Fenerbahçe, AZ Alkmaar\'a 3-1 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı. Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı. Basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.
Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu. Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile net pozisyonlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip ise ilk 45 dakikada isabetli şut çekemedi. Durum böyle olunca devreye 0-0 eşitlikle gidildi.
Maçın 59. dakikasında AZ Alkmaar öne geçti. Troy Parrot'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa dokunan Ro-Zangelo Daal, Hollanda ekibini 1-0 öne geçirdi.
Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Youssef En-Nesyri, penaltı atışından yararlanamadı.
Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kale önüne bir orta gönderdi, önünde seken topa kafa vuran En-Nesyri durumu 1-1'e getirdi.
Maçın 75. dakikasında AZ Alkmaar 2-1 öne geçti. Sağ kanattan ceza alanına giren Kees Smit, Becao'dan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.
Maçın 88. dakikasında AZ Alkmaar durumu 3-1'e getirdi. Savunma arkasına sarkan Kasius, Livakovic'ten sıyrılıp durumu 3-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.
Hollanda Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçtır galibiyet alamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe maçıyla noktalamış oldu.
Bu sonuçla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe 5 puanda kalırken, AZ Alkmaar 6 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşırken, AZ Alkmaar sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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