"AMEDSPOR BİR AYRICALIK İSTEMİYOR"

Beşiktaş karşılaşmasının ardından hakem yönetimine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Beşiktaş maçı sonrası bir değerlendirme yaptım. Orada da ifade ettim. Biz bugüne kadar hiçbir zaman hakemlerle ilgili kameralar karşısına geçip konuşmadık. Bazen bu konuda eleştirildik de. Hakkımızı savunmuyoruz noktasında eleştiri de yedik. Hatta hukukçu kimliğimden dolayı da sessiz kaldık, eleştirildik. Ama her zaman her maçtan sonra ilgili birimlerle bizler bir kulüp olarak gereken her teması sağladık. Hakkımızın yendiği noktada ilgili yerlere gerekli uyarıları yaptık. Ama bu maç gerçekten bizleri de çileden çıkaran ve açıklama yapma ihtiyacı duyduğumuz bir noktaya geldik. Ben bir yıldır Amedspor Kulübü'nün başkanıyım. Yöneticilerimizle birlikte bir yıldır çalışıyoruz. Hiçbir yöneticimiz, hiçbir kulüp başkanımız sizlerin huzurunda bir yıldır bir açıklama yapmadı o stadın önünde. Ama bu maç gerçekten bir açıklama yapmaya ihtiyaç vardı. Biz hep şunu söyledik. Amedspor bir ayrıcalık istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Biz herkese eşit mesafede, adil, şeffaf bir yönetim anlayışıyla maçların yönetilmesini istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutumunun da bu ve benzeri durumlara sebep olacak yönetimlere karşı pozisyon almasıdır."

Amedspor Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe de kulüp üzerinden polemik yaratılmasına izin vermeyeceklerini ve başarıya odaklanacaklarını söyledi.

"TEK YAPACAĞIMIZ ŞEY BAŞARIYA ODAKLANMAK"

Aktepe, şöyle konuştu:

"Sürekli Amedspor üzerinden bazı tartışmaların yaratılması, zaman zaman Amedspor'u farklı zeminlere çekmek, bu zeminler üzerinden tartışmalar yaratmak çok da bizim benimsemiş olduğumuz durumlar değil. Daha önce de söylemiştik. Bir daha tekrarlamak isterim. Hiç kimse bizleri, spor kulübümüzü bir başka spor kulübüyle karşı karşıya getirmeyi, farklı kurumlarla karşı karşıya getirmeyi hiç denemeye kalkışmasınlar, hiç kendilerini de yormasınlar. Spor kulübümüz kesinlikle bu kurum, hiç kimseyle karşı karşıya gelecek bir pozisyonun içine girmeyecek. Böyle bir zeminde bulunmayacak. Kamuoyunda zaman zaman televizyon programlarında, spor programlarında yapılan açıklamalara ilişkin de kendileriyle herhangi bir polemik içerisinde bulunmayacağız. Futbol kulübümüzü, tüm branşlarımızı veya kurumsal kimliğimizi hedef alan hiçbir yapıyla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Tek yapacağımız şey başarıya odaklanmak, geleceğimizi planlamak, stratejik planlar çerçevesi içerisinde hareket etmek ve bu şehrin tüm ortak aklıyla birlikte yolumuza devam etmektir."

"STADYUM KAPASİTESİNİ ARTIRMAYA DÖNÜK ÇALIŞMALAR OLACAK"

Stadyumun kapasitesinin artırılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirten Aktepe, şunları söyledi:

"Stadyumun şayet statik olarak güçlendirilmesi ve daha yoğun bir, bir kat daha ilave edilmesine ilişkin şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekli hem bakanlık düzeyinde hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle görüşmeler yapacağız. Şayet uygun olursa belki bir dahaki sezona yetiştirme anlamında stadyum kapasitesini artırmaya dönük çalışmalar olacak. Olup olmamasına ilişkin de kamuoyu bilgilendirilecektir."

