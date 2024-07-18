Bolu'da Büyükler Tenis Turnuvası Yoğun Katılımla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bolu'da Büyükler Tenis Turnuvası Yoğun Katılımla Başladı

Bolu\'da Büyükler Tenis Turnuvası Yoğun Katılımla Başladı

Bolu'da Türkiye Tenis Federasyonu, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Abant Tenis Kayak Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Büyükler Tenis Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım oldu. 72 erkek, 39 kadın sporcu, 25-28 Temmuz tarihlerindeki turnuvada dereceye girebilmek için raket sallayacak.

18.07.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Türkiye Tenis Federasyonu, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Abant Tenis Kayak Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek Büyükler Tenis Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım oldu. 72 erkek, 39 kadın sporcu, 25-28 Temmuz tarihlerindeki turnuvada dereceye girebilmek için raket sallayacak.

Bolu'da gerçekleştirilecek yılın en prestijli tenis turnuvasına Mardin'den İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanından ve Kıbrıs'tan sporcular katılım sağladı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun turnuva takviminde yer alan 13 yaş üstü sporcuların mücadele edeceği turnuvaya Bolu'nun yanı sıra Kıbrıs, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Muğla, İstanbul, Samsun, Düzce, Bursa, Antalya, Ankara, Eskişehir, Sinop, Malatya, Mardin, İzmir, Siirt, Kütahya, Şanlıurfa, Zonguldak ve Sakarya'dan 72 erkek, 39 kadın sporcu katıldı. Turnuva, 25-28 Temmuz tarihlerinde Abant Tenis Kayak Spor Kulübü'nün kortlarında oynanacak. 4 gün boyunca çekişmeli maçlara sahne olması beklenen turnuvayı tenisseverler de izleyebilecek.

'TENİSTE SAYGIN İLLER ARASINDAYIZ'

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Valiliği himayesinde kentte spor alt yapısını güçlendirmek ve sporu tabana yayma adına çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Güler, "Bu kapsamda tenis branşında Bolumuzu saygın ve tercih edilen iller arasına aldırıyoruz. Bu turnuva ile başlayacak ev sahipliğimiz, spor turizmine ve sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayacak daha nice turnuvalarla daha da kıymetli duruma gelecektir. Turnuvaya katılacak sporculara başarılar diliyor, tüm halkımızı bu güzel ve özel turnuvayı izlemeye davet ediyorum" dedi.

?'DAHA NİCE TURNUVALAR ALACAĞIZ'

Tenis Federasyonu Bolu İl Temsilcisi ve Abant Tenis Kayak Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy ise, "Bolumuzda 1999'dan bu güne kort tenis sporu adına çok yol kat ettik. Yapılaşma, sporcu ve sporcu sayılarında da yol kat etmeye devam edeceğiz. Bolumuzu ulusal platformda en güzel şekilde temsil ederken, yurt genelinde sayılı, başarılı iller sıralamasında üst seviyelerdeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeyecek. 1999'dan bu güne yaptığımız çalışmalara her gün bir yenisini ekleyeceğiz. Tenis Federasyonumuzla yaptığımız görüşmeler neticesinde Bolumuza bu turnuvayı GSİM ve ABTK olarak aldık. Daha nice büyük turnuvalar alacağız. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcu ailelerine katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gençlik, Türkiye, Abant, Spor, Bolu, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da Büyükler Tenis Turnuvası Yoğun Katılımla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:33 Görme Engelli Eş Rögar Olayını Anlattı Görme Engelli Eş Rögar Olayını Anlattı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 17:00:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Büyükler Tenis Turnuvası Yoğun Katılımla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement