Bodrum FK maçının ardından

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SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maça ilişkin değerlendirmesinde, iki takım ve taraftarları tebrik etti. Takımdaki oyunlarının elinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Güneş, "Bugün maalesef bulunduğumuz durum zor olduğu için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız vardı. Yani ihtiyacımız, isteğimizin daha fazla olması gerekiyordu. Oyun olarak doğru durduk. Rakibin zaten defansta kalacağını biliyorduk. İkinci bölgeden birinci bölgeye kadar çekildiler. Oyun doğru, hücumda da kanatlardan, ortadan hücuma gitmeye çalıştık ama yavaş oynadık. Onun dışında doğruydu. Şutları daha fazla atabildik ki sonda attığımız şut gibi daha önce de birkaç tana daha şut attık. Ama en büyük hatamız da çok basit top kayıpları yapıyoruz. Çünkü bu tip oyunlarda topu hızlı çevirip basit topları yapmamamız gerekiyor. Her yaptığımız basit toptan sonra top bize tehlike olarak geldi. Dolayısıyla rakibin etkili atakları oldu. Ama ben o doğru oyunun biraz dikkatle pas isabeti ve hızlı oyun çevirmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tamamen farklı bir maç. Öyle böyle maçın sonunda 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bundan sonra yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Bilindiği gibi bazı mevkilerde eksiklik oyun akışını da etkiliyor. Çünkü geriden hem oyun kurmak gerekiyor hücum ettiğiniz zaman gerideki oyuncular hem de rakibin kontrasına göre de pozisyon alması gerekiyor. Ama biz orada oynattığımız oyuncular şu anda oranın oyuncuları değil normalde. Dolayısıyla bunun da sıkıntısı var" dedi.

'3 TRANSFER KESİNLİKLE YAPACAĞIZ'

Şenol Güneş, devre arası 3 transferi kesinlikle yapacaklarını belirterek, "Üç transfer kesinlikle yapacağız. Bir stoper kesin, ama 2 de olabilir. Orta sahaya 1 oyuncu alacağım. Kanat oynayabilen bir forvet alacağız. Ama sayı daha da artabilir. Ama 3'ü net. Eskiden birlikte oynadığım oyuncular da yazılıyor; yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

'EKSİKLERİMİZ VAR AMA YETER ARTIK'

Geçen hafta basına açık antrenmanın öncesinde saha kenarındaki açıklamalarında biraz sinirli konuştuğunu ifade eden Güneş, hakemlerle ilgili de değerlendirmede bulundu. Güneş, "Federasyonla ilgili zaten konuşmam, geçen hafta biraz da sinirliydim konuştum. Ama şunu söyleyeyim; daha ilk pozisyonda evet faul. Daha ilk girdiği pozisyonda Ali'ye. Ali zaten kontrolsüz oynayabilir. Ben artık tedirginleştim. Çünkü bir sarı kartı gördü ilk hamlede. Peki rakiplere niye göstermiyorsun? Bugün kaç defa oldu öyle pozisyon. Geçen de göstermedi. Şimdi ikinci pozisyon, gol, aut, falan penaltı yok herhalde dedim. Rakibe haksızlık yaptığı pozisyon hatırlıyor musunuz? Yok. Ama takdir hakları bakın oyunu ağırlaştırıyor, her pozisyonda yatıyorlar faul bile değil. Rakip oyunu oynatmıyorsun, soğutuyorsun. Ondan sonra adam yavaş oynuyor hiç kart göstermiyorsun sonlara doğru bir kaleciye gösterdin. Benim ilk pozisyonda 1-0 öne geçtikten sonra Mendy'ye pat diye gösteriyorsun. Bu hafta yok. Geçen hafta Serdar'a yaptın. Evet bizim eksiklerimiz var ama yeter artık, hep sizin vurmanız gerekmez" diye konuştu.

'GENÇ HAKEMİ İMTİHANA MI GÖNDERİYORSUN?'

