Fenerbahçe, Anderlecht\'i sahasında 3-0 yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Anderlecht'i konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan temsilcimiz, tur kapısını sonuna kadar araladı.
Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü. Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.
Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Mert Müldür, 26 gün sonra kadroya döndü. En son ligin 20. haftasında 19 Ocak'ta Adana Demirspor maçında forma giyen Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle ikisi Avrupa Ligi, biri Türkiye Kupası, üçü lig olmak üzere 6 maçta takımı yalnız bırakmıştı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Ligde 3 ve kupada 1 maçta ilk 11'de görev yapamayan deneyimli futbolcu, Midtjylland müsabakasında cezası nedeniyle oynayamadı. Son olarak 23 Ocak'ta Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de forma giyen Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de top koşturdu.
Fenerbahçe, 10. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, kalecinin de müdahalesiyle direkten dışarıya gitti.
Fenerbahçe, Yusuf'un pozisyonundan bir dakika sonra ise golü buldu. Bu dakikada soldan Filip Kostic'in ortasında Yusuf Akçiçek kafayı vurdu. Dusan Tadic, Yusuf'un kafa vuruşunu kafayla tamamladı ve topu ağlara gönderdi.
Öte yandan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim, genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki stoper, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.
Konuk takım Anderlechtkarşılaşmanın 27. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunun durmasını istedi. Dabanovic, kısa süreli beklemenin ardından oyunu devam ettirdi.
Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 42. dakikadasında ikinci golü buldu. Bu dakikada Kostic, soldan topu taşıdı ve ceza yayındaki Edin Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun vuruşu savunmadan döndü, dönen topu tamamlayan Bosnalı golcü, fileleri buldu ve durumu 2-0 yaptı. Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu. (38 yaş 333 gün)
Karşılaşmanın 57. dakikasında ise sarı-lacivertlilerin diğer bir golcüsü En-Nesyri sahneye çıktı. Fred'in orta alandan sol kanattan hareketlenen Szymanski'ye verdiği pasta Polonyalı yıldız, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri, penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Bu gol karşılaşmanın da skorunu belirledi.
Fenerbahçe, 59. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, direkten geri döndü.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, ligde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Anderlecht, liginde hafta sonunda Charleroi deplasmanına gidecek.
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