"TÜRKİYE'NİN HER İLİNDEN FUTBOL OKULUNA İLİŞKİN BAŞVURULAR VAR"

Aktepe, futbol okullarına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Spor okullarına ilişkin ilgili kurumumuzdan yetkili arkadaşlarımız var ve yönetim kurulumuzun da içinde olmuş olduğu şöyle bir müjdeyi verebilirim. Tüm çalışmalar bitti. Spor okuluna ilişkin yasal bütün düzenlemeleri arkadaşlar bitirdik. Personel alımına kadar, oranın yönetim şeklinin belirlenmesine kadar hukuki süreçlerin tamamını tükettik. İnşallah hep birlikte bu ay içerisinde çok kısa bir ara içerisinde futbol okullarına ilişkin bir lansman açıklaması arkadaşlarımız yapacaklardır. Çok yoğun bir talep de var oradan. Şimdiden hemen hemen Türkiye'nin her ilinden futbol okuluna ilişkin başvurular var, talepler var. Bu talepleri arkadaşlarımız değerlendirecek ve bir lansman ile tamamınıza bu konu hakkında da bilgi vereceklerdir diyebilirim."

"BEŞ VE ON YILLIK BİR RAPORUMUZ VAR"

Kulübün uzun vadeli stratejik planlamasına ilişkin bilgi veren Aktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Amedspor'un genel stratejik planlamasına ilişkin beş yıllık ve on yıllık bir rapor hazırladık. İstişare kurulumuz ve kentin dinamikleriyle hazırlamış olduğumuz bir raporumuz var. Bunun içerisine futbol okullarından tutalım, Amedstore'nin yapılanmasına kadar, oradan altyapıya kadar, kadın branşlarına kadar, kalıcı gelirlerine kadar, sürdürülebilirlik mali durumuna kadar bir rapor hazırladık. Beş ve on yıllık bir raporumuz var. Bu raporu kesinlikle ama kesinlikle ne olursa olsun biz size söz veriyoruz. Tamamını gerçekleştireceğiz."

"SON İKİ GÜNDE ON SEKİZ BİN ADET FORMA SATILMIŞ"

Amedstore'ye ilişkin de ilerleyen günlerde kapsamlı bir açıklama yapılacağını belirten Aktepe, şöyle konuştu:

"Amedstore'de neler yaptık, eksiklerimiz ne, nasıl ilerledi, bilmediğiniz birçok konu var. Kimler bize ürün satmadı? Nasıl engelleniyoruz Türkiye'de? Hangi markalar bize ambargo uyguladılar? Hangi siyasi saiklerle bizleri ötelediler? Hani bugünün konusu değil, bugün değil ama birkaç gün sonra tamamını, tamamınıza, kamuoyunun tamamına şeffaf bir şekilde açıklayacağız. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Biz kendilerine bir şans verdik. Bu hafta içerisinde bizi ziyarete gelecekler. Bizzat bizimle bir görüşme sağlayacaklardır. Biz bu işin çözülmesini istiyoruz. Lakin şunu da söyleyebilirim çok rahatlıkla. Bakın arkadaşlar buna rağmen kısa ve özetle Amedspor günlük üç bin ve dört bin forma arası kendi ürünü kendisi dikiyor. Kendisi üretiyor. Kendisi nakışını dikiyor, kumaşını kendisi getirtiyor, baskı makinesi kendisinin var. Nakış makinesi artık kendisinin. Son iki günde on sekiz bin adet forma satılmış arkadaşlar. Yani bu Türkiye ortalamasının çok çok üstünde bir satış politikası."

"AMEDSPOR BÜYÜYECEK AMA KONTROLSÜZ BİR BÜYÜME HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEYECEK"

Kulübün mali politikasına ilişkin de konuşan Aktepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amedspor her yıl, Başkanlığın ifade ettiği gibi, gelirinden daha fazla bir harcama yapmamaya hep özen göstermiştir. Biliyorsunuz Amedspor'un bir tüzüğü var. Bu tüzükte de yer alıyordur. Borçlanmayı esas alan bir yapı içerisinde değiliz. Biz aslında buna denkleştirme bütçesi diyoruz. Yani gelirinizle giderinizin bir denk olması gerekiyor. Buna hep özen gösterdik. Bugünün alkışını almak için yarın Amedspor'u da hiçbir zaman heba etmeyeceğiz. Önemli olan bugün alkışını almak değil, yarın Amedspor'u ve geleceğini inşa etmektir. Biz bunu esas alan bir mali durumu benimseyen bir yaklaşım içerisinde her zaman olduk. Bizde bir bütçe disiplini vardır ve denetim şeffaf bir şekilde yürür. Amedspor büyüyecek ama kontrolsüz bir büyüme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Amedspor büyümeyi esas alan ama aynı zamanda kontrollü bir büyümeyi esas alan bir yerde bulunacak."