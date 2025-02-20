Avrupa'da Temsilcilerimizin Maç Gündemi

Spor

TEMSİLCİLERİMİZ AVRUPA'DA TUR İÇİN SAHADA

- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları oynanacak. Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı maçın rövanşında Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.

20.45 Galatasaray - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Anderlecht (Belçika) - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

16.45 Siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 PLAY-OFF TURU RÖVANŞI

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Twente (Hollanda)

20.45 FCSB (Romanya) - PAOK (Yunanistan)

20.45 Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Ajax (Hollanda) - Union Saint- Gilloise (Belçika)

23.00 Real Sociedad (İspanya) - Midtjylland (Danimarka)

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU RÖVANŞI

20.45 Real Betis (İspanya) - Gent (Belçika)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Borac (Bosna Hersek)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Heidenheim (Almanya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Jagiellonia (Polonya) - TSC (Sırbistan)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Vikingur (İzlanda)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Molde (Norveç)

BASKETBOL

20.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu mücadelesinde İtalya'yı konuk edecek. (Basketbol Gelişim Merkezi)

- Eurocup Kadınlar

20.00 Beşiktaş - Villeneuve

VOLEYBOL

- CEV Volleyball Cup Kadınlar

18.00 Türk Hava Yolları - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala