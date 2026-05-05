CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank için medya günü düzenlendi / Haber eklendi

CEV Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 7'nci kez müzesine götüren VakıfBank için medya günü yapıldı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşen medya gününe VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcular katıldı. Etkinlikte VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 7 kupa gösterilirken, oyuncuların konuşma yaptığı sırada duygusal anlar yaşandı.

Sezonu VakıfBank'a yakışır şekilde zirvede tamamladıklarını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, "Sizlere 40 yıldır kazandığı başarılarla, oluşturduğu kültürle, yetiştirdiği nice yeteneklerle, Türk ve dünya sporuna adını altın harflerle yazdırıp 7'nci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başaran bir kulübün başkanı olarak seslenmekten gurur duyuyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok şampiyon olan takımı unvanına yakışır bir şekilde 13'üncü uluslararası şampiyonluğumuzu ülkemize getirdik. Sezonu VakıfBank'a yakışır şekilde zirvede tamamladık. Türk finaliyle bunu başarmak daha anlamlı oldu. Kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı ile finali paylaşmak en az şampiyonluk kadar gurur vericiydi. Sezon başından bu yana mücadeleyi hiçbir zaman elden bırakmayan yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TÜRK KADININ GÜCÜNÜ DÜNYAYA HAYKIRDIKLARI İÇİN CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Sezonu üç kupayla kapattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Osman Arslan, "Sezon boyunca bu sahada şampiyonluk için kızlarımız ve antrenörlerimiz çok emek verdi. Önce ligi lider bitirdik, ardından Kupa Voley'i kazandık. Nisan ayında müthiş bir final serisi oynayarak ligde şampiyonluğu ilan ettik. Şimdi de kendi evimizde, hatta kendi semtimizde 7'nci kez Avrupa'nın en büyüğü olduk. Bu güzel ülkenin kız çocuklarına, ulaşabilecekleri hayalleri kurdurdukları için teşekkür ediyorum. Türk kadının gücünü dünyaya haykırdıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm idari ve teknik kadroyu tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk büyük VakıfBank ailesinin emeğinin bir sonucu. Şampiyonluğumuzdan dolayı bizleri tebrik etme nezaketinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize, spor kulüplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Dörtlü Final'lerde yer alan tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

'AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU VOLEYBOLCULAR YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Her yaş kategorilerinde milli takımlara en çok oyuncu yetiştiren kulüp durumunda olduklarına vurgu yapan Osman Arslan, "Kulüplerimiz ve milli takımlarımız her zaman ülkemizi gururlandırıyor. Hal böyle olunca yereldeki rekabet sayesinde güçleniyor ve Avrupa'nın en büyüğü olmayı başarıyoruz. Bu rekabette ve gelişimde emeği geçen herkese özellikle başta Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere onun nezdinde federasyona teşekkür ediyorum. 40 yıl önce çıktığımız bu yolda temel hedefimiz kız çocuklarını topluma faydalı, güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlamaktı. Sağlıklı bir toplum için sporun iyileştirici ve birleştirici yönüne yürekten inanıyoruz. Oluşturduğumuz sistemlerle beraber her yaş kategorisinde milli takımlara en çok oyuncu yetiştiren kulüp durumundayız. Son 10 yılda 100'den fazla sporcuyu altyapımızdan yetiştirdik. Her yıl bin 500 sporcuyu voleybolla tanıştırıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar da bizleri gururlandırmaya, bayrağımızı en üstte dalgalandırmaya devam edecek. Kızlarımız elde ettikleri şampiyonlukla dünya voleybolunda kırılması zor bir rekora da imza attı. Bildiğiniz gibi 73 maçlık galibiyet serimizle, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4 şampiyonlukla, 6. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 3 kez Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeye hak kazandık. Şimdi 7'nci CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzla kendi rekorumuzu geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şampiyonluğumuzla beraber 7'nci yıldızlı yeni logomuza da 'merhaba' diyoruz. 7 yıldızlı VakıfBank logosu hayırlı olsun" dedi.

