Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

Fenerbahçe, AZ Alkmaar\'a 3-1 yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 5 puanda kalan sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta Slavia Prag deplasmanına gidecek.

08.11.2024 00:49
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup oldu.

MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı. Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı. Basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

FİLİSTİN'E DESTEK

Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu. Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.

İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile net pozisyonlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip ise ilk 45 dakikada isabetli şut çekemedi. Durum böyle olunca devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

AZ ALKMAAR PERDEYİ AÇTI

Maçın 59. dakikasında AZ Alkmaar öne geçti. Troy Parrot'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topa dokunan Ro-Zangelo Daal, Hollanda ekibini 1-0 öne geçirdi.

EN-NESYRI PENALTI KAÇIRDI

Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına geçen Youssef En-Nesyri, penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

FASLI YILDIZ KENDİNİ AFFETTİRDİ

Maçın 70. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kale önüne bir orta gönderdi, önünde seken topa kafa vuran En-Nesyri durumu 1-1'e getirdi.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Maçın 75. dakikasında AZ Alkmaar 2-1 öne geçti. Sağ kanattan ceza alanına giren Kees Smit, Becao'dan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

FARK 2'YE ÇIKTI

Maçın 88. dakikasında AZ Alkmaar durumu 3-1'e getirdi. Savunma arkasına sarkan Kasius, Livakovic'ten sıyrılıp durumu 3-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE REKOR FIRSATINI KAÇIRDI

UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

AZ ALKMAAR'IN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ

Hollanda Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçtır galibiyet alamayan ve bu süreçte 6 mağlubiyet alan AZ Alkmaar, kötü serisini Fenerbahçe maçıyla noktalamış oldu.

SIRADAKİ RAKİP

Bu sonuçla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe 5 puanda kalırken, AZ Alkmaar 6 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşırken, AZ Alkmaar sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Slavia Prag, Az Alkmaar, Fenerbahçe, Hollanda, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ferhata Geçer:
    Yapı izin vermedi febeme yenilttirtti... 90 4 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Yakında yeni film gösterimde.. “Yapı Avrupa’da” 55 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Galatasaray var ülkeyi dünyaya tanıtır Fenerbahçe var malesef rezil eder 47 5 Yanıtla
  • Ibrahim Temur:
    bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum sizin oynadiginiz futbolun içine tüküreyim..dunyada sizden daha yavaş top oynayan yok.yan pas geri pas baska bi cacik yok.bu mert müldur,çağlar hayatimda gordugum en kabiliyetsiz adamlar.fred bu sezon bitik.forvetler bos kaleye gol atamayacak durumdalar.. Mourinho desen takima gram faydasi yok.yonetim yapi var diye diye kafa utuluyor.bence en buyuk yapi Ali koçtur.ilmik ilmik feneri bitirdi..nerde ruhsuz kabiliyetsiz varsa fenerde 42 0 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇocuğu ferhat eser:
    Sonra dedim ki iyiki Galatasaraylıyım 28 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KÖTÜ FUTBOL BECERİKSİZ FORVET MORİNHO DEDİĞİ GİBİ AVRUPA TÜRKİYE LİGİ'Nİ İZLEMESİN. GALATASARAY'I İZLESİN YETERLİ 30 0 Yanıtla
  • Alpi:
    YAPI YAPI TUTTURDUNUZ AYLRCA AMA TOP OYNAMIYORAUNUZ BUNU EMİNİM FUTBOL DAN ANLAYAN GERÇEK FUTBOL ADAMLARINANLAR Kİ YAPI MAPI HİKAYE BU SENEDE GALATASARAY İÇLERİNDEN GEÇER ONLARDA BİLİYOR 29 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Elinize verdiler 22 6 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Yapı en nesyrinin penaltısını kaçırttı değil mi febe liler???? 26 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    kuş beyinliler,dzeko varken nesri penaltımı atar.defansı çıkarıp merthakan ne ya.ondan sonra yapı.al sana yapının sapı... 24 1 Yanıtla
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