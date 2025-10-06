Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de 12 futbolcu Samandıra\'dan ayrıldı
06.10.2025 11:54  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de 12 futbolcu Samandıra\'dan ayrıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti. A Milli Futbol Takımı'na 6 futbolcu gönderen sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncular da ülkelerinin formasıyla önemli karşılaşmalara çıkacak.

Süper Lig'de Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 8. haftayı 15 puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyet sonrası ligde puan kaybı yaşadı. Hafta sonunda oynanan karşılaşmalar sonrası milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi.

12 İSİM SAMANDIRA'DAN AYRILDI

Sarı-lacivertlilerden 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk oyunculardan Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu'nu aday kadroya çağırdı.

Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de Bulgaristan'a konuk olacak. Milliler 14 Ekim'de ise Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

21 yaşındaki defans Yiğit Efe Demir ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı. Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemelerinde 10 Ekim'de Litvanya, 14 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.

SKRINIAR VE SZYMANSKI KRİTİK MAÇLARDA

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan ekim ayında da sürecek. İlk maçta favori ekiplerden Almanya'yı mağlup ederek dikkat çeken Kaptan Milan Skriniar'lı Slovakya, 6 puanla zirvede bulunuyor. Slovakya, A Grubu 3. haftasında 10 Ekim'de takipçisi Kuzey İrlanda'ya konuk olacak, 3 gün sonra ise evinde Lüksemburg ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

Elemelerde 5'er takımlı gruplardan G Grubu'nda bulunan Polonya ise bu ay tek maça çıkacak. Polonya'nın değişmez oyuncularından olan Sebastian Szymanski, milli formayla Litvanya karşısında ter dökecek. Bu grupta 10 puanlı ve bir maçı fazla olan Polonya, aynı puana sahip Hollanda ile zirve yarışı veriyor.

Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

SEMEDO MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki sağ beki Nelson Semedo, milli takıma geri döndü. Eylül ayında oynanan eleme maçlarında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Semedo, Portekiz Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Macaristan ile kozlarını paylaşacağı müsabakalar öncesi aday kadroya çağrıldı. Roberto Martinez yönetimindeki takım, grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puanla grup lideri.

Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

FAS FORMALİTE MAÇINA ÇIKACAK

Afrika kıtasında ise elemelerde finalleri garantileyen ülkelerden biri Fas. E Grubu'nda oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Fas, 14 Ekim'de karşılaşacağı Kongo Cumhuriyeti maçı öncesi Bahreyn ile hazırlık maçı yapacak. En-Nesyri de bu 2 mücadele öncesi kadroya çağrılan isimlerden oldu.

Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda Mali, 8 maçta 12 puanla 4. sırada bulunurken, 2. sıradaki Madagaskar'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kanat oyuncusu Dorgeles Nene de aday kadroya dahil olurken, gruptaki 2 maçta 6 puan hedefliyor. Mali, 8 Ekim'de Çad, 12 Ekim'de Madagaskar ile karşılaşacak.

EDERSON'A SAKATLIK ENGELİ

Brezilyalı kaleci Ederson, ülkesinin Güney Kore ve Japonya ile oynayacağı dostluk maçları için aday kadroya çağrılmıştı. Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'nin Samsunspor mücadelesi öncesi MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle tedavisine başlanılan Ederson, Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İade etmek istedi, parmağından oldu Çupra ile adam dövdüler İade etmek istedi, parmağından oldu! Çupra ile adam dövdüler
Trafikte bunları yapan sürücüler yandı Para cezaları artıyor, hapis geliyor Trafikte bunları yapan sürücüler yandı! Para cezaları artıyor, hapis geliyor
İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu Doktor gözaltında İçtikleri öksürük şurubu 11 çocuğun sonu oldu! Doktor gözaltında
Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi
35 metrelik falezlerden düştü 18 yaşındaki gencin kahreden ölümü 35 metrelik falezlerden düştü! 18 yaşındaki gencin kahreden ölümü
Cenaze evi dehşet evine döndü: 2 ölü, 2 yaralı Cenaze evi dehşet evine döndü: 2 ölü, 2 yaralı
Fenerbahçe’ye 150 milyon euro’luk dev gelir Fenerbahçe'ye 150 milyon euro'luk dev gelir
Kardeş kavgasında kan aktı Ağabeyini vahşice katletti Kardeş kavgasında kan aktı! Ağabeyini vahşice katletti
Altay’dan 22 yıl sonra kötü bir ilk Altay'dan 22 yıl sonra kötü bir ilk
Türkiye’nin sigorta potansiyeli 100 milyar doların üstünde Türkiye'nin sigorta potansiyeli 100 milyar doların üstünde
Ayhancan Güven’den tarihi şampiyonluk Ayhancan Güven'den tarihi şampiyonluk
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi
Bu günlere dikkat Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak Bu günlere dikkat! Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak
19 maçlık dev seri 903’te sona erdi 19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
Görür görmez deliye döndü Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı
Derbide izlemeye geliyorlar Kenan Yıldız’a dev talip Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip
Boruya sıkışan kirpiyi böyle kurtardılar Boruya sıkışan kirpiyi böyle kurtardılar

13:59
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı Fatih Terim’e soğuk duş
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi
13:12
2025 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi belli oldu
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu
13:12
FIFA’dan 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı
13:07
Erdoğan’dan Özel’e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır
12:59
Güllü’nün adli tıp raporu ortaya çıktı
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı
12:58
İsrail’den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı
İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı
12:50
Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu
12:24
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler
12:09
Ne İstanbul ne de Ankara İşte son 10 yılda Türkiye’nin en çok zenginleşen ili
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili
12:03
Puan kaybı sonrası çıldırdı Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
Puan kaybı sonrası çıldırdı! Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
11:42
Darphane’den 8 ay sonra bir ilk Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı
11:11
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Ağabeyini maket bıçağıyla öldürdü: Dehşet anları saniye saniye kamerada
10:51
Fransa’da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti
10:39
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim’de tahliye edilebilir
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir
10:29
Neler yapıyor neler Almanya’yı sallayan 20 yaşındaki yeni Türk
Neler yapıyor neler! Almanya'yı sallayan 20 yaşındaki yeni Türk
10:17
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan’a sunulacak yeni modelin detayları
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 14:20:12. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.