'BU FORMA ALTINDA VERDİKLERİ MÜCADELEYİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Milli takımlarda mücadele edecek sporculara başarılar dileyen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"VakıfBank ailesinden, yuvalarından ayrılacak olan kızlarımıza değinmek istiyorum. Altyapımızdan yetişen Ayça, Derya, Sıla ve yabancı oyuncularımızdan Ogbogu ve Malual önümüzdeki sezon bizimle oynamayacaklar. Bu ailede yetişen kızlarımızın kalbimizde özel bir yeri var. Bu ailenin kapıları her zaman açık kalacak. En kısa zamanda da geri döneceklerine inanıyorum. Bu forma altında verdikleri mücadeleyi asla unutmayacağız."

'KADINLARI HAYATIN HER ALANINDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Başarıda emeği geçenleri tebrik eden VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, "Buradaki derin duyguları hissediyorum. Ancak ağlamamak için kendimi tutuyorum. Bu takımın ağlamayan parçalarındanım. Böylesi değerli bir markanın genel müdürü olmaktan dolayı mutluyum. Kadınları hayatın her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Aile olmak demek biraz da budur. Spor yalnız bırakmamaktır. Başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. İki kız çocuğu babası olarak kızlarımızın duygularını anlıyorum. Ayrılacak olan oyuncularımıza başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

BANU CAN SCHÜRMANN: BU SAHNEDE GÖRDÜĞÜNÜZ KUPALARIN ARKASINDA ÇOK CİDDİ BİR EMEK, DİSİPLİN VE İNANÇ VAR

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, "Bu sahnede gördüğünüz kupaların arkasında çok ciddi bir emek, disiplin ve inanç var. Bunu kızlarımız, teknik ekibimiz yönetimimizle birlikte bütün voleybol camiasına gösterdik. Bu bir kültür. Bu kültürü devam ettirmek bizim için bir şeref. Burada olmak çok güzel. Burada olabilmek için gösterdiği tüm emeklerden dolayı, bu salonda döktüğümüz terden dolayı, bizi her zaman desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gelecek sezonlarda da yine sizinle buluşacağız inşallah. Desteğinizi esirgemeyin" dedi.

GIOVANNI GUIDETTI: BU EKİP ÖZEL BİR İŞ BAŞARDI

Tüm ekiple gurur duyduğunu dile getiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Burada harika insanlardan oluşan gruba teşekkür etmek istiyorum. Daha iyisini yapmak için eylülden bu yana çok çaba sarf ettik. Bu ekip özel bir iş başardı. Yeni bir teknik heyetimiz vardı. Buradaki kültürü devam ettirmek çok önemli. Buna çok çabuk uyum sağlayarak bu ekip üç kupa kazanmayı başardı. Tüm ekiple gurur duyuyorum. Bana dünyanın en iyi takımını veren VakıfBank'a da teşekkür ederim" diye konuştu.

ZEHRA GÜNEŞ: BU TAKIMIN KAPTANI OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURURLUYUM

Takım kaptanı Zehra Güneş ise üç kupayla sezonu kapattıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Takımdaki her oyuncuyla gurur duyduğunu dile getiren Güneş, "Benim için çok duygusal bir gün, ağlamak istemiyorum. Bu takımdaki bütün kadınlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu sezonu böyle bitirebildiğimiz için çok mutluyum. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Hepsinin en büyük hayranıyım. Yönetimimize, teknik heyetimize bize güvendiği ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Biz bu sene çok güzel bir takım olduk. İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Günün sonunda üç kupayla birlikte burada sizinle buluştuk. Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Buradaki kadınların hepsini çok seviyorum" ifadelerinde bulundu.

