Çeşme Maratonu'nda Zaferler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çeşme Maratonu'nda Zaferler

Çeşme Maratonu\'nda Zaferler

Çeşme Maratonu'nda Ahmet Bayram ve Aylar Ghazvini birincilik elde etti, 29 ülkeden sporcular yarıştı.

11.05.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEŞME Maratonu'nda erkeklerde 24517.10'luk derecesiyle Ahmet Bayram, kadınlarda ise 3080361'lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvini kürsünün zirvesinde yer aldı.

Denizin Sesi, Adımların Ritmi Çeşme'de Koş sloganı ile düzenlenen Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K'lık parkurlarda gerçekleşti. Salomon'un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen yarışa 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğindeki organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, katkılarıyla, Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein sponsorluğunda, Züber, Take34, PT Academy HizmetÜrün sponsorluğunda, Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığında düzenlendi.

Organizasyonda 42K ve 21K'lık parkurlar Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndan, 10K'lık parkur Alaçatı'dan start aldı. Startları; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz Şenaylar ile Süleyman Tonga, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

29 ÜLKEDEN 2 BİN 606 SPORCU

Salomon Çeşme Maratonu, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcunun katılımı ile koşuldu. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC'den sporcular katıldı.

Organizasyonun 42K'lık parkurunda 89, 21K'lık parkurunda 517, 10K'lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter döktü. Parkurlarda 1012 kadın, 1594 erkek koşucu yer aldı

'ADIM ADIM' İLE STK BAĞIŞI

Salomon Çeşme Maratonu, önemli bir projeye de ev sahipliği yaptı. Adım Adım ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için koşucular tarafından bağış toplandı. Toplanan miktarın bağış kampanyasının son tarihi olan 26 Mayıs Pazartesi gününe kadar 10 milyon TL'ye ulaşması hedefleniyor.

42K'DA DERECEYE GİRENLER

Salomon Çeşme Maratonu'nun 42K'lık parkurda erkeklerde 24517.10'luk derece elde eden Ahmet Bayram kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinciliği 25330.50'lik derecesiyle Fransız sporcu François Xavier Martin, üçüncülüğü 25347.69'luk derecesiyle Suat Karoğlu elde etti.

Kadınlarda birinci 3080361'lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvini, ikinci 33644.19'luk derecesiyle Yunan sporcu Maria Moniodi, üçüncü 34923.01'lik derecesiyle Anna Galatoula oldu.

21K'DA DERECEYE GİRENLER

Erkeklerde birinciliği 11816.37'lik derecesiyle Kerem Baybatur elde ederken ikinci 11919.50'lik derecesiyle Fatih Can, üçüncü 12047.09'luk derecesiyle Taylan Dağ oldu.

Kadınlarda 13258.53'lük derecesiyle İpek Öztosun Bezdan birinci, 13734.43'lük derecesiyle Gülşen Çerçi ikinci, 13824.90'lık derecesiyle Yasemin Hamamcı oldu.

10K'DA DERECEYE GİRENLER

Erkeklerde birinciliği 03244.74'lük derece elde eden Ercan Geleş, ikinciliği 03513.60'lık derecesiyle Mehmet Aydıngör, üçüncülüğü 03554.64'lük derecesiyle Eren Moray elde etti.

Kadınlarda 04022.38'lik derece elde eden Salomon Türkiye sporcusu Aysel Yalaç Dolay kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 04110.12'lik derecesiyle Derya Köse, üçüncü 04140.04'lük derecesiyle Özlem Işık oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Salomon Çeşme Maratonu'nun ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz Şenaylar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney katıldı.

Öte yandan paralimpik kategorisinde 10K'da yarışan görme engelli sporcu Nurdan Kılıçlı ile eşlik eden Vedat Ekiz'e Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ödül takdim etti.

Kaynak: DHA

Ahmet Bayram, Uluslararası, Etkinlikler, Çeşme, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Maratonu'nda Zaferler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: Çeşme Maratonu'nda Zaferler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.