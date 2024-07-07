Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak - Son Dakika
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Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak

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A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda etse de futbolcularımız ve taraftarlarımızın ortaya koyduğu performans takdir topladı ve Avrupa basınında geniş yer buldu. Türkiye'den övgüyle bahsedilirken, İspanyol basınından El Pais'in "Almanya'nın ardından turnuvanın ikinci ev sahibi de elendi" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

07.07.2024 13:27
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A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenmesi, dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde takımımız ve futbolcularımızdan övgüyle bahsedilirken, atılan manşetlerden bir tanesi ise turnuvanın ev sahibi Almanları kızdıracak cinsten.

İşte Türkiye-Hollanda maçının Avrupa basınına yansıması;

NOS/HOLLANDA: Hollanda takımı Türkiye karşısında direnç göstererek 20 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale geri döndü.

DE TELEGRAAF/HOLLANDA: Türkiye'ye karşı oynamak hiç de kolay değildi, zor bir maç oldu. Ama bu Hollanda takımı büyük bir karakteri olduğunu kanıtladı.

EL PAIS/İSPANYA: Coşkulu ve savaşçı bir Türkiye karşısında Hollanda zorlandı. Koeman'ın takımı Türk taraftarların coşkusuyla ısınan atmosferde çok çalışmak zorunda kaldı. Almanya'nın ardından turnuvanın ikinci ev sahibi de elendi.

EL CONFIDENCIAL/İSPANYA: Hollanda, Türkiye'yi beş dakikada yenerek Arda Güler'in hayaline son verdi. Hollanda-Türkiye buluşması, en keyifli geçen ve uzatmaya gitmeyen tek çeyrek final maçı oldu.

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları küplere bindirecek

HLN/BELÇİKA: Bu turnuvada oyuncular ve taraftarlar arasında çok iyi bir etkileşim oluşturan Türkiye'ye karşı Hollanda zorlansa da kazanmayı başardı.

THE GUARDIAN/İNGİLTERE: Koeman, oyuncularının duvara tosladığını gördü ve 1.98'lik toteme uzanarak Weghorst'u oyuna aldı. Onun girişi gidişatı değiştirdi ve amansız Türkiye'nin üstesinden geldiler.

DAILY MAIL/İNGİLTERE: Hollanda, geriden gelip aldığı dramatik galibiyetle son dörde kalmayı başardı, Berlin'deki Türk ateşini söndürdü.

RMC SPORT/FRANSA: Hollanda'nın uzun süre geride götürdüğü karşılaşmada, De Vrij ve Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı goller altı dakikada her şeyi tersine çevirdi.

FOOT MERCATO/FRANSA: Hollanda çılgın bir maçta Türkiye'yi devirdi. Türkiye maça iyi başladı ve öne geçti ancak Portakallar reaksiyon göstererek geri döndü.

SPORZA/BELÇİKA: Hollanda sağlam durdu ve İngiltere'ye karşı yarı finaldeki yerini ayırttı. Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndan başı dik ayrılıyor.

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları küplere bindirecek

CORRIERE DELLO SPORT/İTALYA: Montella'nın Türkiye'si De Vrij ve Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı gollerle elendi. Akaydın'ın golü Türkiye'nin Almanya'daki peri masalını sürdürmeye yetmedi.

SKY SPORT/ALMANYA: Heyecan verici bir ikinci yarıyla Hollanda, Türkiye'yi geçerek yarı finale yükseldi. Sahanın en iyisi olan De Vrij'in performansı ve Verbruggen'in sonlardaki kurtarışları belirleyici oldu.

DER WESTEN/ALMANYA: Türkiye adına etkileyici bir turnuva çeyrek finalle sona erdi. Dramatik bir şekilde elenen Türkiye'de, acı ayrılığa rağmen gurur hakim.