CANSU ÖZBAY: BU KUPANIN YERİ BENDE HER ZAMAN AYRI OLACAK

Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Cansu Özbay, "Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu sefer gerçekten çok zordu. Bir sürü maç oynadık, bir sürü yarı final ve final oynadık ama bunun bambaşka olmasının sebebi herkes bu takıma verebileceği her şeyi verdi. Ekstra duygusal olmamın sebebi de dün Ayça ve Sıla ile aynı sahada ter döktük. Bende yerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum. Teknik heyete de teşekkür ediyorum. Bu yıl inanılmaz olduk, herkes birbirine çok destek oldu. Bu yıl çok eğlendim. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu kupanın yeri bende her zaman ayrı olacak. Hayatımda böyle bir yarı final oynamadım. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DERYA CEBECİOĞLU: BU SAATTEN SONRA VAKIFBANK'IN 1 NUMARALI DESTEKÇİSİYİM

VakıfBank'a veda eden Derya Cebecioğlu, "Bana nasıl bir son yazmak istersin?' diye sorsalardı bundan daha güzelini düşünemezdim. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik heyeti, yöneticilerimizi çok seviyorum. Bu saatten sonra VakıfBank'ın 1 numaralı destekçisiyim. Her maçınızı izleyeceğim" diye konuştu.

KATARINA DANGUBIC: ALTIN MADALYAYI HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIM

Imoco Conegliano ile oynanan yarı final mücadelesinde sakatlanan Katarina Dangubic ise düzenlenen etkinliğe koltuk değnekleriyle katıldı. Dangubic, "VakıfBank'a bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Sakatlık sonrasında verilen destek için teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı, altın madalyayı ve maçı her zaman hatırlayacağım" dedi.

AYÇA AYKAÇ ALTINTAŞ: ÇOK GÜZEL ANLAR YAŞADIM

VakıfBank'tan ayrılacağını açıklayan Ayça Aykaç Altıntaş, şöyle konuştu:

"Çok özel bir gün. 17 yıldır bu kulüpteyim. Bu kulübün kapısından içeri girdiğimde Selimiye'de bir okulun spor salonunda antrenman yapıyorduk. Büyük bir salonumuz yoktu. Sonra bu salona ilk geldiğim anı hatırlıyorum. Çok güzel anlar yaşadım. Çok güzel arkadaşlar edindim. Herkese her şey için teşekkür ediyorum."

AYLİN SARIOĞLU ACAR: BU GÜZEL KADINLARDAN AYRILACAĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM

Takımdaki herkesle gurur duyduğunu dile getiren Aylin Sarıoğlu Acar, "Sezon sonları bizim için veda da demek. Bu güzel kadınlardan ayrılacağım için çok üzgünüm. Onlarla aynı sahayı paylaştığım için çok mutluyum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bir rüya gibiydi. Bu final anlatılmaz, yaşanırdı. Biz yaşadık ve hepinize de yaşattığımızı düşünüyorum. Herkesle gurur duyuyorum" diye konuştu.

ALEKSANDRA JEGDIC: HER SABAH BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLARAK ŞÜKREDEREK UYANDIM

Çok mutlu olduğunu söyleyen Aleksandra Jegdic, "Teknik heyete ve takıma tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Her sabah bu takımın bir parçası olarak şükrederek uyandım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" yorumlarında bulundu.

BERKA BUSE ÖZDEN: BURADA KELİMELERLE İFADE EDİLEMEYECEK BİR BAŞARI VAR

Şampiyonluk için inanılmaz bir özveri ile çalıştıklarına değinen Berka Buse Özden, "Bu inanılmaz takımla gurur duyuyorum. Ben burada büyüdüm. Ablalarımı izleyerek büyüdüm. Onları görerek büyüdüm. Onların top toplayıcısı oldum. Onlara hayran olarak bugünlere geldim. Onlarla birlikte üç kupa kazandım. Buraya kupayı ben getirdim. Bu duygunun tarifi yok. İnanılmaz bir özveri ile çalıştık. Burada kelimelerle ifade edilemeyecek bir başarı var. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım" dedi.