Hakemlere ilişkin konuşan Güneş, "Genç hakem göndereyim size, imtihana mı gönderiyorsun buraya? Bu yakışmıyor, bu doğru bir şey değil. Ben hakemler için şunu bunu demek istemiyorum. Ama şu oyuna bak aynı şey Alanya'da, birçok maçta biraz bir şey oldu mu bir bakıyorsun yere yatmalar. Bizim oyuncuları da o konularda eğitmedik. Belki de eğitmemiz lazım. Rakipten oyuncu sakatlanıyor, pozisyonu hakem görüyor, rakip oyuncular da atağı yapıyor top bize geliyor. Bizimkiler dışarı atıp oyunu durduruyor; onların durdurması lazım. Sonra bir tane oldu bizimkiler durmadı, doğrusunu yaptılar. Yani bir yanlış varsa o yanlışa ben yanlış yaparak yardımcı olmuyorum. Bunu hakem düzeltecek" şeklinde konuştu.

'DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPANLARI NORMAL İNSAN OLARAK GÖRMEM'

Şenol Güneş, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile aralarında maç öncesi ve sonrası yaşananlara ilişkin soruyu şu şekilde cevaplandırdı:

"Konuşacak bir konu yok. Çünkü yani benim görevim ben isim olarak görevim gelene hoş geldin demekti. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş, bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şey. Anladığım zaman benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ben çünkü deprem zamanında o da ölüler üzerinden kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ben deprem döneminde 'maçlar oynanmasın' dendiği zaman dedim ki 'Bunları böyle yaparak kazanamazsınız' bunun ölülerle ilgisi yok. Bunu kulüplerle ilgili, federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'inde maç oynanmaması gerekebilirdi. Antep de öyle, Hatay da öyle. Adana Demirspor oynadı, Adanaspor oynamadı, Malatya oynadı. Karmakarışık bir şey, adaletsiz bir şey. Ben bunun doğru olmadığını söyledim, kulüplerle ilgili Federasyon'un aldığı karar. Benim Hatay'da dünürüm var, yakınını kaybetti, ben Hatay için yardıma gittim. Sen güya aklınca şark kurnazlığı ile bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, yakışmıyor."

Güneş, bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Hoş geldin' demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için. Ona da 'Hoş geldin' demek zorundayım. Benim için hiç fark etmez. Ama sen onu bana hareket olarak yaparsan söylediğim lafın da arkasındayım doğru bulmamama rağmen ondan sonra kendini kaybediyorsun otur oturduğu yerde. Allah yolunu açık etsin. Demagojilerle uğraşma konuştuğunu dinlesin azcık, ona diyecek bir şeyim yok artık."

VOLKAN DEMİREL: EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, iki takımı da kutlayarak, "Tebrik ederim Trabzon camiasını, Trabzon takımını. Ben ama kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bugünkü oyunda her istediğimizi yapmaya çalıştılar. Çünkü Trabzon'un 30 bin seyircisinin önünde baskılı oynayacağını biliyorduk. Bizim amacımız da kazandığımız toplarla geçiş oyunu oynamaktı ki bu fırsatları da yakaladık. Aşağı-yukarı 3-4 tane benim saydığım net kornerle beraber 5 tane pozisyon vardı ama değerlendiremedik. Ama yapacak bir şey yok. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'ÖLÜYE SAYGISI OLMAYAN İNSANA DİRİSİNE HİÇ SAYGIM OLMAZ'

Demirel, maç öncesinde Şenol Güneş'le selamlaşmamasına ilişkin soruyu şu şekilde cevapladı:

"Öncelikle şunu söyleyeyim; benim camialara saygım her zaman sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa. Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında birisi de deprem zamanı. Deprem zamanının 12'inci 13'üncü gününde biz şimdi ailelerin acılarını tekrar deklare etmek istemiyorum ama cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol Hoca. Ben ölüye saygısı olmayan insana dirisine hiç saygım olmaz."

'ŞENOL GÜNEŞ'TEN HİÇBİR ZAMAN ÖZÜR DİLEMİYORUM'

Davranışının camialarla akalı olmadığını kaydeden Demirel, "Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. Bu beni çok üzmüştü ki gördüğüm yerde söyleyecektim. Bugün de zaten hiçbir zaman 3 yıldır bu işi yapıyorum beni tünelin başında beklediğini görmedim. Şenol Hoca bunu tahmin etti, kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı. Ama ben bugün onunla selamlaşmayacağımı hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunu tekrar söylüyorum camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. Bu yüzden eğer birine de yanlış lanse olduysa bu kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.