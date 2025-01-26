Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takip etmeyi sürdürdü.

26.01.2025 21:02  Güncelleme: 00:15
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk yarısında bulduğu 3 golle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

YUSUF LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Bu sezon sadece kupada Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen Yusuf, ligde Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon mücadelesine de 11'de başlayan ve iyi bir görüntü sergileyen Yusuf'u teknik direktör Mourinho, Göztepe müsabakasında da 11'de oynattı.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

25 DAKİKA İSABETLİ ŞUT YOK

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maça takımlar kontrollü başlarken mücadelenin ilk 25 dakikalık bölümünde maçta isabetli şut çekilmedi.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

PERDEYİ GÖZTEPE AÇTI

Göztepe, karşılaşmanın 25. dakikasında öne geçti. Amrabat, ceza sahasında topu uzaklaştırmak istedi. Bu top penaltı noktasında yükseldi. Romulo, hava topunda meşin yuvarlağa kafayla dokunuşunu yaptı ve top penaltı noktasının solunda Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Göztepe, bu golle Fenerbahçe karşısında öne geçti.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın 45+3. dakikada orta sahanın solunda Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Oğuz, göğsüne aldığı darbenin ardından acı içerisinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular da karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a yoğun bir şekilde faul ve kırmızı kart itirazında bulundu. İtirazlardan dolayı En-Nesyri ve cezalı Jose Mourinho'nun yerine takımın başında bulunan teknik sorumlu Salvatore Foti, sarı kart gördü.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN HAMLELER

İlk 45 dakikayı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya 2 hamleyle birden başladı. Sarı-lacivertlilerde Tadic ve Yusuf'un yerine Kostic ile Saint Maximin ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu. Bu hamleler maçın gidişatını değiştirdi.

EN-NESYRI İKİNCİ YARI BAŞLAR BAŞLAMAZ SAHNEDE

Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci yarısına adeta golle başladı. Sol kanatta topla buluşan Maximin, istediği ortayı yapamadı. Yerden seken topta Göztepe savunması hata yaptı ve top arka direkteki Youssef En-Nesyri'ye geldi. Faslı futbolcu, boş durumda topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

FASLI GOLCÜ BU KEZ KAFAYLA ATTI

Fenerbahçe, 53. dakikada bu kez Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Maximin sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Göztepe savunması araya girdi ve top kornere gitti. Filip Kostic'in kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen En-Nesyri, Lis'in uzanamayacağı noktaya topu gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

OĞUZ AYDIN'DAN JENERLİK GOL

Fenerbahçe, 55. dakikada Göztepe karşısında 3-1'i buldu. Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu alan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü. Bu top ağlara gitti ve Fenerbahçe, Göztepe karşısında 55. dakikada durumu 3-1 yaptı.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

KADIKÖY'DE KIRMIZI KART

Fenerbahçe'de kaleci antrenörü Sandro Zufic, 70. dakikada hakem Atilla Karaoğlan'a itirazları sonrasında doğrudan kırmızı kart gördü.

MIROSHI FARK 1' İNDİRDİ

Göztepe, karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe karşısında farkı bire indirdi. Bu dakikada Fenerbahçe ceza sahasına gelen topu Fenerbahçe, savunması karşıladı. Yükselen top Göztepe'den Novatus Miroshi'nin önünde kaldı. Miroshi'nin vuruşu ağlara gitti ve skor 3-2'ye geldi.

İRFAN CAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Göztepe, 84. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasına gelen topu Romulo kafayla indirdi. Romulo'nun indirdiği topta röveşata denemesi yapan Heliton'un vuruşu kaleci İrfan Can Eğribayat son anda köşeden çıkardı.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

DIEGO CARLOS İLK KEZ OYNADI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, 88. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez sarı-lacivertliler formayla sahaya çıktı. Fenerbahçe'de bu dakikada oyundan çıkan isim Youssef En-Nesyri oldu.

Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

PUAN FARKI 6

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puanın sahibi Fenerbahçe oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 48 puana yükseldi ve 54 puanlı lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takibi sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe, ligde 34 puanda kaldı. Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta ligde ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Göztepe\'yi sahasında 3-2 yendi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Harun EZER:
    Selam durun. Ne haksız bir penaltı, ne TFF kayırması, ne MHK torpili, ne hakem hırsızlığı nede FETÖŞ desteği, alın teri, emek, namuslu bir üç puan var. Bu üç puan dünkü namussuz üç puanı benzemez, inşallah bu Şampiyonluk sizin namussuz, onursuz şampiyonluklarınıza benzemeyecek. 626 322 Yanıtla
    Sinan Aydın:
    faulden gol haklımıydı 11 1
    Adem Çivici:
    İlk yarıdaki Göztepe 2 yarıdaki Göztepe birmi sence Ali Göztepe birşeyler bağış yapmıştır belki dünkü maca gelince atılan golde ofsayt nerde 7 1
    Özgür Çelik:
    a nneni EZERim 5 1
  • Ender Kervancıoğlu:
    Zor kazandı hayvanlar 266 305 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    babandir hayvan oee 1 2
    gökhan köymen:
    Dediğini görmek istiyorsan Aynaya bakman yeterli 1 2
  • Can Gönül:
    buruk Okan' ı merak ediyorum acaba pozisyon bulabildimi.. gözü kulağı bu maçta olacakti ya hani... ilk yarı musmutlu kapattı. ikinci yarı o suratını görmek isterdim.. 224 19 Yanıtla
    Sinan Aydın:
    buldu faulden gelen bir gol ve haksız üç puan hakkınız zor ihtimal beraberlik bir puan dı 11 0
  • Çelikk:
    Ne senaryo ama Göztepe sattı.. Şu Bir Gerçek Şampiyon Değişmez GS 32 121 Yanıtla
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