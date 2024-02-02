Hakem Halil Umut Meler'e saldırısından sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı'ndan istifa eden ve futboldan men cezası alan Faruk Koca, "16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz." dedi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, yaşanan olaydan sonra ilk kez röportaj verdi.
Adli süreç devam ettiği için detaya girmek istemediğini dile getiren Faruk Koca, "Ülke futbolunun geldiği durumla ilgili olumsuzluklar peş peşe gelince biz de insanız, beşeriz, bazen zayıf düşebiliyoruz, böyle tepki verebiliyoruz. Haksızlığa tepki vermek insani bir şey ama tepkinin biçimi yanlış olabilir. O anlamda biçim konusunda öz eleştirimizi yaptık." diye konuştu.
Süreçten ders çıkarılarak adımların doğru atılması gerektiğini ifade eden Koca, "Herkesin sorumluluğu var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, spor kulüpleri, spor kamuoyu, basın, futbolun paydaşları, meseleyi bütün boyutlarıyla düşünmelidir. Bu olaylar durup dururken olmuyor. Her hafta maçlardan sonra hakemlerle ilgili değerlendirmeler, eleştiriler yapılıyor. Bu eleştirilerin kanıksanmaması lazım çünkü kanıksandığında olayların çözümü noktasında sorunlar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Bedelini ödedik"
Faruk Koca, Türkiye'de futbolun uzun süre bu şekilde yaşamasının mümkün olmadığını söyledi.
Maçlara gelen taraftar sayısının giderek düştüğüne dikkati çeken Koca, "Türkiye'de futbolun bu şekilde, bu kodlarla veya bu kurallarla uzun süre yaşaması mümkün değil. Taraftar artık maça gitmek istemiyor. Bu hepimizin sorumluluğudur, başta da federasyon ki bunun nedenleri konusunda konuşması gerekir. Bu olay, sorunların masaya yatırılıp, çözüm noktasında katkı sağlarsa bir anlam ifade eder." dedi.
"Biz zaten bireysel yaptığımız eylemden dolayı bunun bedelini ödedik." ifadesini kullanan Koca, "16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı. Toplum olarak maalesef eleştiri ve uyarılardan ziyade olaylar, büyük boyutlu eyleme dönüştükten sonra dikkatimizi çekiyor. Bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak, bu olay, sonraki süreçte iyi adımların atılmasına sebep olursa biz de teselli oluruz." diye konuştu.
Türkiye'de futbolun marka değerinin azaldığını vurgulayan Koca, "Bunda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, futbol kulüpleri ve başkanları bizler de dahil, futbolcular, menajerler, hocalar, herkes bu işin suçlusudur." değerlendirmesini yaptı.
"Demoralize kitlenin ne yapacağı belli olmaz"
Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübündeki başkanlık görevine ilişkin, "Ben bir kulübün başkanlığını yapmadım, ben bir sosyal sorumluluk projesinin başındaydım." ifadesini kullandı.
Türkiye'de futbolun milyonlarca insana hitap ettiğinin altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de futbol kulüplerinin başkanları, siyasi partilerden sonra en büyük kitleyi yöneten kişilerdir. Bizler 30 milyonluk bir kitleyi yönetiyoruz. Türkiye'nin en varlıklı, en kültürlü insanlarından en varoş, en kenardaki insanın tek arenada buluştuğu bir zemin burası. Sorumluluğu çok büyük. Bu 30 milyon kitleyi yöneten kurumların çok ciddi kurallarının olması ve prensiplerden de ödün verilmemesi gerekir. Yoksa bu kitleyi demoralize edersiniz. Demoralize kitlenin de sosyal olaylarda ne yapacağı belli olmaz. Her maçta maalesef kulüpler ciddi cezalar alıyor. Kitle maça giderek, deşarj olmak istiyor. Kötü tezahüratı kimse istemez ama 20 bin kişiyi de kontrol edemezsiniz. Empatiyle bakılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda fiziki müdahalenin haricinde maçlarda bireysel hiçbir şeyin yasaklanmaması gerekir. Ancak her hafta MKE Ankaragücü ceza alıyor. Kontrol veya müdahale edemediğiniz kitlelerin sıkıntısını kulüpler yaşıyor. MKE Ankaragücü geçen yıl kötü tezahürat ve merdiven boşlukları gerekçeleriyle 8 milyon 700 bin lira ceza aldı. Bu olacak iş değil, zaten gelir yok."
"Yanlış bir mekanizmanın üzerinde oturuyoruz"
Türkiye'de futbolun çok büyük sorunlarının bulunduğunu anlatan Faruk Koca, "Problemlerin, kompleksiz, bütün çıplaklığıyla masaya yatırılıp konuşulması gerekiyor. Bakanlık, TFF, kulüp başkanları biz de dahil, spor medyası da başta olmak üzere futbolun bütün paydaşları, herkes suçlu." dedi.
Yanlış sistemin üzerinde oturmanın da suç olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:
"Biz yanlış bir mekanizmanın üzerinde oturuyoruz. Sonra öfkelenip kızıp tepki veriyoruz. Bütün kulüp başkanları hakemlerle ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor. Spor yorumcuları hakemlerle ilgili ağır ifadeler kullanıyor. Hakemler de rahatsız. O zaman bunun bir şekilde düzelmesi gerekir. Hakemler de yanlış yapmak istemez. Bu meseleler konuşulmaz, kurallar doğru düzgün oturtulmazsa sorun devam edip büyüyecektir. Dünyada futbol markalarının değeri artarken Türkiye'de düşüyor. Stada gelen taraftar sayısında büyük düşüş var ve bunun suçlusu futbolun paydaşlarıdır."
"Futbolun kurumsallaşması lazım"
Faruk Koca, MKE Ankaragücü'ne büyük emek verdiğini belirterek, futbol yöneticiliğinin çok zor olduğunu anlattı.
İnsanların kulüp başkanlığının popüler tarafını gördüğünü ancak futbol yönetiminin "sıkıntılı iş" olduğunu aktaran Koca, "Her gün para aramak zorunda kalıyorsunuz. Futbolcu almalısınız. Başarı olunca alkışlanıyor, en ufak başarısızlıkta eleştiriliyorsunuz. Türkiye'de olması gereken bir futbol kültürü yok. Bu, futbol izleyicisine bırakılmaz. Futbolun kurumsallaşması lazım." ifadelerini kullandı.
Amatör kümeye düşeceği noktada MKE Ankaragücü'nde sorumluluk aldıklarını kaydeden Faruk Koca, "Mali ve kurumsal yapı olarak Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri haline gelen MKE Ankaragücü'nün mevcut futbolculardan başkasına borcu yok. Vergi borcu dahi yok." diyerek sözlerini tamamladı.
İzmir'de gece yarısı taksici Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini belirtti. Destici, idam cezasının belli suçlar için mutlaka olması gerektiğini vurguladı ve asker, polis, kadın ve çocuklara yönelik suçlar için idam cezasının yasalarda yer almasını istedi.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı. Cenaze, mesai arkadaşlarının konvoyuyla Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Çin'de bir baba, ilişki yaşadığı kadınla birlikte 2 yaşındaki kız ve 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldürdü. Baba ve ilişkisi olan kadın, idam cezasına çarptırıldı ve ceza infaz edildi. İdam yöntemi hakkında bilgi verilmezken, infaz haberine sosyal medyada destek veren paylaşımlar yapıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Son Dakika › Spor › Faruk Koca: '16 gün cezaevinde kaldım. Adli süreç devam ediyor. Keşke olmasaydı.' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?