ADHUOLJOK MALUAL: BURADA BANA KUCAK AÇAN BİR TAKIM VARDI

Herkese destekleri için teşekkür eden Adhuoljok Malual, şu yorumlarda bulundu:

"Tüm takım arkadaşlarıma, burada çalışan herkese teşekkür ederim. Takıma ocak ayında katıldım. Benim için de zor bir sezon oldu. Buraya biraz özgüvenimi kaybetmiş bir şekilde geldim. Burada bana kucak açan bir takım vardı. Herkese destekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

HELENA CAZAUTE: BURADA BİR AİLE GİBİ HİSSETİM

Şampiyonluk için onur duyduğunu ifade eden Helena Cazaute, "Buraya kupalar getirdiğimiz için onur duyuyorum. Burada gelecek sezon olmayacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Bu kupayı Dangubic için buraya getirdik. Burada bir aile gibi hissetim. Sezon başında konuşma yaptığımızda bütün kupaları buraya getireceğimizi söylemiştik. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SILA ÇALIŞKAN: ÜÇ KUPAYLA BURADAN AYRILIYORUM

VakıfBank'tan ayrılmanın çok zor olduğunu söyleyen Sıla Çalışkan, bu kulübün yerinin her zaman çok ayrı olacağını vurguladı. Çalışkan, "Benim için çok zor bir sezondu. Sezon başında babamı kaybettim. Aylin de babasını kaybetti. Bizler için çok zor bir sezondu. Birbirimizle sarılıp güçlü kalmayı başardık. Buradaki arkadaşlarım ailemden daha çok gördüğüm insanlar. Burada oynadığım için çok minnettarım. Benim hikayem burada 2008'de başladı. Buraya ilk defa 2008'de girdim. Annem sayesinde voleybola başladım. 2008'de annemi kaybettim. Annem ve babamın desteğini her zaman yanımda hissettim. Beni bu günlere getirdikleri için çok minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Son birkaç hafta çok duygusaldım. Buradan ayrılmak çok zor ama çok da gururluyum. Çoğu sporcuya nasip olmayacak şekilde üç kupayla buradan ayrılıyorum. Herkesi çok seviyorum. Bu kulübün yeri her zaman çok ayrı. Öyle de kalacak. Sizi çok seviyorum. Desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

CHIAKA OGBOGU: NASIL BİR AİLE OLDUĞUMUZU ANLATMAK İÇİN KELİMELER YETERSİZ KALIYOR

Bir rüyayı gerçekleştirdiğini ifade eden ABD'li voleybolcu Chiaka Ogbogu, "Burada olmak çok güzel ama aynı zamanda çok zor. Dünyada bu ekipten başka bu kadar sıkı çalışabilecek bir ekip var mı bilmiyorum. Elimden geleni yaptım. Herkes kadar çalışabildim mi bilmiyorum? Bir rüyayı gerçekleştirdim. Nasıl bir aile olduğumuzu anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor" dedi.

DENİZ UYANIK: DÜŞLEDİĞİMİZ HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Deniz Uyanık, şöyle konuştu:

"Düşlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Benim burada ikinci senem. Buradan gidecek arkadaşlarım bana en çok destek veren arkadaşlarım. Beraber acımızı paylaştığımız, beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız arkadaşlarım. Onlardan ayrılmak çok zor geliyor. Umarım her şey hepimiz için çok iyi olur. Hepinizi çok seviyorum."

TIJANA BOSKOVIC: BURADA OLABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

Sezonu üç kupayla tamamladıkları ve bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Tijana Boskovic, "Diğer kızların da dile getirdiği gibi hem şükrediyorum hem de gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sezon üç kupa kazandık. Burada olabilmek için çok çalıştık. Neyi başardığımızın farkına varabilmek için sanırım birkaç güne ihtiyacımız var. Çok mutluyum ama birkaç gün sonra neyi başardığımızı daha iyi anlayacağım" diye konuştu.

MARINA MARKOVA: HAK ETTİĞİMİZ BİR BAŞARIYLA SEZONU TAMAMLADIK

Çok çalıştıklarını vurgulayan Marina Markova, gururlu olduğunu dile getirdi. Markova, "Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Hayatımda gördüğüm en güçlü kadınlar burada. Çok çalıştık. Kupayı kazanıp harika bir son yazarak hak ettiğimiz bir başarıyla sezonu tamamladık. Böylesi başarıları seyrederek büyüdüm. Şu anda bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.