FRANKFURTER ALLGEMEINE/ALMANYA: Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finali kaçırdı. Türkler, Hollanda karşısında kendi kalesine attığı golle kaybetti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT/İTALYA: Montella'nın Türkiye'si inanıyor, kendi kalesine attığı gol rüyayı söndürüyor. Hollanda yarı finalde. İtalyan koçun takımı Akaydın ile öne geçti, ancak ikinci yarıda Oranje 6 dakika içinde De Vrij ve Muldur'un kendi kalesine attığı gollerle maçı çevirdi: 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacaklar. Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi.

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları küplere bindirecek

BILD/ALMANYA: Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu.

KICKER/ALMANYA: Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi.

TUTTOSPORT/İTALYA: Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finalde. Turuncular 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Euro 2024 finalinde yer almak için İngiltere ile oynayacaklar.

SPORTMEDIASET/İTALYA: Futbolun güzelliği, her şeyin birkaç dakika içinde değişebilmesidir: ilk yarıda baskın olan Türkiye, ikinci yarıda Hollanda tarafından yakalandı ve geçildi; Montella'nın takımı finalde eşitliği sağlamak için en az üç şans elde etti. Yılmayan Hollanda ikinci yarıda pes etmeyerek ve oyuncularının klasına güvenerek yarı finale yükseldi ancak Türkler eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından başları dik bir şekilde turnuvaya veda etti.

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları küplere bindirecek

MARCA/İSPANYA: Ronald Koeman'ın Hollanda'sı karakterini, becerisini ve kalitesini kullanarak 'Türk mucizesini' durdurdu, geriden geldi ve yarı finale yükseldi. Hollanda, 14 Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek finalde yer almak için yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Arda Güler'in Türkiye'sini 2-1 yenen Hollanda, Arda Güler'in sağ ayağıyla yaptığı asistle durumu 1-0 yaptı.

MARCA/İSPANYA: Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Sonunda, er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Samet Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di.

AS/İSPANYA: De Vrij ve Gakpo, Koeman'ın Hollanda'sını yarı finale taşımak için Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradonavari bir performans daha çıkardı.

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları küplere bindirecek

MUNDO DEPORTIVO/İSPANYA: Görüntü her şeyi anlatıyor. Clement Turpin, Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Hollanda-Türkiye maçının bitiş düdüğünü çalıyor ve bir Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde kazananlar ve kaybedenler arasındaki duygu zıtlığı açıkça görülüyor. Oranje oyuncuları yarı finale yükseldikleri için sevinçten havalara uçarken, tüm Osmanlı oyuncuları kaçırdıkları fırsatın farkında olarak keder içinde sahaya yığılır. Biri hariç hepsi. Arda Güler takım arkadaşlarını teker teker teselli etmeye geliyor. Vincenzo Montella'nın kadrosunun en genci, Avrupa Şampiyonası'nın sansasyonlarından biri, acı yenilgiye rağmen 19 yaşına sığmayan bir olgunluk gösteriyor. Bir kez daha milli takımının lideri olarak ortaya çıktı, Ronald Koeman'ın takımına liderlik etmek için oyunu ve hareketleriyle komuta ediyor.

RELEVO/İSPANYA: Yıl boyunca İspanyol gazeteciler Türk meslektaşlarından mesajlar aldı. "Arda Güler neden oynamıyor? Ancelotti ona bir şans vermeli" diye sordular. Sonra birbiri ardına tahminlerde bulundular: "Göreceksiniz. Arda Güler Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı olacak". Neredeyse tutturdular.

Avrupa Bizim Çocuklar\'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak

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Son Dakika Spor Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Beyhan: BÜYÜKEKŞİ VE HAMİT İSTİFA EDERSE HEPİMİZE TESELLİ OLUR 6 1 Yanıtla
  • Barış Aslan: Dalgamı geçıyorsunuz 2-1 maglup oldu çocuklar neyını konusacagız 1 1 Yanıtla
  • barış özcan: Hakem 1 net, 1 %70 iki kırmızı kartı vermedi, var devreye girmedi, 2.gol öncesi faul var, siyasetede yenildik aslında. 2 0 Yanıtla
  • YoH null: boş muahbet 0 0 Yanıtla

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